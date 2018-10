Canada ngày đầu của một thời đại mới

Ông bạn Đỗ Quân bên ấn bản Thứ Năm coi bộ quáng gà nhiều hơn Ký Gà. Bài C Day ở Canada của ổng mở đầu như vầy: “Thứ Năm 17 tháng 10 năm 2018, một thứ thuốc cấm từng được xếp ngang hàng với ma túy, sẽ không còn là bất hợp pháp ở Canada nữa ….”

Ngày 17 tháng 10 là Thứ Tư ông nội ôi! Viết bài mà không coi lịch!

Đọc bài của ổng xong, Ký Gà cũng tò mò muốn biết cái ngày đầu tiên của lịch sử đó nó ra làm sao. Nhưng làm biếng bởi trời mấy bữa nay đột nhiên trở lạnh quá, KG tuy chưa tới mức “rù” nhưng chưa “khí hậu hóa” được, nên đành mở TV buổi tối coi mấy chương trình tin tức. Mần vậy cũng có lý, trả bộn tiền cable, internet, tại sao không bắt mấy ông ký giả Tây phục vụ mình cho đáng.

Vậy xin bà con coi đây là một bài điểm tin đi.

Mà mấy ông nhà báo Tây làm ăn tới nơi tới chốn thiệt. Họ canh me ở khắp miền đất nước để ghi nhận những hình ảnh của giờ đầu tiên mà “cỏ” không còn là bất hợp pháp nữa ở xứ Cờ Lá phong.

Điểm đầu tiên của đất nước nơi cần sa được “giải phóng” là tỉnh bang Newfoundland và một số phần của Labrador, miền đông Canada. Phóng viên của đài truyền hình CBC canh từ tối ngày 16, chờ tới 12:01 ngày 17 để thâu hình và phỏng vấn khách hàng đầu tiên mua gói cần sa “hợp pháp” đầu tiên của cả nước tại cửa tiệm Tweed ở trung tâm thủ phủ St. John’s (cái nầy là St. John’s có “s” nghen, đừng lầm với St. John không có “s” của New Brunswick).

Nói chung thì không khí ở những nơi nầy cũng chẳng lấy gì làm ồn ào cho lắm, mặc dù có nhiều khách hàng đã sắp hàng từ 8 giờ tối trước của tiệm nầy. Họ sắp hàng là để muốn đoạt danh hiệu “người đầu tiên mua cần sa hợp pháp” của cả nước cho vui vậy thôi, chớ không phải vì hàng quá hiếm, quá quý.

Đài CTV khi đưa tin có đoạn phỏng vấn Thủ tướng Canada, hỏi ổng có tính mua cần sa hay không khi cần sa đã được (chính ổng) hợp pháp hóa. Ông Tí điệu Justion Trudeau cười duyên: “Tui không uống rượu, không uống cà phe. Tui không tính xài cần sa.”

Ở Xóm Gà, mọi chuyện im ắng, hổng thấy lên TV, nhưng ở Toronto, vào buổi chiều, dân chơi đổ nhau ra các công viên phê khá đông để phà khói ăn mừng. Theo các nhà báo, đa phần cần sa được hút ở mấy chỗ nầy là… cần sa lậu, không phải do cửa hàng nhà nước bán ra, bởi tỉnh bang chưa có cửa hàng nào được mở, muốn mua, phải vô mạng của Ontario Cannabis Store (OBS), đặt hàng rồi chờ Bưu điện giao tới nhà. (Cùng ngày, ông Chủ tỉnh Doug Ford khoe rằng từ sau khi khai trương mạng, OBS đã giải quyết hơn 30 ngàn “order”) Tuy nhiên, vì luật Liên bang cho phép sở hữu tới 30 cà ram, và Luật Ontario cho phép hút ở những nơi được phép hút thuốc lá, đám nầy …vô tư.

Bên cạnh đám dân chơi cầu ba cẳng đó, các nhà báo cũng tường trình rằng ghi nhận có vài nhóm xuống đường chống cần sa. Khoảng giữa trưa Thứ Tư, họ tới trước cửa Văn phòng của ông Bill Blair, Tổng trưởng An ninh Biên giới và Giảm Tội ác có tổ chức, xách theo nhiều khẩu hiệu, trong đó có “Cần sa là thuốc độc cho con nít.”

Trong phần bình luận và nhận định, nhà báo Tristine Hopper của tờ báo khuynh hữu National Post đặt câu hỏi rằng ít lâu nay, chánh phủ “tuyên truyền” rằng hợp pháp hóa cần sa là để làm giàu cho ngân sách, quản lý tốt hơn, tạo thêm việc làm, giựt mối và lợi nhuận của các băng đảng, vân vân.. nhưng liệu có được như vậy không?

Rồi bả trả lời rằng sau khi nghiên cứu, tờ báo của bả thấy sẽ có nhiều hệ quả kiểu “tưởng vậy chớ không phải vậy”.

Trong số các băn khoăn của bà ký giả đó, KG chấm vài điểm đáng lo và vui vui dưới đây:

Đầu tiên là khoản thâu ngân sách mà chánh phủ lạc quan. Nhà báo Hopper tính như vầy: Ontario là thị trường lớn nhứt và đang được lãnh đạo bởi người có kinh nghiệm về mua bán cần sa (nói móc ông chủ tỉnh Ford) nhưng các của hàng cần sa quốc doanh của tỉnh đã tính rằng họ sẽ lỗ 48 triệu trong hai năm đầu tiên. Tới năm 2021, khi đã có lời, số thu chỉ chừng 100 triệu/năm. Ngay cả British Columbia, thủ phủ của cần sa, thu nhập từ cỏ cũng chỉ chừng 125 triệu ở bước đầu.

Kế tiếp, các vụ đụng xe sẽ gia tăng. Nhà báo Hopper nói tuy rằng cần sa sẽ không gây ra số tai nạn trên đường sá nhiều bằng rượu, nhưng Insurance Institute for Highway Safety (viện bảo hiểm an toàn xa lộ, một tổ chức ở Huê kỳ hoạt động bằng tiền tài trợ của các hãng bảo hiểm) dẫn số liệu ở Colorado, Oregon và Washington đã xác nhận rằng nơi nào hợp pháp hóa cần sa là tai nạn xe cộ ở nơi đó tăng lên. Viện nầy cho hay chỉ riêng ở Washington và Colorado, trong 3 năm đã có thêm 77 người thiệt mạng vì trong các vụ đụng xe trên đường.

Một hậu quả đáng ngán khác là số con nít ra đời mang sẵn “thuốc” trong máu sẽ gia tăng. Cần sa là thứ ma túy mạnh. Các bác sĩ sản khoa đều đồng ý với nhau rằng ma tuý mạnh có hại cho việc phát triển bào thai. Vẫn ở Colorado, sau khi cỏ được hợp pháp hóa năm 2014, các bệnh viện đã ghi nhận có số bà chơi cần sa trong lúc đang cho con bú tăng lên. Chỉ riêng ở một bệnh viện, gần một nửa số con nít mới sanh đã có đủ THC trong máu để dương tính với xét nghiệm ma túy.

Kế đó là những vụ con nít và thú cưng bị phê thuốc sẽ tăng. Cũng lại ở Colorado nữa, sau khi hợp pháp hóa cần sa, một bịnh viện nhi đồng báo cáo số lượng con nít ở tuổi chập chững đi nhập viện vì ăn nhằm cần sa tăng gấp đôi. Triệu chứng của chúng là khó thở, động kinh, bắp thịt co giựt, ói mửa. Các bác sĩ thú y cũng báo cáo y chang, “bịnh thú” nhiều nhứt là chó.

Tương lai coi bộ ám khói dữ!

“…, a total con!”

Thấy Ký Gà tuần nào cũng rị mọ tìm chuyện để mua vui cho bà con, có một người bạn tội nghiệp, hỏi, “Chớ làm vậy có cực lắm hông?”. Câu trả lời của KG là, “Cũng cực lắm chớ, nhưng mà vui. Thêm nữa, mần chuyện nầy bổ óc, nó giữ cho mình an toàn thêm ít lâu tránh chứng lẫn lộn sớm muộn gì cũng tới cùng với tuổi tác.”

Anh bạn cắc cớ nầy hỏi tiếp, “Vậy chớ kể chuyện gì dễ nhứt, chuyện gì khó nhứt?”

Câu hỏi nầy đúng là cắc cớ, bởi khó trả lời.

Kể chuyện gì cũng dễ, nếu làm biếng và mần ăn qua loa rơ măng (tiếng Tây đó nghen, tiếng Ăng lê là “qua loa tơ li”), cho rồi việc. Và kể chuyện gì cũng khó nếu thận trọng, tránh đưa tin vịt cồ.

Nhưng phải thú thiệt rằng chuyện về Đô Nan Châm là dễ nhứt (và cũng chán nhứt), bởi ảnh không ngày nào là không “tạo dư luận”.

Nhiều lúc KG thấy ngán kể, đồng thời cũng sợ rằng bà con sẽ ngán nghe kể, chuyện về Châm.

Nhưng nín hổng nổi. Hổng phải mình KG, truyền thông cả thế giới nầy có bữa nào mà không có chuyện Châm. Vậy đành phải kể tiếp thôi.

Tuần nầy, ảnh lại vừa trở thành đầu đề bàn tán của cả thế giới, sau khi nín không được với sự thỏa mãn khi đơn thưa của chị tài tử phim con heo bị quan tòa Liên bang S. James Otero bác bỏ.

Chị nầy, xin nhắc lại chút nghen, từng kể rằng mình đã “qua đường” với Châm trong dịp bà xã ảnh vừa sanh thằng nhóc Barron, và đã kể ráo nạo trong cuốn sách mang tựa “Kể tuốt luốt” của chỉ. Châm cũng xác nhận đã bỏ tiền túi ra để chi cho chỉ 130,000 ông Hoa thạnh đốn, là tiền “bịt miệng” để chỉ khỏi khai tùm lum.

Chỉ đang thưa anh Châm vì sau khi chỉ hót trên mạng Twitter rằng chỉ bị một tên vô danh hăm dọa rằng đừng có kể chuyện tình với tổng thống mà mang họa, Châm đã hót trở lại rằng đây hoàn toàn là một trò lường gạt và chơn dung vẽ lại tên vô danh là hình một kẻ không hiện hữu.

Đơn kiện của chỉ nói rằng cái cú tweet của Châm “đánh vô tánh chơn thực của câu chuyện chỉ kể” về nội vụ, và “giả dối và bôi lọ… vì cáo buộc chỉ đã có một tội nặng.” (tức là tội vu cáo và nói láo).

Châm và luật sư của ảnh yêu cầu quan tòa bác đơn kiện của chị tài tử. Tuần nầy, sau khi quan tòa Otero bác đơn của chỉ, Châm đã khoái trá hót liền. KG xin trích nguyên văn một khúc như vầy: “Great, now I can go after Horseface and her 3rd rate lawyer in the Great Stae of Texas. She will confirm the letter she signed! She knews nothing about me, a total con!”

Cú tweet của ảnh lập tức bị rất nhiều dân mạng chọc quê.

Một người tên Ray Earls hể hả như vầy:

“Thanks for confirming what most of us already know. I admire your honesty # a total con.”

Anh Joey Santiago cũng lập lại trên trang tweeter của ảnh: “Agree. You are a total con.”

Hổng đủ chữ để hiểu các cú tweet nầy, KG xách tụi nó tới ông thầy ESL cũ để “tham khảo”. (Nhắc lại, ông nầy người Cà na điên, dạy tiếng Ăng lê ở Canada và tốt nghiệp tiếng Việt vỉa hè ở Sài gòn”.)

Ổng cười hà hà và dịch như vầy:

Châm viết rằng: “Số dách, nay tui đã có thể thưa cái con Mặt ngựa và tay luật sư hạng bét của nó ở Đại tiểu bangTexas. Nó sẽ xác nhận lá thơ nó đã ký. Con đó nó hổng biết gì về tui, một tay đại bợm.”

Ray Earls viết: “Cám ơn đã xác nhận điều mà hầu hết bọn tui biết từ lâu rồi. Tui khâm phục sự thiệt thà của ông (hình hai cái mặt cười ra nước mắt) một tay đại bợm.”

Còn Joey Santiago thì viết: “Đồng ý. Ông là một tay đại bợm.”

Rồi ổng (ông thầy ESL của KG) giải thích: Ý đồ của Châm là lập lại các chữ “a total con” trong nhóm chữ “a total con job” mà ảnh đã viết trên cú tweet mà chị Daniels đem trình tòa. Nhưng ảnh uýnh sai dấu phảy. Với cái dấu phảy ở chỗ đó, câu cuối của ảnh sẽ mang nghĩa là “Con đó nó hổng biết gì về tui, (tui là) một tay đại bợm!”

Luôn tự hào là có chỉ số IQ cao vòi vọi, có bộ não thông minh khó ai sánh bằng, Châm đã không viết nổi một câu tiếng Anh cho trúng văn phạm!

Nghe vậy thì biết vậy thôi. Nhưng điều làm KG thấy rầu rĩ và tội nghiệp cho dân Mỹ là vị tổng thống của họ, người đứng đầu quốc gia từng được coi là vĩ đại nhứt hoàn cầu đã lại sử dụng thời giờ và đầu óc để miệt thị phụ nữ (anh kêu chị Daniels là “Mặt ngựa” và trước đây cũng đã kêu bà Omarosa, một người da đen từng là cố vấn của ảnh, là “Con chó”), và đi cãi tay đôi với một chị diễn viên phim con heo. Đúng là, như thành ngữ mà các nhà báo Sài gòn trước 1975 thường phán, “còn ra cái thống chế Pê-tanh gì nữa cà!”

Nhà báo truyền hình Steve Colbert trong chương trình truyền hình The Late Show của hệ thống CBS bình luận về chữ nghĩa của Châm: “Yes Horseface, you heard it straight from the horse’s ass.” (Ông thầy ESL của KG dịch: “Trúng vậy Mặt ngựa, chị nghe điều đó thẳng từ cái lỗ đ.. ngựa.”)

Vậy mà ở Huê kỳ hông ít người, trong đó có hổng ít đồng hương ta vẫn tin rằng tên đại bợm nầy có “Chơn mạng đế vương”, được Trời sai xuống để cứu nước Mỹ (và cả nước Việt)!

Tào lao!

Ký Gà