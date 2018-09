Cần để ý những “phụ phí lạ” khi thuê phòng khách sạn

Tuấn Minh

Trong một bài viết mới đây trên tạp chí Consumer Reports (chuyên về các thông tin hướng dẫn ích lợi cho giới tiêu thụ), nhà báo Beth Braverman kể lại kinh nghiệm của một người khách khi thuê phòng khách sạn đã phải sững sờ không ít khi biết mình phải trả thêm những phụ phí lạ mà trước đó họ không hề biết đến.

Đó là anh Nate Hake, 32 tuổi cư ngụ tại Colorado, khi đặt thuê phòng tại Las Vegas đã tìm được một khách sạn với cái giá mà anh cho là quá rẻ nên anh liền trả trước cho chắc ăn. Nhưng khi đến quầy làm thủ tục lấy phòng, nhân viên khách sạn yêu cầu phải thanh toán thêm tiền phụ phí “resort fee” là $35 cho mỗi đêm thì mới được giao chìa khoá phòng. Rất ngạc nhiên và bực mình, nhưng cuối cùng anh cũng đành phải trả thêm các phụ phí này vì không còn có lựa chọn nào khác.

[“Resort” có thể tạm dịch là một trung tâm nghỉ mát hay giải trí với những phương tiện đặc biệt dành riêng cho các mục tiêu này. Những khách sạn tự phong thêm danh xưng “resort” là ngụ ý nói rằng nơi đó có thêm nhiều phương tiện để cung ứng nhiều dịch vụ đa dạng (chứ không chỉ là một phòng ngủ qua đêm) như hồ bơi, nhà hàng, phòng nghe nhạc, phòng họp lớn, phòng tập thể dục, chăm sóc da mặt, v.v…]

Không cần phải là một người du lịch thường xuyên hoặc tìm đọc những thông tin về lãnh vực này, những ai đã từng thuê phòng khách sạn ở Las Vegas trong những năm gần đây đều đã quen nghe nói đến từ ngữ “resort fee” này. Cách nay khoảng 30 năm, hầu như không có khách sạn nào tính thêm phụ phí này, hoặc nếu có thì chỉ là vài đồng bạc lẻ, không khiến mọi người phải quan tâm lắm so với tổng cộng hoá đơn lên đến cả trăm Mỹ-kim.

Nếu thử tìm thuê phòng ở Las Vegas trên các trang mạng, quý vị có thể sẽ hơi ngạc nhiên khi thấy thỉnh thoảng có vài khách sạn khá nổi tiếng và to lớn quảng cáo giá tiền phòng chỉ có khoảng từ $20 đến $35 trong khi một phòng trung bình của một khách sạn tạm được thường phải là trên cả trăm Mỹ-kim. Dĩ nhiên, đó là những giá tiền rất thấp vì chưa tính thêm “resort fees”. Hơn nữa, Las Vegas cũng là thành phố đặc biệt nhất là giá tiền phòng thay đổi rất mạnh với giá của những ngày thường (tối Chủ nhật đến thứ Năm) bao giờ cũng rẻ hơn rất nhiều (ít nhất là rẻ đến phân nửa) so với giá của hai đêm cuối tuần (thứ Sáu và thứ Bảy).

Bắt đầu từ cuộc suy thoái kinh tế to lớn hơn 10 năm trước, ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng khiến cho nhiều công ty phải nghĩ ra những sáng kiến mới để tăng thu nhập. Do đó, các hãng máy bay mới tính thêm phụ phí những va-li ký gửi của khách du lịch (mà trước đó được gửi miễn phí), và một số các khách sạn ở Las Vegas cũng bắt đầu tính thêm phụ phí “resort fee” này. Dần dà nhiều khách sạn khác cũng bắt chước theo vì thấy đó là một cách hữu hiệu nhất để tăng thêm thu nhập mà không bị mang tiếng là tăng giá khiến cho khách hàng có thể phản ứng ngược hoặc tẩy chay, bớt tiêu xài v.v…

Lâu dần, việc tính thêm các phụ phí này không còn là điều xa lạ trong tâm thức của người dân khiến đa số gần như chấp nhận đó là chuyện bình thường, và ai cũng phải trả những số tiền đó. Thậm chí có những khách sạn chẳng cung cấp thêm dịch vụ gì đặc biệt mà cũng tính thêm “resort fee”, và đáng ngại hơn nữa là phụ phí này lại tiếp tục gia tăng mạnh mẽ trong vòng 3 năm gần đây, từ hơn $10 giờ đây đã tăng lên cao, với giá trung bình khoảng $30. Phụ phí “resort fee” cao nhất hiện nay ở Las Vegas là $45 (cộng thêm tiền thuế sẽ là $51) cho hai khách sạn sang trọng là Palazzo và Venetian, và có lẽ nhiều khách sạng nổi tiếng khác cũng sẽ nhanh chóng tăng theo tương tự.

Những loại “phụ phí lạ”

“Resort fee” là một loại phụ phí đặc biệt mà nhiều khách hàng và độc giả của Consumer Reports than phiền nhất, với giá trung bình khoảng $27 cho một đêm, theo như thống kê của Hiệp Hội Các Khách Sạn tại Hoa Kỳ. Trên lý thuyết, nó bao gồm nhiều loại dịch vụ khác nhau như có thể được dùng hồ bơi hoặc là các phòng tập thể dục, cho dù khách hàng có muốn dùng hay không cũng phải trả phụ phí này.

Ngoài ra, khách hàng cũng thường than phiền về một loạt những phụ phí khác như phụ phí muốn dùng Internet. (Đúng vậy, có rất nhiều khách sạn sang trọng vẫn tính thêm phụ phí này cho dù bạn có thể bước đến một quán cà-phe Starbucks hay quán ăn McDonald gần đó cũng dễ dàng tìm được những nơi có WiFi miễn phí để dùng Internet.) Hoặc là phụ phí vì trong phòng khách sạn có để thêm két sắt để cất nữ trang và tiền mặt v.v… (cho dù bạn không cần đến nó), phụ phí đậu xe, hoặc là thuê mướn phòng qua các mạng lưới khác thay vì mướn thẳng với khách sạn. Thậm chí có nơi còn tính thêm phụ phí vì dùng quá nhiều khăn trong phòng tắm, hoặc là thuê phòng được dành cho người tàn tật (thường là có phòng tắm khá rộng và những thanh sắt gắn trên bờ tường để vịn vào khi đi đứng)!

Theo bà Anna Laitin là giám đốc đặc trách về chính sách tài chính của Consumers Union (một đơn vị của Consumer Reports) thì việc có thêm nhiều phụ phí linh tinh như vậy khiến cho người tiêu thụ khó lòng biết rõ từ trước về tổng cộng chi phí của họ khi phải thuê mướn phòng khách sạn. Những phòng khách sạn với giá tiền thật rẻ được quảng cáo trên các trang mạng (khiến nhiều người tò mò nên sẵn sàng lao vào để đặt phòng) để rồi sau đó mới ngạc nhiên khi nhận được cái giá cuối cùng cao hơn rất nhiều đã khiến cho nhiều người phải vất vả khi tính toán đến ngân sách cho một chuyến đi chơi của họ.

Điều đáng nói hơn nữa là tình trạng này còn có thể tệ hại hơn trong thời gian tới. Theo chuyên gia Bjorn Hanson là giáo sư tại trường Đại học Tisch Center, phân khoa khách sạn và du lịch, thì tổng số tiền phụ phí này đã đem về cho các khách sạn số tiền lên đến 2 tỷ 700 triệu Mỹ-kim trong năm 2017, và nó sẽ còn tăng cao hơn nữa.

Chẳng trách nào mà các khách sạn sẽ khó lòng bỏ qua một nguồn lợi tức đáng kể như vậy, tương tự như ngành hàng không với các hãng máy bay tiếp tục tính các phụ phí như ký gửi hành lý hoặc lựa chọn ghế ngồi trên máy bay v.v… Theo giáo sư Hanson, càng ngày càng có nhiều khách sạn sẽ tính thêm phụ phí như khi khách hàng gọi huỷ bỏ những vụ đặt phòng đã trả tiền trước, và những khách sạn bình thường chẳng có thêm phương tiện và dịch vụ gì đặc biệt để gọi là “resort” cũng không ngần ngại kèm thêm tiền “resort fee” vào hóa đơn cho khách hàng.

Chính vì thế mà tổ chức Consumers Unions đã tung ra một chương trình có tên là “What the Fee?!” nhằm hướng dẫn giới tiêu thụ biết rõ hơn về các loại phụ phí này, và tìm cách để đối phó. (Nếu muốn biết thêm về chương trình này, quý vị có thể tìm đọc trên trang mạng WhatTheFee.com.) Nhà báo Braverman đã gọi đó là “sneaky fees”, tức là những lệ phí được lén lút xâm nhập vào hoá đơn và đến khi khách hàng phát giác được thì coi như đã quá trễ. Kẻ viết bài này tạm dùng chữ “phụ phí lạ” để mô tả, tương tự như kiểu nhà nước Việt Cộng gọi các tàu của Trung Cộng xâm nhập vào lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam là “tàu lạ”.



Vì sao lại có “phụ phí”?

Vì sao các khách sạn luôn tìm cách tính thêm những phụ phí? Một trong những lý do chính là họ có thể tiếp tục quảng cáo giá biểu khá rẻ (để câu khách hàng) nhưng đồng thời cũng tăng thêm thu nhập, tương tự như việc các hãng hàng không đã tính thêm nhiều lệ phí như ký gửi hành lý và lựa chọn chỗ ngồi trên máy bay v.v…

Một yếu tố quan trọng nữa là khi tính riêng phụ phí “resort fee” này, các khách sạn sẽ được hưởng trọn số tiền mà không phải trả huê hồng cho các trang mạng khác chuyên ghi tên thuê phòng như Orbitz, Expedia, Priceline v.v… Vì sự cạnh tranh ráo riết, các khách sạn phải trả một tỉ lệ nào đó của giá tiền phòng như là tiền huê hồng cho các trang mạng này đã giới thiệu và tìm khách dùm họ. Tuy nhiên, khi tính riêng “resort fee” và buộc khách hàng phải trả món tiền này khi đến nơi, coi như khách sạn lãnh trọn số tiền này.

Theo giáo sư Hanlon, lối kèm theo phụ phí này khi tính tiền có thể là một hình thức loè mắt người tiêu thụ không tinh ý, nhưng trong thực tế nhiều khi người tiêu thụ cũng được hưởng lợi thêm vì nó. Lý do chính là vì những thứ thuế kèm theo do các chính quyền địa phương áp đặt chỉ tính trên tiền thuê phòng chứ không đánh thuế trên các khoản phụ phí này. Do vậy, khách hàng cuối cùng cũng sẽ trả tiền ít hơn phần nào vì tiền thuế sẽ giảm hơn.

Ít ra là trong lãnh vực tính thêm phụ phí “resort fees”, các khách sạn cũng không áp dụng việc tính thêm này trên đa số các khách sạn, mà thường là chỉ ở một vài vùng mà thôi, như Las Vegas, Miami hoặc khu du lịch ở Disneyworld, Florida hoặc là ở Hawaii. Một viên chức cao cấp của hệ thống khách sạn Hilton là Meg Ryan nói rằng chỉ có khoảng 1% trên tổng số các khách sạn Hilton trên toàn thế giới là có tính thêm “resort fees”. Đó cũng là tình trạng tương tự của Marriott, hệ thống khách sạn lớn nhất hiện nay, theo như lời tuyên bố của bà Connie Kim là phó chủ tịch đặc trách liên hệ với giới truyền thông của Marriott International.

Một yếu tố khác cũng đáng chú ý là những phụ phí thêm này có thể bị kèm theo từng địa điểm của khách sạn. Những nơi có du khách đến đông thường là dễ tính thêm món lệ phí này. Ngay cả tại thành phố New York, vào năm 2015 chỉ có khoảng 10 khách sạn tính thêm phụ phí này, nhưng giờ đây đã có đến 90 khách sạn cũng bắt chước theo. Nếu muốn biết rõ chi tiết hơn, quý vị có thể vào mạng điểm ResortFeeChecker.com, để tìm hiểu xem những khách sạn nào có tính thêm phụ phí này.

Làm cách nào để giảm bớt chi phí?

Nếu muốn tránh những phụ phí gây bực mình này, quý vị có thể áp dụng những lời chỉ dẫn như sau.

Gọi cho khách sạn trước khi đặt phòng. Chỉ cần hỏi thẳng là họ có tính thêm những khoản phụ phí bắt buộc phải trả hay không, nhất là trong trường hợp muốn lấy phòng sớm (trước 3 giờ chiều) và trả phòng trễ (sau 12 giờ trưa). Hoặc là những phụ phí thêm về việc dùng bãi đậu xe, hoặc là có két sắt đựng tiền trong phòng v.v… Sau đó ghi tên nhân viên đã trả lời và hứa hẹn để nhỡ sau này có khiếu nại thì có thể viết tên người đó.

Tìm hiểu kỹ trên website của khách sạn. Thông thường các khách sạn tính thêm “resort fee” luôn ghi rõ điều này trên các website của họ trước khi khách hàng quyết định bấm nút hay ghi tên để thuê phòng hoặc trả tiền trước. Điều này giúp cho khách hàng không phải ngạc nhiên khi biết trước tổng cộng chi phí. Tuy nhiên, nếu như quý vị ghi tên thuê phòng qua các trang mạng khác như Orbitz, Expedia, Priceline, Hotels.com, Agoda v.v… nhiều khi họ không liệt kê đầy đủ chi tiết về các phụ phí của khách sạn, và điều này có thể gây ngạc nhiên cho khách hàng.

Tìm hiểu kỹ trên các mạng điểm chuyên về du lịch. Quý vị có thể vào trang ResortFeeChecker.com và viết xuống tên của khách sạn nào đó thì sẽ biết là họ có tính thêm tiền “resort fee” hay không. Thỉnh thoảng, đọc các thông tin trên các website như TripAdvisor cũng biết được qua lời kể lại của những khách hàng đã thuê phòng ở các khách sạn này để biết là họ có bị tính thêm phụ phí hay không.

Ghi tên tham gia vào chương trình khách hàng trung thành (loyalty program) của khách sạn. Đây là hình thức dễ dàng nhất và cũng không tốn kém để có thể được hưởng lợi, chẳng hạn như sẽ không bị tính thêm lệ phí sử dụng Internet. Dĩ nhiên, cũng tuỳ theo mức độ trung thành (tức là đã thuê phòng nhiều lần và từ lâu năm hay chưa) thì khách hàng sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hơn. Chẳng hạn như khách hàng có quy chế “Pearl” (Ngọc) của hệ thống khách sạn MGM Resorts sẽ không phải trả thêm tiền dùng bãi đậu xe (có khi lên cao đến vài chục đồng cho một ngày). Và các khách hàng có quy chế “Gold” (Vàng) của hệ thống khách sạn Wyndham Rewards cũng không phải trả thêm phụ phí khi trả phòng trễ (quá 12 giờ trưa).

Điều đình với khách sạn. Nếu như biết trước rằng mình sẽ không sử dụng những dịch vụ bao gồm trong “phụ phí đặc biệt”, quý vị có thể điều đình trực tiếp với người quản lý của khách sạn, tốt nhất là trước khi quyết định đặt giữ chỗ hoặc trả tiền trước. Nếu đợi đến khi làm thủ tục nhận phòng và lên tiếng khiếu nại hoặc điều đình, nhiều phần là mình sẽ khó đạt được yêu cầu này. Nhiều người cũng không ngần ngại khiếu nại với viên quản lý khi làm thủ tục trả phòng và đòi viên quản lý phải loại trừ ra những phụ phí này. Nhưng đến lúc này, quý vị không còn cái ưu thế nữa để điều đình vì coi như đã tiêu thụ đầy đủ sản phẩm và dịch vụ của họ, cũng như đã ký tên đồng ý khi nhận chìa khoá phòng lúc ban đầu.

