Cái Rét đầu Đông!

Toronto: Cư dân trong khu vực miền nam tỉnh bang Ontario, Canada, nhận những đám tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay vào chiều hôm thứ năm 9 tháng 11.

Theo tin của sở Khí Tượng Canada thì nhiệt độ trong buổi chiều hôm thứ năm đã xuống thấp một cách đột ngột từ mức 9 độ C trong buổi chiều xuống đến mức trừ 10 độ C vào buổi tối. Cộng thêm với sức lạnh của gió, người ta sẽ cảm thy cái lạnh trừ 16 độ C.

Vủng thủ phủ Toronto có thể nhận vài cm tuyết trong trận tuyết đầu mùa, nhưng các vùng trong khu vực “vòng đai tuyết” như London, Barrrie,… có thể nhận từ 1o cm cho đến 15 cm tuyết.