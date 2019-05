Mai An

Trời đang vào xuân khí hậu bớt lạnh cho chim ca hát gọi đàn, cho hoa lá đâm trồi mang sức sống niềm vui, ôi mùa xuân tươi trong muôn loài

Những giọt mưa thủy tinh rơi rơi

Những giọt mưa xuân chan chứa niềm vui

Lá xanh non như mộng lành

Dấu tình yêu ươm mầm cây lá non...

Đầu mùa xuân có chút hơi ấm buổi chiều nhưng sáng mai còn vương hơi gió lạnh, hai tuần rồi những cơn gió bấc thổi

An không ngờ mình bị cảm, vừa leo lên xe anh Minh, xe chạy ra đường Barton về hướng đông đón thêm Thùy Dương với bé July rồi ra xa lộ đi Thorold, đi làm xa có người đưa đón đi chung cũng thật tiện lợi.

Mở giỏ An tìm cục kẹo gừng ngậm cho bớt ho, kẹo gừng hơi cay cay nó giúp ngừng cơn ho, mấy bữa nay không biết sao trời đã vào xuân được ngắm hoa anh đào, tulip…mà An lại bị cảm cúm viếng thăm.

Theo bác sĩ Ý Đức thì cảm cúm viếng thăm mình có khi nó cũng lỳ lắm cỡ ba bốn tuần rề rề nó mới chịu đi khỏi, lần này còn làm nhức đầu nữa, B/S dặn cảm cúm không nên lạm dụng uống trụ sinh nên nhác uống thuốc cứ thế An lờ đi nhưng cổ thấy hơi đau đau rát rát nên An châm trà bông cúc thêm một muỗng mật ong, nước trà trong ly thủy tinh thật hấp dẫn màu vàng nhẹ với chút ngọt thơm của mật ong uống nhiều nhiều như bác sĩ đã nhắc mình uống thật nhiều nước càng tốt đặng đuổi con virus cảm cúm đi chỗ khác chơi. Uống nhiều nước thấy cũng đỡ đau cổ.

Sau mấy ngày bị những cơn ho hành sáng sớm và về khuya nên An phải uống thuốc ho cho bớt bệnh, nhủ thầm mình phải ăn ngủ thêm cho cân bằng hòng chống lại mấy con vi trùng cảm cúm này, mấy tuần trước thiếu ngủ, làm biếng ăn nữa cứ ỷ y vào sức lực của mình, nhưng sức mình càng năm càng giảm chỉ cảm cúm mà không chống lại được. Dù sao mỗi lần bị bệnh để mình thông cảm với bạn khi thấy họ bệnh và càng phải nghĩ cách phòng bệnh.

An nghĩ tới chị Bảo bị bệnh tiểu đường mới tội nghiệp, một thứ bệnh mà nhiều người đang bị hành, thường xuyên mệt mỏi quá chị B hay than hoài, mới sáng vô đã nghe chị kêu hai tay sao rã rời chắc là hôm nay không bưng sách nỗi, không làm việc được, chỉ vài ngày sau thì chị B không thể đi làm được nữa, chị phải đi bệnh viện vô nước biển rồi nằm nhà dưỡng bệnh, chị ấy sợ bệnh ăn kiêng kỹ quá lại bị thiếu muối thay vì thiếu đường. Mấy bạn trong hãng nghe chị B bệnh thiếu muối ai cũng nói nên ăn bình thường đừng kiêng quá và phải uống thuốc trị bệnh, mọi người nhắc chừng như dặn lại lời của B/S. An cũng khuyên chị B ăn uống tẩm bổ nhất là ăn thêm chuối có vitamin B6 chống mệt mỏi và tập thể dục như bài viết của Đông Giang mới đăng trên Thời Báo cho cân bằng và phục hồi sức khỏe lại.



Hôm nay An tình cờ mở chồng sách cũ tìm lại được tấm hình cô em gái thất lạc, khuôn mặt đẹp dưới sóng mũi thanh cao tự nhiên làm mình thích ngắm thật kỹ, An cảm thấy trở về ngày xưa đang hưởng hạnh phúc những ngày còn ba chị em không kể chị cả học ở xa, ba đứa tụi An thân nhau sống chung một nhà.

Mình thấy cuộc sống tươi đẹp giống như cô em gái duyên dáng trong chiếc áo đầm màu xanh lá non thật xinh, chân mang đôi guốc cao đang từng bước nhẹ nhàng với nụ cười tươi trong tấm ảnh An đang cầm tay, dù bao năm xa cách từ ngày em gái vượt biên mất tích.

Hình ảnh em gái vẫn còn đậm nét trong lòng mình,Thu đang ôm đàn hát bài “ Hoa Xuân “một bản nhạc mừng xuân. Chỉ nhìn dáng em xinh xắn mang đôi guốc cao với nụ cười tươi mình chợt có ý tưởng về sự cân bằng trong cuộc sống, có cân bằng mới tìm được niềm vui, cũng khó để mọi người có được sự cần bằng trong mọi vấn đề.

An đang nghĩ mình phải tập để có sự cân bằng nhất là vấn đề sức khỏe.

Về thực phẩm ăn cho đủ chất dinh dưỡng cần thiết, không ăn nhiều thịt mình ăn thêm các loại đậu, đậu luộc chín trộn chung với cơm ăn thêm thịt kho rau luộc kiểu đơn giản nhưng cũng

ngon vì đậu ngọt bùi nhưng mình thích ăn thêm đậu hũ sốt cà hay đậu hũ chiên đều ngon…Nhất là ngủ đủ để khỏi bị cảm cúm hành. Thời Báo website mới đăng An đọc bài viết của Đông Giang , thấy có lý sau bao năm tháng bận rộn mình quên mất chuyện chăm lo sức khỏe là chính

Bây giờ mỗi sáng thức dậy sớm đánh thức những bắp thịt tay chân An tập thể dục giống như Đông Giang, chỉ là một bài thực tập đơn giản uốn cong người một ngày 30 lần, nếu cảm thấy hứng khởi mình bỏ thêm vài phút tập cho hai tay được mạnh mẽ bằng cách đứng thẳng đưa thẳng hai tay lên trần nhà giữ thẳng càng cao càng tốt, hay mình tập với một tay đưa lên khỏi đầu bàn tay ngữa lên, một tay xuôi thẳng theo thân mình giữ thẳng, nếu còn cảm hứng mình tập bài tập cho hai vai: nhúng tròn hai vai lên xuống hay nghiên đầu về bên phải rồi ngược lại nhưng không nên để tai của mình đụng tới vai.

An thử tập thêm hai động tác cho đôi tay và vai còn những động tác khác chừa lại cho các bạn, An cũng cảm thấy khỏe lại được nhiều hơn mọi ngày, cảm ơn Đ G cùng T B.

Mai An