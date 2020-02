Canada sẵn sàng giúp Trung Quốc kiềm chế dịch corona

Thủ tướng Justin Trudeau nói rằng Canada sẵn sàng giúp đỡ Trung Quốc thêm nếu họ yêu cầu để kiềm chế sự bùng phát coronavirus mới.

Ông Trudeau hôm 9/2 cho biết rằng Canada đã đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc về thiết bị y tế, bao gồm khẩu trang và các thiết bị bảo vệ khác.

Trong cuộc họp báo gần cuối chuyến thăm ba ngày tại Ethiopia hôm chủ nhật, ông Trudeau cho biết loại virus này có mối đe dọa thấp ở Canada.

Ông nói: “Các biện pháp chúng tôi thực hiện theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới và giám đốc y tế của chúng tôi cho đến nay đang có hiệu quả”.

“Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình quốc tế, làm việc với các đồng đội của chúng tôi, đặc biệt là với WHO, để bảo đảm mọi thứ chúng tôi đang làm phù hợp với những gì cần để giữ an toàn cho người Canada”.

Cho đến nay đã có 7 trường hợp nCoV được xác nhận ở Canada. Một bản cập nhật từ Cơ quan Y tế Công cộng Canada cho biết 4 trường hợp ở British Columbia và 3 trường hợp ở Ontario.

Hầu hết các trường hợp nhiễm virus corona đều nhẹ, nhưng đó là một bệnh về đường hô hấp có thể gây tử vong ở một số người.

Ông Trudeau cho biết Canada đã sẵn sàng giúp đỡ Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng. Ông nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với họ để bảo đảm rằng họ có đủ nguồn lực để chống virus này. Chúng tôi biết đây là thời gian khó khăn và bất ổn cho họ và cho tất cả mọi người trên khắp thế giới, nhưng là một cộng đồng quốc tế, chúng tôi phải tiếp tục làm việc cùng nhau và chúng tôi đang ở đó để giúp đỡ”.

Nguồn tin CBC nói rằng một phái đoàn của WHO, do Tiến sĩ Bruce Aylward – một nhà dịch tễ học và chuyên gia cấp cứu người Canada dẫn đầu – đang trên đường đến Trung Quốc,

Trong khi đó, Tổng trưởng Ngoại giao François-Philippe Champagne, đang ở Ethiopia cùng với Thủ tướng Trudeau, cho biết, một chiếc máy bay thứ hai đã rời Trenton, Ont., vào sáng sớm Chủ nhật 9/2 để đưa thêm những người Canada đã yêu cầu trở về từ Trung Quốc.

Mặt khác, chính phủ cũng đang theo dõi tình trạng sức khỏe của những người Canada bị cô lập trên một du thuyền ngoài khơi Nhật Bản. Có 7 người Canada được xác nhận nhiễm virus corona trên tàu đó. Những bệnh nhân này đã được đưa đến bệnh viện Nhật Bản để điều trị và theo dõi.

Ngoại trưởng Champagne cho biết ông đã nói chuyện với người đứng đầu chiếc du thuyền vào đầu ngày. Ông nói: “Tôi muốn chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều liên kết với nhau. Tôi muốn chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều ở đó vì gia đình, vì những người ở đó.”

Trong một lãnh vực khác, Ngoại trưởng Francois-Philippe Champagne nói rằng Iran không có các chuyên gia có thể phân tích các máy ghi dữ liệu từ một máy bay dân sự mà họ đã bắn rơi hồi tháng trước và đã đến lúc họ phải gửi các hộp đen ra khỏi Iran.

Champagne nói: “Tôi nghĩ rằng họ đã hiểu từ các cơ quan hàng không dân dụng khác nhau trên thế giới rằng loại thiết bị và chuyên môn cần để đọc các hộp đen không thể được mang đến Iran”.

Ông nói đã hơn 30 ngày kể từ khi chuyến bay PS752 của hãng hàng không quốc tế Ukraine bị bắn rơi bên ngoài Tehran, và đã đến lúc chấm dứt tình trạng ai sẽ xem xét các máy ghi âm chứa nhiều chi tiết về vụ tai nạn.

Iran đã yêu cầu được mượn các thiết bị cần thiết để tải xuống nội dung của hộp đen, trong khi Canada và các nước khác ngày càng khăng khăng rằng các hộp đen phải được gửi đến các chuyên gia ở một nước như Pháp.

LT

(Theo CBC & CTV)