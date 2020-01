Cẩn thận khi đi du lịch Trung quốc và một số các quốc gia khác.

Ottawa: Trong hôm thứ hai ngày 30 tháng chạp, bộ ngoại giao Canada đã lên tiếng khuyến cáo cư dân Canada nên cẩn thận khi đi du lịch đến các quốc gia Trung quốc, Pháp, Bỉ, Chí Lợi, Ba Tây, Bắc Hàn, Iraq, Syria và tổng cộng có đến 21 quốc gia đã được bộ ngoại giao khuyến cáo nên cẩn thận. Riêng với Trung quốc, bộ ngoại giao khuyến cáo những người Canadans nên hết sức cẩn trọng vì những nguy cơ bị bắt giữ không nguyên cớ như trường hợp hai người Canadians bị bắt giữ từ tháng chạp năm 2018 cho đến nay, mà vẫn chưa được ra tòa xét xử về “tội trạng” của họ. Hai người này là ông Michael Kovrig, cựu nhân viên ngoại giao hiện làm việc cho một tổ chức từ thiện ở Trung quốc và ông Miachael Sapvor, một nhà thương mại có cơ sở làm ăn ở xứ này. Cả hai bị bắt giữ, theo nhận định của các bình luận gia thời cuộc, cũng vì cơ quan an ninh Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chánh của công ty Huawei tại thành phố Vancouver, theo lời yêu cầu của cơ quan an ninh Hoa Kỳ. Bộ ngoại giao Canada cũng khuyến cáo những người Canadians không nên đến những vùng tự trị của những người Duy Ngô Nhĩ (the Xinjiang Uighur Autonomous Region.), là nơi mà các viên chức an ninh Trung quốc đã bắt giữ nhiều người gốc thiểu số này không theo những quy tắc luật pháp ấn định. Một người Canada gốc Duy Ngô Nhĩ, anh Huseyin Celil, đã bị nhà cầm quyền Trung quốc bắt giữ và phạt tù 13 năm, khi anh ta trở lại thăm nhà.

