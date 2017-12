Cái lạnh lẽo của mùa đông đã đến

Toronto: Những người Canadians mong ước một ngày Giáng Sinh với tuyết trắng, đã đạt được ý nguyện trong mùa Noel năm nay. Tuy nhiên nếu muốn đi bộ để thưởng cái đẹp của tuyết rơi thì nên cẩn thận, vì theo khuyến cáo của sở Khí Tượng Canada thì một phần lớn của Canada đang ở trong cái lạnh lẽo của mùa đông với gió hú, tuyết cuốn theo gió (snow squalls) và nhiệt độ của thời tiết Bắc Cực.

Gió mạnh , mưa băng và những trận bão tuyết với gió mạnh ( blizzards) đã hoành hoành ở vùng Đại Tây Dương trong hai ngày thứ hai và thứ ba 26 tháng chạp.

Sở Khí Tượng Canada đã đưa những lời báo động đến cư dân ở cả bốn tỉnh bang trong vùng Đại Tây Dương bao gồm tỉnh bang New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island và Newfoundland.

Vận tốc của những trận gió thổi đến tỉnh bang Newfoundland đã lên đến 110 cây số một giờ, và gió với vận tốc 100 cây số một giờ cũng bao phủ tỉnh bang P.E.I.

Với vận tốc gió trên 100 cây số một giờ, nhiều cao ốc, nhà cửa có thể bị hư hại: mái có thể bị tróc, kính cửa sổ có thể bị vỡ.

Những trận bão tuyết với gió mạnh ( blizzard) đã diễn ra ở tỉnh bang New Brunswick, với số lượng tuyết rơi tại nhiều thành phố trong tỉnh bang có thể lên đến 30 cm.

Tại vùng phía bắc tỉnh bang Ontario, nhiệt độ đã xuống thấp cực kỳ, và cộng với cái lạnh của gió, thì cư dân trong nhiều thành phố miền Bắc tỉnh bang Ontario đã chịu đựng cái lạnh ở mức trừ 40 độ C: cái lạnh mà có thể làm đông cứng mặt, nếu người này ra ngoài trời trên 10 phút.

Tại vùng thủ phủ Toronto, tuyết rơi trong ngày Giáng

Sinh đã lên đến 20 cm và nhiệt độ trong buổi tối thứ hai đã xuống ở mức trừ 20 độ C.

Cái lạnh và số lượng tuyết rơi ở tỉnh bang Quebec cũng không thua gì vùng thủ phủ Toronto, trong ngày thứ hai.

Tại các tỉnh bang miền tây như Manitoba, Alberta và Saskatchewan thì nhiệt độ cộng thêm cái lạnh của gió cũng xuống đến mức trừ 30 độ C: Phần lớn Canada đang ở trong cái tủ lạnh lớn trong những ngày cuối năm 2017.