Canada hay Anh quốc, ai sẽ là người phải trả chi phí bảo vệ an ninh cho gia đình hoàng tử Harry?

Vancouver: Như những tin tức loan báo thì trong ngày thứ hai 20 tháng giêng, hoàng tử Harry của nước Anh, đã bay qua thành phố Vancouver, tái ngộ cùng với vợ và đứa con trai.

Hoàng tử Harry và vợ đã xin giảm chức vụ trong hoàng gia và xin được độc lập trên lãnh vực tài chánh. Lời xin này đã được nữ hoàng Anh chấp nhận và cho phép hoàng tử Harry cùng vợ con được qua sống ở Canada.

Công tước Meghan và đứa con trai đã qua ở tại một ngôi biệt thự của một nhà tỷ phú ở Vancouver Island trong những ngày trước, và đi đâu cũng thấy có hai nhân viên an ninh theo hộ vệ: một người cảnh sát Anh và một cảnh sát RCMP của Canada.

Trong chuyến bay thương mại từ Luân Đôn qua Vancouver hôm thứ hai, người ta cũng thấy hai nhân viên an ninh đi kèm cùng với hoàng tử Harry.

Theo những dự tính thì sẽ có một toán nhân viên an ninh gồm 3 cảnh sát Anh và 3 cảnh sát RCMP, sẽ thay phiên 2 người một ca 8 tiếng đồng hồ một ngày, bảo vệ an ninh cho gia đình hoàng tử Harry khi ông ta ở Canada. Và chi phí bảo vệ an ninh này ước lượng lên đến 5.14 triệu dollars một năm.

Câu hỏi “đầu tiên” được đặt ra cho nhiều người Canadians là quốc gia nào sẽ phải trả số chi phí này: nước Anh hay những người Canadians phải đóng thuế.

Khi được các phóng viên báo chí chất vấn mới đây, thủ tướng Justin Trudeau đã không khẳng định ai sẽ là người phải chi tiền.