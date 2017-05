Cách dùng thẻ tín dụng tùy theo thói quen du lịch

DU LỊCH GẦN NHƯ … MIỄN PHÍ

Lời giới thiệu:

Đây là loạt bài nhằm giúp độc giả thu thập được những thông tin hữu ích cho việc du lịch khắp nơi trên thế giới mà gần như miễn phí, hay đúng hơn là với giá rất rẻ, không tốn kém nhiều như người ta tưởng. Các thông tin được trình bày đều là những dữ kiện hoàn toàn hợp pháp, dễ thực hiện, phần lớn là không tốn kém hay đòi hỏi người tham dự phải đóng lệ phí hay niên liễm nào, và có thể áp dụng tuỳ theo sở thích lựa chọn của mỗi người tuỳ từng giai đoạn thích hợp. Để giúp cho bài viết được sống động và bớt khô khan tẻ nhạt, tác giả thỉnh thoảng xen vào những kinh nghiệm riêng tư của chính mình đã từng trải qua trong những chuyến du lịch được tường thuật.

Như đã trình bày trong nhiều bài viết của chủ đề này, bạn đọc đều đã được chúng tôi giới thiệu và lập lại nhiều lần cách thức hay nhất, nhanh nhất, tiện lợi nhất, dễ dàng nhất, và cũng rẻ nhất vì không tốn hao tiền bạc và công sức to lớn để có thể du lịch… gần như miễn phí là hãy nộp đơn xin các thẻ tín dụng để từ đó tích tụ những số điểm thưởng rất to lớn, thường gọi là “big bonus” chỉ được tặng trong thời gian đầu sau khi được cấp thẻ.

Thú chơi tích tụ điểm thưởng của các chương trình “loyalty programs” của các hãng máy bay và hệ thống khách sạn đã trải qua nhiều thay đổi khá lớn trong nhiều thập niên qua. Ngày xưa, có những chương trình quảng cáo để tặng thật nhiều điểm cho một số các đường bay đặc biệt nào đó, chẳng hạn như những chuyến bay mới vừa khai thác, để giúp cho giới tiêu thụ được biết đến. Hoặc những chương trình thuê mướn xe sẽ được tặng thêm những số điểm rất lớn, nhiều khi còn có giá trị cao hơn cả số tiền đã bỏ ra.

Nhưng vào lúc ấy, dường như ít có những vụ quảng cáo để tặng điểm thưởng “big bonus” to lớn như lúc sau này, chẳng hạn như từ 30,000 cho đến 50,000 điểm hay hơn nữa, nếu như khách hàng có thể tiêu thụ một khoản tiền nào đó trong vòng 90 ngày đầu. Nhưng giờ đây, chiêu thức quảng cáo này được xem như là hình thức được ưa chuộng và vẫn còn tiếp tục được áp dụng bởi hầu hết các thẻ tín dụng. Nhưng không ai có thể bảo đảm rằng những “promotions” này có thể được duy trì một cách thường xuyên nữa hay không? Hoặc giả như trong tương lai gần, các nhà băng sẽ giảm bớt số điểm thưởng một cách đáng kể, chẳng hạn như sẽ chỉ tặng thưởng điểm “bonus” chỉ còn chừng 5,000 hay 10,000 điểm lúc ban đầu thì trò chơi tích tụ “miles & points” sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều cho giấc mộng đi “du lịch… gần như miễn phí” của chúng ta.

Do vậy, trong lúc nó còn đương áp dụng mà không tốn kém gì, vì có rất nhiều thẻ tín dụng không tính tiền lệ phí hàng năm (annual fee), hoặc là đa số các thẻ tín dụng cũng miễn đóng lệ phí cho năm đầu (waive fee), có lẽ nếu chúng ta không lợi dụng cơ hội này để xin các thẻ tín dụng hầu có thể tích tụ được thật nhiều điểm thưởng để có thể phục vụ được những nhu cầu sau này khi du lịch thì quả tình rất uổng.

Tuy nhiên, vì nhiều người vẫn chưa có thói quen sử dụng nhiều thẻ tín dụng khác nhau, nên câu hỏi của rất nhiều người khi mới bắt đầu bước chân vào thú vui này là muốn biết có một cái thẻ tín dụng duy nhất này được xem là thẻ tốt nhất, đem lại nhiều quyền lợi tốt đẹp nhất hay không?

Rất tiếc là chúng ta sẽ không có câu trả lời đơn giản và đồng nhất cho vấn đề này. Bởi nếu đã có một loại thẻ tốt đẹp hàng đầu như vậy thì có lẽ mọi người dân tiêu thụ đều mang nó luôn theo trên người mình để bất cứ khi nào cần tiêu xài thì đem ra để sử dụng. Và như vậy thì tất cả những loại thẻ tín dụng khác (hiện nay có cả trên cả trăm thẻ tín dụng được tung ra trên thị trường) đều sẽ trở nên không hữu hiệu và sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải.

Nếu quý bạn đọc các bài phân tích hay cố vấn của nhiều chuyên gia trong ngành, quý vị cũng sẽ thấy họ đưa ra những ý kiến khác nhau để xếp loại hay phân định xem thẻ tín dụng nào có thể được xếp hạng là thẻ tín dụng tốt nhất trong số đó.

Tuy nhiên, có một điều mà mọi người cũng phải công nhận, là quả tình mỗi người chúng ta có thể xác định thẻ tín dụng nào tốt nhất cho mình, tuỳ theo mục đích, nhu cầu và thói quen của mình đối với thú vui hoặc nhu cầu du lịch.

Có nhiều cách thức để phân loại khách du lịch và từ đó để biết thêm về những nhu cầu đặc biệt của từng loại khách này. Nhưng riêng trong lãnh vực sử dụng thẻ tín dụng, có hai cách phân loại tương đối dễ hiểu nhất là tùy vào mức độ du lịch có thường xuyên hay không, và tùy theo khách hàng có trung thành với một thương hiệu nào hay không.

Dựa vào những yếu tố đó, nhà báo Tim Winship, trong một bài viết trên diễn đàn airfarewatchdog.com mới đây, đã tóm gọn một số những lời chỉ dẫn về các thẻ tín dụng nên có để đem lại nhiều quyền lợi nhất cho giới tiêu thụ, tùy theo họ là người du lịch như thế nào.

1. Những ai không du lịch thường xuyên, cũng không trung thành với hãng nào

Tính trung bình, trong số 100 hành khách đi máy bay thì có đến khoảng 80 người thuộc vào hạng này, tức là không đi du lịch thường xuyên, và cũng không hề trung thành với bất cứ thương hiệu nào. Đại khái, họ là những người đi máy bay 1 hay 2 năm một lần, và họ thường mua vé máy bay hoặc thuê phòng khách sạn tùy theo lúc đó nơi nào treo bảng giá rẻ nhất, không cần biết đó là hiệu gì, dĩ nhiên trừ phi đó là những thương hiệu gây nhiều chống đối hoặc lo sợ nhất lúc bấy giờ. Chẳng hạn như trường hợp xui xẻo của hãng hàng không Malaysia Airlines, trong năm 2014 đã liên tiếp gặp 2 tai nạn máy bay bị rơi mất tích hoặc bị nổ tung, khiến cho rất nhiều khách du lịch ngoại quốc ngần ngại mua vé máy bay của hãng này nếu như họ có thể mua cùng đường bay so với các hãng khác.

Đối với những hành khách ít đi du lịch thường xuyên, và cũng không trung thành với bất cứ một thương hiệu nào, điều này hoàn toàn hợp lý, bởi vì họ chỉ áp dụng theo một nguyên tắc dễ hiểu và có lợi nhất vào lúc đó: mua vé máy bay và thuê phòng khách sạn với giá rẻ nhất.

Vì thế nên họ không cần thiết phải xin một thẻ tín dụng nào dính líu đến một hãng hàng không hay khách sạn nào. Đối với họ, việc lấy được những “miles & points” của các hãng máy bay hay khách sạn này chẳng có gì đáng kể, vì chắc có lẽ là còn lâu lắm thì mới đạt được những con số hàng trăm ngàn “miles & points” để có thể được du lịch miễn phí.

Trong trường hợp này, những thẻ tín dụng như Capital One Venture Rewards Credit Card có lẽ là tốt nhất. Nhà băng Capital One phát hành nhiều loại thẻ tín dụng khác nhau, nhưng với loại thẻ này, mỗi một đồng tiêu xài được tặng lại 2 điểm “miles”. Thẻ này cũng tặng điểm thưởng “big bonus” là 40,000 điểm sau khi tiêu xài khoảng $3,000 trong vòng 90 ngày đầu. Lệ phí hàng năm là $59, nhưng cũng được miễn đóng cho năm đầu.

Mang tiếng là “mile”, nhưng điểm của thẻ Venture Rewards này không được đổi thành vé máy bay, cũng như không chuyển đổi sang các chương trình khác như là những điểm “flexible points” mà chúng tôi đã giải thích trong những bài viết trước đây. Nó cũng không được đổi ra tiền mặt như điểm thưởng “Ultimate Rewards” của các thẻ nhà băng Chase.

Tuy nhiên, điểm Venture Rewards cũng được sử dụng một cách rất dễ dàng. Chẳng hạn như quý vị có trong trương mục 40,000 điểm, và dùng thẻ này để tiêu xài bất cứ dịch vụ du lịch nào như vé máy bay, khách sạn, tiền thuê xe v.v… thì có thể dùng số “miles” để trả tiền. Thí dụ như vé máy bay trị giá $500, quý vị có thể dùng 40,000 miles này để trả tiền, với trị giá 1 mile = 1 xu, giúp chúng ta được đổi 40,000 miles thành ra $400 và chỉ còn thiếu tiền nhà băng chủ thẻ tín dụng có $100.

Tuy nhiên, nếu dùng số điểm này để trả cho các mục tiêu xài khác không phải là du lịch, trị giá của nó bị giảm đến phân nửa. Chẳng hạn như khi quý vị đi mua máy móc hàng hoá trị giá $500, và dùng số 40,000 điểm để trả bớt, thì trị giá của nó chỉ còn có $200 mà thôi, chứ không được $400 như trường hợp du lịch.

Trong các loại thẻ cho mục đích này, cũng có một thẻ rất có lợi, đó là thẻ Arrival Plus World Elite Mastercard do nhà băng Barclay cung cấp. Thẻ này cũng tặng điểm thưởng “big bonus” là 50,000 điểm, với lệ phí hàng năm là $89, và cũng miễn đóng lệ phí cho năm đầu. Nhà băng Barclay cũng cấp phát một thẻ gần như tương tự, đó là Arrival Plus World Mastercard, không có lệ phí hàng năm, nhưng cho điểm thưởng “bonus” thấp hơn nhiều: chỉ từ 10,000 đến 20,000 điểm.

Thẻ Arrival Plus của Barclay cũng giống như thẻ Venture Rewards của nhà băng Capital One là có thể được dùng để đổi thành tiền trừ vào hóa đơn hàng tháng cho những chi tiêu về du lịch theo tỉ lệ 1 mile = 1 xu, tức là 10,000 điểm trị giá bằng 100 Mỹ kim. Nhưng nếu quý vị dùng nó để trả tiền cho những tiết mục khác không phải là du lịch, thì trị giá của nó tụt giảm xuống còn phân nửa.

2. Những khách du lịch không thường xuyên, nhưng trung thành với một thương hiệu

Nếu quý vị không đi du lịch thường xuyên, nhưng lại ưa chuộng hoặc thích một thương hiệu nào đó, thì điều tốt nhất là nên xin một thẻ tín dụng gắn liền với tên tuổi của hãng đó.

Chẳng hạn như nếu bạn cư ngụ ở thành phố Houston thì hãng hàng không có nhiều đường bay nhất là United, thì thẻ tín dụng tốt nhất nên có là Chase United Mileage. Kế đến là thẻ Chase Southwest vì hãng này cũng có khá nhiều chuyến bay đi từ phi trường Hobby.

Những thành phố có hãng hàng không chính là United gồm có Chicago, thủ đô Washington, Denver, Los Angeles, Newark và San Francisco.

Còn hãng American Airlines thì có những thành phố được dùng là trung tâm chuyển đổi “hub”, tức là có nhiều đường bay nhất gồm có: Dallas, Chicago, Los Angeles, New York, Philadelphia và Charlotte. Trong trường hợp này, thẻ tín dụng có thể xin là Citi Addvantage Platinum Select do Citibank cung cấp.

Và hãng Delta Airlines cũng có một số “hub” tương tự như Atlanta, Detroit, Los Angeles, New York, Minneapolis, Boston, Seattle, Cincinnati, Salt Lake City. Thẻ tín dụng hữu ích trong trường hợp này là Delta Skymiles America Express.

Do vậy, tuỳ theo quý vị cư ngụ ở gần thành phố này thì biết rõ là hãng nào có nhiều đường bay nhất, và do đó cũng là hãng mà mình có thể sử dụng thường xuyên nhất, vì tiện lợi về giờ giấc và số chuyến bay hàng ngày hơn.

Chúng ta có thể nhìn thấy là một 3 thành phố lớn hàng đầu của Hoa Kỳ là New York, Los Angeles và Chicago đều là các trung tâm “hub” của 3 hãng hàng không lớn nhất của Hoa Kỳ. Riêng tại Los Angeles, phi trường LAX tuy có hơi xa so với đa số người Việt gần gũi hơn với phi trường John Wayne ở vùng Orange County nhưng thường là nhiều chuyến bay hơn, và giá vé cũng thường rẻ hơn đi Orange County. Thêm nữa, giờ đây vùng này cũng còn có thêm một phi trường nhỏ rất tiện dụng và dễ thương là Long Beach, cũng được sử dụng làm trung tâm “hub” cho hãng máy bay Jet Blue.

Trong trường hợp này, những ai cư ngụ tại New York, Los Angeles hay Chicago đều có lợi thế hơn nhiều người khác là họ có nhiều lựa chọn hơn trong việc xin các thẻ tín dụng gắn bó với nhiều hãng hàng không khác nhau để lấy điểm thưởng “big bonus”. Riêng tại Los Angeles, khách hàng còn được thêm lợi thế của hãng Jet Blue, một trong những hãng hàng không được tiếng tốt sau này trong cách phục vụ khách hàng, và giá vé nhiều khi cũng rất rẻ khi cạnh tranh ráo riết với các đối thủ khác.

Vì thế nên việc xin thêm thẻ tín dụng của JetBlue cũng rất có lợi thực tiễn. Chẳng hạn như thẻ JetBlue Plus Card cũng do nhà băng Barclaycard cấp cũng tặng 30,000 điểm thưởng sau khi tiêu xài khoảng $3,000 trong vòng 90 ngày đầu, với lệ phí hàng năm là $89. Còn thẻ bình thường JetBlue Card không có lệ phí hàng năm, nhưng điểm thưởng thấp hơn, chỉ có 5,000 điểm sau khi tiêu thụ khoảng $1,000 trong vòng 90 ngày đầu.

3. Những khách du lịch thường xuyên, nhưng không trung thành với thương hiệu nào

Đây là trường hợp của những người phải thường xuyên đi máy bay hoặc ngủ ở khách sạn vì công việc đòi hỏi phải di chuyển xa nhà thường xuyên. Một trong những lý do họ thường không trung thành với bất cứ thương hiệu hãng máy bay hoặc khách sạn nào là vì đôi khi nó vượt ra ngoài tầm kiểm soát của họ. Nói chung, họ không phải là người bỏ tiền túi ra để mua vé nên không sợ ảnh hưởng của giá tiền. Phần đông họ lại nhờ vào chủ nhân quyết định mua vé cho họ cũng như sắp sẵn chỗ ở khách sạn. Hoặc nếu họ có trả tiền trước thì cũng sẽ được bồi hoàn lại sau này.

Trong trường hợp này, họ không trung thành với các thương hiệu cũng là điều dễ hiểu vì họ có thể lựa chọn bất cứ hãng máy bay hoặc khách sạn nào miễn là nó đem lại lợi ích riêng biệt về điểm thưởng “miles & points” cao nhất cho họ, tuỳ theo các chương trình quảng cáo “promotion” theo từng thời điểm.

Trong trường hợp này, các thẻ tín dụng có lợi nhất là những thẻ tặng lại những điểm thưởng du di thuộc loại “flexible points” như Chase Sapphire Preferred của nhà băng Chase, Citi ThankYou Premier của Citibank hoặc AmEx Starwod Preferred Guest của 3 nhà băng lớn trong dịch vụ thẻ tín dụng. Cả 3 thẻ này đều có lệ phí hàng năm là $95 nhưng đều miễn lệ phí năm đầu.

Còn đối với dân quen biết nhiều hơn trong thú vui này, họ có thể nộp đơn để xin các thẻ tương tự ở cấp bậc cao hơn, thường gọi là thẻ hạng sang “premium cards”: đó là Chase Sapphire Reserve, Citi Prestige và AmEx Platinum, với tiền lệ phí hàng năm là $450 hay cao hơn, nhưng đồng thời cũng đem lại nhiều quyền lợi thiết thực còn trị giá cao hơn nhiều so với tiền lệ phí hàng năm đã bỏ ra. (xem bài Các Thẻ Tín Dụng Hạng Sang).

Các thẻ này có lợi điểm là vì số điểm thưởng “flexible points” có thể dùng được một cách rất thoải mái, vì nó có thể được chuyển đổi để bổ sung vào các chương trình “loyaty programs” khác để có thật nhiều điểm khi cần thiết phải dùng điểm để mua vé máy bay miễn phí hoặc lấy phòng khách sạn. Trong các thẻ này, riêng thẻ SPG của AmEx có lợi điểm hơn chút xíu, vì mỗi lần đổi 20,000 điểm SPG sang các chương trình khác, khách hàng sẽ được tặng thêm 5,000 điểm “bonus” nữa.

4. Khách du lịch thường xuyên, và trung thành với những thương hiệu

Và sau cùng, đây là những khách hàng biết cách tích tụ “miles & points” rất nhiều, phần lớn là vì có nhu cầu và phương tiện để đi máy bay hoặc mướn phòng khách sạn thường xuyên vì phải đi công tác xa nhà. Đây cũng là nhóm hành khách biết khá rõ về các chương trình “loyalty programs” do họ vô tình được thừa hưởng những số điểm sau những lần đi máy bay hoặc thuê phòng, dù rằng trong thực tế thì họ không phải trả đồng nào vì chi phí này đã được chủ hãng bao trả.

Những khách hàng loại này cũng thường không trung thành với bất cứ một thương hiệu nào; hay đúng hơn, họ có thể trung thành với nhiều hãng hàng không và khách sạn khác nhau để có thể tận hưởng tất cả những phần thưởng có thể thu được tuỳ theo từng thời điểm hay chính sách quảng cáo chiêu dụ. Nói chung, các hãng máy bay, khách sạn hoặc các hãng cho thuê xe mướn vẫn thường xuyên tung ra các chương trình quảng cáo không định kỳ để chiêu dụ khách hàng bằng nhiều hình thức: hoặc là tặng thêm số điểm “bonus” cho mỗi lần sử dụng dịch vụ, hoặc tặng số điểm lên thành gấp 2 hay gấp 3 lần bình thường.

Chẳng hạn như gần đây, hãng máy bay United phối hợp với hãng cho thuê xe Hertz để chiêu dụ khách hàng mỗi lần thuê xe (dù chỉ một ngày) cũng có thể được tặng thêm “bonus” là 1,500 “miles” cộng với 500 “miles” cho mỗi lần thuê xe. Như vậy, một khách hàng biết tính toán có thể sẽ thuê xe ở những phi trường với giá rất rẻ (nhất là vào cuối tuần) chỉ có gần $20 cho một ngày. Nếu cộng thêm phí tổn thuế linh tinh, thì giá tiền tổng cộng có thể lên thành $25. Tuy nhiên, bù lại khách hàng này sẽ thu về được 2,000 “miles” của hãng United, có giá trị cũng gần bằng số tiền $25. Trong lúc đó, người khách hàng này còn được sử dụng xe mướn trong vòng 24 tiếng, đỡ mất tiền kêu xe taxi, cũng như khỏi phải nhờ vả đến bạn bè đưa đón.

Với những khách hàng du lịch thuộc loại này, họ cũng có nhiều cơ hội xin thẻ tín dụng giống như các khách hàng thuộc loại số 2, tức là trung thành với một hay nhiều thương hiệu nào đó. Cho dù là họ sử dụng vé máy bay của bất cứ hãng hàng không nào, họ cũng tích tụ thêm được nhiều “miles & points” cho những trương mục của họ gắn liền với nhiều hãng hàng không và khách sạn khác nhau.

Dĩ nhiên, cũng tuỳ nơi họ cư ngụ, những khách hàng này sẽ biết lựa chọn hãng máy bay nào để mua vé máy bay giữa 3 hãng lớn là American, Delta và United. Riêng một số người dùng thường xuyên các đường bay nội địa cũng còn có thêm lựa chọn của một vài hãng khác như Southwest, Jet Blue, Alaska Airlines, Frontier v.v…

Riêng đối với những hành khách phải trả tiền túi để mua vé máy bay, dĩ nhiên hãng nào bán với giá rẻ nhất, và chuyến bay tiện lợi nhất, sẽ là những yếu tố ưu tiên nhất để quyết định nên mua vé nào. Chỉ trừ khi nào các hãng hàng không đều cạnh tranh để bán vé bằng giá thì lúc đó họ mới nên lựa chọn những hãng nào mà họ đã có sẵn nhiều điểm thưởng trong đó để tích tụ nó thật nhiều hơn hầu có thể đem ra dùng sau này cho dễ dàng hơn.

Để kết thúc bài viết hôm nay, xin hướng dẫn quý bạn một thông tin khá hữu ích cho những người mới biết thú vui này và chưa từng bao giờ xin thẻ tín dụng để lấy điểm thưởng của hãng American Airlines. Đối với những ai thường xuyên đi hoặc đến các phi trường như Chicago, Dallas, Los Angeles, New York, Philadelphia, Washington DC, Phoenix, Miami, Charlotte là những trung tâm chuyển đổi “hub” của American thì có thể hưởng lợi khi tích tụ các điểm thưởng này. Hiện nay, chương trình điểm thưởng của hãng American được cung cấp bởi hai nhà băng là Citibank và Barclay.

Nhà băng Barclay như đã kể ở trên tặng điểm thưởng “big bonus” là 30,000 điểm nhưng với lệ phí hàng năm là $89. Còn Citibank hiện nay có một chương trình quảng cáo đặc biệt tặng điểm thưởng khá lớn cho thẻ Citi AAdvantage Platinum Select là 60,000 điểm, với lệ phí hàng năm là $95 (nhưng được miễn đóng cho năm đầu) với điều kiện là phải tiêu xài $3,000 trong vòng 90 ngày đầu tiên. Đây là số điểm thưởng khá lớn, vì thông thường thẻ này của Citibank cũng chỉ tặng “big bonus” khoảng 30,000 điểm, thỉnh thoảng mới lên đến 50,000 điểm, nhưng chưa bao giờ lên đến 60,000 điểm như hiện nay.

Cũng giống như các thẻ tín dụng khác được phối hợp với các hãng hàng không, những ai đang có thẻ cũng được hưởng thêm một số những quyền lợi nho nhỏ khác có thể giúp tiết kiệm phần nào chi phí du lịch. Chẳng hạn như người dùng thẻ này để mua vé máy bay thì sẽ được gửi hành lý đi kèm mà không phải trả thêm phụ phí, trung bình khoảng $30. Nếu mình đi cùng với nhiều người trong gia đình, thì chỉ nội chi phí gửi hành lý không thôi cũng đã được trang trải bởi tiền lệ phí hàng năm của thẻ tín dụng này rồi.

Do vậy, đây là cơ hội tốt nhất cho những ai muốn tích tụ thêm thật nhiều điểm, nhất là của hãng American Airlines, cần nên xin thẻ tín dụng loại này để có thể tích tụ sẵn thật nhiều điểm.

Tuấn Minh

Houston, Texas, ngày 14/05/2017

anhtuantaberd74@gmail.com