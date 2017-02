Canada : quốc gia đứng hàng đầu thế giới tự do.

New York: Trong số báo mới đây, báo New York Times đã cho rằng Canada là quốc gia dẫn đầu thế giới về chính sách di dân.

Theo một bỉnh bút của báo New York Times đã cho rằng, những câu khắc trên tượng Nữ Thần Tự Do ở New York về những người nghèo, những người không nhà cửa, phải nên dành cho Canada , chứ không cho thời đại của tổng thống Donald Trump.

Trong khi Hoa Kỳ đóng cửa rút cầu, ngăn cấm những người tỵ nạn, thì tại Canada, người ta đã mở vòng tay đón hàng chục ngàn người tỵ nạn Syria.

Trong bài viết có nhan đề ” Canada, Leading the Freeworld”, bỉnh bút Nicholas Kristof của báo New York Times đã ca tụng Canada về chính sách thu nhận người di dân tỵ nạn, trong khi trên toàn thế giới, người ta đóng cửa không thâu nhận những người xấu số này.

Nhà bỉnh bút Kristof ca ngợi Canada trong chính sách cho tư nhân bảo trợ những người tỵ nạn và cho rằng niềm tự hào của những người Canadians bây giờ, không những là hockey mà còn là chính sách đa văn hóa nữa.

Ông Kristof, một nhà báo đã hai lần đoạt giải Pulitzer đã khôi hài là một ngày nào đó khi trở dậy, người ta sẽ chẳng còn thấy tượng Nữ Thần Tự Do nữa, vì bức tượng đó đã đi nghỉ hè 4 năm ở Canada ( chắc ông ta muốn nghĩ là 4 năm dưới thời cầm quyền của ông Donald Trump?)

Nhiều nhà báo Mỹ khác xem có vẻ cũng đồng ý với nhận định của nhà báo Nicolas Kristof.

Trên Twitter, nhà báo Hoa Kỳ Leonard Pitts đã viết “Cám ơn Canada, đã đạt được những lý tưởng mà người Mỹ đang theo đuổi. Một ngày nào đó có thể Hoa Kỳ sẽ làm được như thế!”