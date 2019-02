Canada lãnh đủ, trong vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu.

New York: Trong một bài bình luận mới đây , các bình luận gia của đài truyền hình Bloomberg đã cho rằng thủ tướng Justin Trudeau của Canada đã lãnh đủ, khi Hoa Kỳ chĩa mũi dùi vào công ty viễn thông Huawei của Trung quốc.

Vào ngày 1 tháng chạp năm ngoái, khi bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chánh của công ty Huawei trên đường từ Hồng Kông đến Mễ Tây Cơ, và phi cơ chở bà tạm ngừng ở phi trường Vancouver.

Theo lời điểm chỉ và yêu cầu của cơ quan an ninh Hoa Kỳ, cơ quan an ninh Canada đã lên phi cơ, bắt giữ bà Mạnh.

Canada đã là người ở dưới hai làn đạn của hai kẻ thù nghịch nhau là Trung quốc và Hoa Kỳ.

Trước đây khi mới nhậm chức , thủ tướng Justin Trudeau đã theo gót của ông bố là cố thủ tướng Pierre Trudeau, tìm cách liên lạc mật thiết hơn với Trung quốc trên mọi lãnh vực.

Nhưng việc bắt giữ bà Mạnh của Canada, theo lời yêu cầu của người đồng minh Hoa Kỳ, đã làm mối liên lạc giữa Trung quốc và Canada trở nên lạnh nhạt hơn.

Để trả đũa việc Canada bắt giữ bà Mạnh, Bắc kinh đã bắt giữ hai người Canadians và gia tăng bản án của một người Canadian khác bị tội mang ma túy từ Trung quốc đi, từ án tù thành án tử hình.

Các công ty Trung quốc cũng bắt đầu cắt giảm số tiền đầu tư vào Canada.

Giá cổ phiếu của nhiều công ty Canada có chi nhánh ở Trung quốc đã sút giảm, như trường hợp cổ phiếu của công ty Canada Goose đã giảm 26 phần trăm, kể từ khi bà Mạnh bị bắt giữ.

Cuộc bầu cử lại dân biểu liên bang sẽ diễn ra trong tháng 10, mà theo kết quả các cuộc thăm dò dân ý mới đây, số người ủng hộ đảng Tự Do của thủ tướng Trudeau chỉ cao hơn số người ủng hộ đảng Bảo Thủ của thủ lãnh Andrew Scheer có 1 phần trăm, nghĩa là sẽ không biết mèo nào cắn mĩu nào, chưa biết đảng nào sẽ lên cầm quyền sau cuộc bầu cử dân biểu sắp đến.

