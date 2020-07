Canada quả là “ngây thơ cụ” : dùng dụng cụ an ninh của Trung quốc, ngăn ngừa gián điệp ..Tàu!

Ottawa: Theo tin của tạp chí Forbes phổ biến trong hôm thứ bảy ngày 18 tháng 7, thì công ty Nuchtech, một công ty cung cấp dịch vụ an ninh của Trung quốc, có liên hệ với cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào, đã nhận được một dự án đầu thầu cung cấp những dịch an ninh “nhạy cảm” cho chính quyền liên bang Canada.

Ngay sau khi những tức này được loan báo, ông tổng trưởng ngoại giao Canada đã lên tiếng là ông sẽ cho điều tra sự việc này.

Có đến 5 dự án đấu thầu cung cấp những dụng cụ an ninh cho cơ quan an ninh biên giới Canada, đã được ủy thác cho công ty an ninh Tàu, có liên hệ mật thiết với quân lực Trung quốc, tương tự như công ty viễn thông Huawei cũng có nhưng liên hệ với quân đội Tàu.

Hợp đồng mới nhất mà chính quyền Canada vừa trao cho công ty Nuctech là hợp đồng cung cấp những máy chụp X ray cùng những phần mềm điện toán và dụng cụ cho 170 tòa đại sứ Canada trên toàn thế giới.

Công ty Nuctech được thành lập vào năm 1997 bởi người con trai của cựu chủ tịch Trung quốc Hồ Cẩm Đào.

Công ty Nucteach phát triển rất nhanh chuyên cung cấp dụng cụ an ninh cho các phi trường và các biên giới.

Theo báo National Post thì trị giá hợp đồng mà Canada ký kết với công ty Nuctech, cung cấp dụng cụ an ninh cho các tòa đại sứ lên đến 6.8 triệu dollars.