Canada giúp mỗi gia đình nạn nhân vụ máy bay Ukraine bị bắn rơi 25.000 đô-la

Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố Canada sẽ giúp 25.000 đô-la cho các gia đình nạn nhân của chuyến bay 752 để trang trải chi phí, đồng thời tiếp tục áp lực Iran bồi thường đầy đủ cho việc bắn hạ chiếc phi cơ dân sự của Ukraine.

Trong một cuộc họp báo ngày 17/1 tại Ottawa, ông Trudeau tuyên bố chính phủ sẽ cung cấp tài chính 25.000 đô-la cho gia đình mỗi nạn nhân, bao gồm cả 57 người Canada và 29 thường trú nhân. Ông nói rằng các gia đình cần giúp đỡ để có thể sắp xếp việc đi lại và trang trải chi phí tài chính.

Ông Trudeau nói: “Đây là một tình huống chưa từng có, do các lệnh trừng phạt quốc tế đặt lên Iran và những khó khăn đối với các gia đình này. Chúng tôi hy vọng Iran sẽ bồi thường cho những gia đình này, nhưng họ không thể chờ đợi hàng tuần. Họ cần giúp đỡ ngay bây giờ”.

Những giúp đỡ này sẽ làm chính phủ tiêu tốn hơn 2 triệu đô-la. Trudeau cho biết ông không mong đợi các gia đình sẽ hoàn trả các khoản tiền này bằng bất kỳ khoản bồi thường nào họ có thể nhận được từ chính phủ Iran. Thủ tướng cho biết gia đình của khoảng 20 nạn nhân muốn di hài người thân của họ được đưa về chôn cất ở Canada, và ông hi vọng ​​một số hài cốt sẽ được đưa trở lại Canada trong vài ngày tới.

Ông cho biết chính phủ Canada cũng sẽ xúc tiến cấp thị thực và miễn lệ phí để giúp các gia đình đi lại dễ dàng hơn.

Chuyến bay 752 của hãng hàng không quốc tế Ukraine cất cánh từ phi trường Tehran ngày 8/1 và chỉ vài phút sau phi cơ đã bị một hỏa tiễn phòng không của Iran bắn trúng. Tất cả 176 người trên phi cơ đã thiệt mạng và 138 trong số những hành khách đó có điểm đến sau cùng là Canada.

Nhiều ngày sau vụ tai nạn, chính quyền Iran đổ lỗi cho vấn đề máy móc, nhưng trong một lời thú nhận bất ngờ vào tuần trước, họ thừa nhận đã vô tình bắn rơi phi cơ.

Cũng trong ngày 17/1, theo thông tấn xã Reuters, Thủ tướng Canada kêu gọi Iran gửi các hộp đen máy bay bị bắn tới Pháp, đồng thời sớm đưa các thi thể nạn nhân là công dân Canada về nước.

Ông Trudeau cho rằng Pháp là một trong số ít nước có khả năng đọc các dữ liệu buồng lái và dữ liệu hành trình ghi lại trong các hộp đen máy bay. Ông Trudeau cũng nói các hộp đen này đã bị hư hỏng nặng trong tai nạn. Ông quả quyết: “Iran không có trình độ kỹ thuật và các thiết bị cần thiết để phân tích nhanh các dữ liệu hộp đen”.

Ông Trudeau cho biết chính phủ Iran đã hợp tác với các nhà điều tra Canada, nhưng ông nói rõ rằng cần có một cuộc điều tra độc lập: “Chúng tôi đã được Iran bảo đảm, nhưng chúng tôi cũng bảo đảm thông qua cộng đồng quốc tế rằng sẽ có một cuộc điều tra nghiêm ngặt đầy đủ”.

Cục Điều tra và Phân tích An toàn Hàng không Dân dụng Pháp (BEA) trước đó cũng tuyên bố sẽ tham gia điều tra tai nạn. BEA đã từng giúp phân tích dữ liệu bay của chiếc Boeing gặp nạn ở Ethiopia năm ngoái.

Tổng trưởng Ngoại giao Canada, François-Philippe Champagne đã gặp gỡ người đồng cấp Iran hôm 17/1. Hai nhà điều tra Canada từ Ủy ban An toàn Giao thông cũng đã có mặt tại Iran cuối tuần qua, xem xét đống đổ nát và thăm địa điểm gặp nạn.

