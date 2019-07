Canada là thiên đường cho những ai muốn chạy trốn những thay đổi của thời tiết.

Ottawa: Theo nhận định của đài CBC thì khí hậu, thời tiết trên thế giới đã bị thay đổi một cách tệ hại, vì những thay đổi của môi trường.

Bão tố, lụt lội, sóng nóng.. gây những cảnh chết chóc diễn ra hàng ngày, nhưng so với các quốc gia khác, những ảnh hưởng vì sự thay đổi thời tiết không quá nặng nề ở Canada so với các quốc gia khác và vì thế, Canada có thể là nơi định cư lý tưởng cho những người muốn tỵ nạn về khí hậu.

Đài CBC đã lấy ra nhiều thí dụ về những người muốn tỵ nạn vì những thay đổi của khí hậu:

-Tại quần đảo Kiribati ở trung tâm của Thái Bình Dương, với nhiệt độ hàng ngày thật là lý tưởng ngày nào nhiệt độ cũng vào khoảng 30 độ C và chưa bao giờ nhiệt độ trong ngày xuống dưới 25 độ C, chẳng có mùa đông . Tuy nhiên mới đây gia đình ông Teitiota đã xin di dân qua định cư ở Tân Tây Lan vì đảo Kiribati theo những tính toán của các nhà khoa học, sẽ chìm xuống biển vào năm 2100.

Chẳng có quốc gia nào tránh khỏi những hậu quả của việc thay đổi khí hậu: có nơi thì lụt lội nhiều, có nơi thì cuồng phong xảy ra thường xuyên, có nơi thì đe dọa bởi nạn cháy rừng, có nơi thì bị hạn hán…

Canada cũng có những thiên tai bão tố như thế, nhưng số lượng và cường độ của những thiên tai bão tố này, ít hơn so với những quốc gia khác, kể cả Hoa Kỳ.

Theo nhận xét của các nhà khoa học, dần dà đất đai ở miền nam của Hoa Kỳ như các tiểu bang Florida, Louisiana. sẽ chìm dần xuống biển, nhiều khu vực ở miền trung nước Mỹ như ở tiểu bang Arizona thì sẽ có những vùng trở thành sa mạc.. Những người Hoa Kỳ sẽ phải bỏ nhà cửa đi tỵ nạn, và Canada sẽ là một nơi lý tưởng cho những người Mỹ này?

Theo bản tường trình của chính quyền liên bang Canada có tên là Climate Change and Forced Migration: Canada’s Role, thì cho đến năm 2100 sẽ có hàng trăm triệu người phải di cư tỵ nạn sang một nơi khác, vì miền họ đang sống không còn có thể ở được, vì những thay đổi của thời tiết, và Canada sẽ là một trong những nơi đón nhận một phần số người tỵ nạn vì khí hậu này.