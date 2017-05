Cấm đi thuyền trên Hồ Stump và Hồ Nicola

Hôm thứ Sáu 19-5, nhà chức trách Thompson-Nicola Regional District đã ban hành một lệnh cấm dân chúng sử dụng thuyền máy trên Hồ Stump và Hồ Nicola trong vùng Interior của B.C. vì hồ này đang bị nước lụt dâng cao.

Lý do chính để đưa ra lệnh cấm là nhằm bảo vệ an toàn cho những người đi thuyền để họ không bị vướng vào những mảnh vụn, hoặc các cây to, cành cây to, hay những khúc gỗ to đang trôi theo dòng nước. Các đường rẽ nước phía sau một chiếc thuyền đang chạy (boat wakes), đặc biệt là những đường sát với các cơ sở, nhà cửa,… nằm dọc bờ hồ có thể là một mối đe dọa gây nguy hiểm cho người và tài sản. Ai vi phạm lệnh cấm này sẽ bị truy tố và/hoặc bị phạt tiền.

Drive B.C., tức cơ quan theo dõi các điều kiện giao thông trên các xa lộ của tỉnh bang để hướng dẫn cho người lái xe, cũng đã đưa ra một cảnh báo cho Highway 5A chạy qua khu vực nói trên. Cảnh báo này kêu gọi dân chúng cẩn thận vì có thể sẽ có những khúc gỗ bị sóng nước trên Hồ Nicola cuốn trôi tích tụ lại ở lên trên mặt đường.

Cả cơ quan điều phối các hoạt động khẩn cấp ở khu vực Central Okanagan (Central Okanagan Emergency Operations – COEO) mặc dù vẫn chưa ban hành lệnh cấm đi thuyền trên Hồ Okanagan, nhưng cũng đã đề nghị những người đi thuyền nên tránh đi trên nó vì một lý do tương tự. Khu vực này bao gồm toàn bộ bờ sông giữa Poplar Point và Cedar Creek ở Kelowna, và toàn bộ bờ sông thuộc khu vực downtown Peachland. Thành phố West Kelowna cũng đã đóng các hoạt động đi thuyền giải trí của mình.

Để biết đầy đủ các chi tiết cập nhật về các lệnh cấm, độc giả có thể truy cập vào website COEO.