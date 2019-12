Các trận đấu bowl 2019

Peach Bowl (trận bán kết): Oklahoma (số 4) đụng LSU (số 1), Thứ Bảy 28/12 Dàn phòng thủ của Oklahoma đã có nhiều tiến bộ so với năm ngoái, nhưng như vậy đã đủ mạnh chưa để có thể ngăn cản dàn công của LSU? Với cầu thủ quarterback Joe Burow (ném được 4,715 yards và 48 cú làm bàn touchdowns), vừa thắng giải Heisman Trophy dành cho cầu thủ đại học hay nhất trong năm, sẽ dẫn đầu dàn công của LSU trung bình làm được 47.8 điểm mỗi trận ở vòng loại. Cầu thủ quarterback của Oklahoma là Jalen Hurts (ném: 3,634 yards, 32 cú touchdowns; chạy: 1,255 yards, 18 cú touchdowns) là lý do chính giúp đội Oklahoma lọt được vào vòng tranh vô địch lần thứ ba liên tiếp trong ba năm, và với kinh nghiệm của anh từ những ngày chơi cho đội Alabama là điều không thể coi thường được.

