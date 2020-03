Canada sẽ không cung cấp nhân viên an ninh cho gia đình hoàng tử Harry

Ottawa: Như chúng ta cũng biết, mới đây hoàng tử nước Anh, Harry và vợ là công tước Sussex đã loan báo là họ sẽ từ bỏ vai trò của một gia đình hoàng gia và trở về cuộc sống của một gia đình bình thường.

Vai trò đại diện cho hoàng gia của hoàng tử Harry và vợ sẽ chấm dứt vào cuối tháng 3 năm nay.

Hiện nay gia đình hoàng tử Harry sống trong một căn biệt thự ở vùng Vancouver Island, tỉnh bang British Columbia, Canada, và vẫn được cơ quan cảnh sát Anh và cảnh sát Hoàng Gia RCMP Canada bảo vệ: có một toán gồm 3 cảnh sát Anh và 3 cảnh sát Canada, chia làm 3 toán, mỗi toán trực 8 tiếng đồng hồ để bảo vệ an ninh cho gia đình hoàng tử Harry 24 tiếng đồng hồ một ngày.

Mới đây, ông Bill Blair, tổng trưởng an ninh Canada cho biết là vào cuối tháng 3, khi hoàng tử Harry chính thức từ bỏ vai trò đại diện cho hoàng gia Anh, thì Canada sẽ không còn tiếp tục bảo vệ an ninh nữa.

Được biết chi phí bảo vệ an ninh cho gia đình hoàng tử Harry ước lượng lên đến 34.4 triệu Gia kim!!