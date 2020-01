Canada là một trong những quốc gia tốt nhất thế giới trong lãnh vực nuôi dưỡng con cái.

Toronto: Theo bản tường trình Best Countries Report của báo U.S. News &World Report và của trường tài chánh Wharton School của trường đại học Pensylvania, vừa phổ biến hôm thứ sáu ngày 17 tháng giêng thì Canada là một trong những quốc gia tốt hàng đầu thế giới về việc nuôi dưỡng con cái cho nên người.

Những tiêu chuẩn mà báo US News& Report và trường đại học Pensylvania, để sắp hạng các quốc gia trong lãnh vực nuôi nấng con bao gồm chuyện an toàn, bình đẳng giới tính, môi trường, gia đình, thực phẩm cho các trẻ em, giáo dục, tình trạng giữ trẻ..

Canada được xếp hàng thứ tư trong số các quốc gia trên thế giới trong việc nuôi con.

10 quốc gia đứng hàng đầu theo thứ tự là Đan Mạch, Thụy Điển,Na Uy, Canada, Hòa Lan, Phần Lan, Thụy Sĩ, Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi và Áo.

Hoa Kỳ đứng hàng thứ 18 trong khi Anh quốc đứng hàng thứ 11.

Có những than phiền cho là những trẻ em ở Hoa Kỳ đã được cho ăn những loại thức ăn có quá nhiều đường và như vậy không tốt cho sức khỏe của các em này. Ăn quá nhiều đồ ngọt có thể bị bệnh mập phì, tiểu đường , cao máu..

Bản tường trình so sánh việc săn sóc con trẻ của 73 quốc gia trên thế giới.