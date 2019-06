Canada đứng hạng 6 các quốc gia hòa bình nhất trên thế giới

Canada đứng hạng thứ 6 trong danh sách 163 lãnh thổ và quốc gia độc lập. Bảng xếp hạng Global Peace Index (GPI) so sánh 163 lãnh thổ và quốc gia độc lập (bao gồm 99,7 phần trăm dân số thế giới) theo cấp độ hòa bình.

Tăng 2 bậc so với năm 2017, Canada năm nay được xếp vào vị trí đáng ganh tỵ – hạng thứ 6. Canada chiếm hạng tệ nhất là thứ 14 năm 2010 và cao nhất là hạng 4 năm 2012.

Năm quốc gia đứng đầu danh sách 2018 gồm Iceland, New Zealand, Áo, Bồ Đào Nha và Đan Mạch. Kém hòa bình nhất là các nước Syrie, Afghanistan, Nam Sudan, Iraq và Somalia.

GPI là một bản tường trình do Viện Kinh tế và Hòa bình phát triển thực hiện qua sự tham khảo ý kiến với một ban chuyên viên hòa bình quốc tế từ các tổ chức hòa bình có các dữ liệu thu thập và đối chiếu bởi EIU (Economist Intelligence Unit).

Chỉ số được thành lập lần đầu tiên vào năm 2007, với các báo cáo tiếp theo được công bố hàng năm.

Nghiên cứu này được hình thành bởi thương gia công nghệ người Úc Steve Killelea và được chứng thực bởi các cá nhân như cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan, Đạt Lai Lạt Ma, Tổng giám mục Desmond Tutu và cựu tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter.

GPI sử dụng các chỉ số như các cuộc xung đột nội bộ và xung đột với bên ngoài, những liên hệ với các quốc gia láng giềng và sự ổn định chính trị.

Nó cũng xét đến số người bị tù, các vụ giết người và các tội phạm bạo lực, tác động của khủng bố, và dễ tiếp cận súng nhỏ và vũ khí nhẹ.

Thế Lai (Theo CTV)