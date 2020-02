Các phụ tá bác sĩ có quyền mở phòng mạch

Fredericton, New Brunswick: Một trong những tỉnh bang hiện thiếu rất nhiều bác sĩ gia đình ở Canada là tỉnh bang New Brunswick.

Mới đây, trong hôm thứ sáu ngày 31 tháng giêng, chính quyền tỉnh bang New Brunswick cho biết sẽ mở các y viện do các phụ tá bác sĩ ( nurse practioner) coi sóc ở các thành phố Fredericton, Moncton và Saint John, để làm giảm bớt gánh nặng cho các bác sĩ gia đình, và vì không đủ số các bác sĩ gia đình ở tỉnh bang này.

Phát ngôn viên của bộ y tế tỉnh bang New Brunswick cho biết là chính quyền tỉnh bang vừa mướn thêm 32 phụ tá bác sĩ: 18 phụ tá bác sĩ sẽ làm việc ở các y viện, 8 phụ tá bác sĩ sẽ làm việc trong các phòng cấp cứu ở ba thành phố vừa kể và số các phụ tá bác sĩ còn lại sẽ được bổ nhiệm sau.

Việc sử dụng các phụ tá bác sĩ thay cho các bác sĩ cũng đã được thi hành ở các tỉnh bang khác trên toàn Canada.

Muốn trở thành một phụ tá bác sĩ ở Canada, ứng viên phải là một y tá tốt nghiệp 4 năm đại học, và sau một thời gian hành nghề, phải học lên cao học (master) ngành y tá trước khi được bổ nhiệm.