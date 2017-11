Để tri ân thương phế binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và vinh danh cố trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, đồng thời cũng để thực hiện ước mơ cuối đời của một cựu nữ quân nhân đã tận tụy, hết lòng với những đồng đội bất hạnh còn ở lại quê nhà, hôm thứ Bảy 28/10, VOICE Canada và nhóm Hoa Tình Thương với sự yểm trợ của Thời Báo Media, Cộng đồng Mississauga, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Pháp Vânđã tổ chức đêm gây quỹ mang chủ đề “Cám ơn anh người thương phế binh QLVNCH” tại Capitol Banquet Hall, Mississauga.

Hơn 700 đồng hương đã đến tham dự đêm gây quỹ trợ giúp những người lính đã vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh một phần thân thể trong cuộc chiến đấu bảo vệ chính thể tự do, dân chủ của miền Nam.

Hiện diện trong đêm “Cám ơn anh người thương binh QLVNCH” còn có Tổng trưởng Bộ Di trú, Tỵ nạn và Công dân vụ, ông Ahmed D. Hussen, TNS Ngô Thanh Hải, Thượng tọa Thích Tâm Hòa và đại diện các hội đoàn.

Sau nghi thức khai mạc, đại diện ban tổ chức, trưởng nhóm Hoa Tình Thương, D.s Võ Thành Tân đã cám ơn sự ủng hộ của đồng hương đã đến với đêm gây quỹ.

Đồng trưởng ban tổ chức, Chủ tịch VOICE Canada, ông Đỗ Kỳ Anh cũng bày tỏ: “VOICE Canada cám ơn quý cô chú nhóm Hoa Tình Thương, Hội H.O Thương phế binh và Cô nhi Quả phụ đã tạo cơ hội cho những người trẻ có dịp bày tỏ lòng biết ơn đối với các thương phế binh, các chiến sĩ QLVNCH, và thế hệ trẻ sẽ luôn sẵn sàng tiếp nối công việc của thế hệ đi trước.”.

“Chúng ta có mặt đây không phải vì lòng nhân đạo nhưng vì mang ơn các thương phế binh, những người đã hy sinh thân thể cho quê hương đất nước và dù ở bất cứ nơi nào, chúng ta cũng không quên ơn các anh”, Thượng tọa Thích Tâm Hòa, nhấn mạnh đến ý nghĩa đêm gây quỹ.

VOICE Canada, Thời Báo Media và Hội Phụ nữ Montreal và Quỹ Cứu trợ Trẻ em mồ côi và Khuyết tật sẽ phối hợp tổ chức một chương trình gây quỹ Thương phế binh mang chủ đề “Tạ ơn” vào ngày 25/11 sắp đến để đạt mục tiêu dự trù là bảo trợ 1.000 hồ sơ TPB, mỗi hồ sơ $150 CAD.

Ngoài ra, Thời Báo Media và VOICE cũng sẽ phối hợp với Cộng đồng người Việt Tự do Vancouver, Cộng đồng người Việt Tự do Ottawa để kêu gọi các mạnh thường quân bảo trợ các TPB.

Trong một tâm thư gửi cho Thời Báo, nhạc sĩ Nam Lộc cho biết về tình trạng và con số Thương phế binh cần được trợ giúp: “Danh sách trợ cấp Tương phế binh và Quả phụ Tử sĩ VNCH cấp dưỡng vào tháng Tư, 1975 là hơn 500.000 hồ sơ, vậy mà vào thời điểm cao nhất Hội H.O Thương phế binh và Cô nhi Quả phụ cũng chỉ nhận được 20.000 đơn xin trợ giúp gồm 15.000 TPB và 5.000 Quả phụ Tử sĩ! Điều đáng buồn là con số này càng ngày càng giảm đi vì tử vong. Cho đến năm nay thì còn khoảng trên 17.000 người, bao gồm cả danh sách 2167 TPB chưa bao giờ được hội trợ cấp do các linh mục thuộc Dòng Chúa Cứu Thế trao lại vào tháng 7, 2017 vừa qua (thật ra tổng cộng danh sách đó gồm có 5431 TPB, nhưng hội đã và đang giúp 3264 người)! Ngoài ra nhiều quý vị đồng hương về thăm gia đình ở VN cũng cho biết là còn rất đông TPB ở các tỉnh nhỏ ngoài miền Trung, họ không có phương tiện để theo dõi tin tức hầu gởi đơn về hội để xin được giúp đỡ. Mà nếu có biết địa chỉ hội thì cũng không có tiền để mua tem gởi thư. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều TPB đã tiêu hủy, đốt hoặc mất các chứng từ quân đội của mình nên không thể chứng minh tình trạng và hoàn cảnh để xin trợ giúp!”.

Đại nhạc hội Cám ơn anh kỳ 11, tính đến cuối tháng 9/2017, đã thu được $1.652.487 chưa trừ chi phí. Ngân khoản này cũng chỉ đủ giải quyết khoảng 60% hồ sơ hiện đang có, cho nên Hội H.O Thương phế binh và Cô nhi Quả phụ cần sự yểm trợ của các Cộng đồng người Việt khắp thế giới”.

Quỹ Cộng đồng Thời Báo, trong đợt gây quỹ này, đã trích quỹ ngân khoản 22.500 Gia kim để bảo trợ 150 hồ sơ Thương phế binh, mỗi hồ sơ 150 Gia kim.

Tổng kết đợt gây quỹ sẽ được các đơn vị tổ chức công bố sau ngày 25/11.

Có những chi tiết đặc biệt cần ghi nhận trong đêm gây quỹ:

– Hầu hết những người tham dự trúng giải xổ số đã tặng lại lô trúng cho ban tổ chức để đấu giá.

– Một mạnh thường quân đã đề nghị B.s Bùi Thanh Phong nhượng lại bức ảnh “Dựng cờ ở Cổ thành Quảng trị” với giá gấp đôi $4.000 để tặng cho gia đình Cố trung tá Nguyễn Xuân Phúc, lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 369 Thủy quân lục chiến, đã tự sát trong cuộc triệt thoái khỏi Vùng 1 vào tháng 3 năm 1975. Bức ảnh này B.s Phong đã mua trước đó với giá $2.000.

-B.s Lê Thuần Kiên, Chủ tịch Liên hội người Việt, và cũng là Chủ tịch Hội Người Việt Toronto đã mua bức ảnh “Vá Cờ” để tặng thân phụ của ông là Cựu trung tá Hải quân Lê Thuần Phong, cựu Sinh viên sĩ quan Hải quân khóa 6, Cựu Chỉ huy trưởng Hải đội 2 Hải quân VNCH.