Các nhà chính trị Mỹ gốc Việt ủng hộ ai: Donald Trump hay Joe Biden?

Hoa Thịnh Đốn: Theo tin của đài VOA hôm thứ tư ngày 2 tháng 9, thì cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 sắp đến.

Theo nhận định của đài VOA thì các chính trị gia gốc Việt của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều theo sát theo cương lĩnh của đảng mà họ đang phục vụ.

Trong khi đó các giới chức tham mưu của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều mong muốn sự ủng hộ của đa số của hơn 2 triệu người Mỹ gốc Việt.

Đương kim dân biểu liên bang Hoa Kỳ Stephanie Murphy, đảng Dân chủ – Florida, là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Quốc Hội Hoa Kỳ và đang tái tranh cử để đại diện Địa hạt 7 đã cho biết là “Tôi đang nỗ lực để chấm dứt các chính sách nhập cư có hại của Tổng thống Trump, để cải thiện hệ thống thị thực và bảo vệ ước mơ của chúng ta.”

Nữ dân biểu gốc Việt đắc cử hai nhiệm kỳ qua từ năm 2017, phát biểu trong buổi thảo luận của Nhóm Người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương (AAPI) ủng hộ Đảng Dân chủ và kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ ưu tiên các phúc lợi cho trẻ em và gia đình bằng cách thông qua một dự luật cải cách nhập cư nhân đạo và toàn diện “để khắc phục tình trạng nhập cư bị hỏng của chúng ta.”

Bà bày tỏ sự ủng hộ đối với hai ứng viên của đảng Dân chủ là Cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng Nghị sĩ Kamala Harris:

“Đó là lý do tại sao tôi rất tự hào ủng hộ ông Joe Biden và bà Kamala Harris, ứng cử viên phó tổng thống người gốc AAPI đầu tiên.”

Ông Tony Phạm, một người tị nạn gốc Việt, người vừa được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm chức quyền Giám đốc của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) thuộc Bộ An ninh Nội địa (DHS), được biết là ông ủng hộ các chính sách của Tổng thống Trump, đương nhiên là cả chính sách di dân mà ông là người cầm trịch.

Ông Phạm trở thành lãnh đạo cao cấp nhất của ICE giữa lúc cơ quan này giải quyết số di dân đang bị giam giữ ít hơn so với năm ngoái, và đối diện với những chỉ trích việc ứng phó COVID-19 tại các trung tâm giam giữ di dân do ICE quản lý.

Cũng là một thành viên đảng Cộng hòa tại bang Virginia, ông Matthew Trương, cựu ứng viên tranh cử chức Dân biểu Liên bang đại diện địa hạt 10, bày tỏ quan điểm của ông về các chính sách của Tổng thống Trump:

“Tôi nghĩ ông Donald Trump là vị tổng thống Cộng hòa đầu tiên có quan điểm chống Cộng sản Trung Quốc (CCP) mạnh nhất, như tôi chứng kiến trong 30 năm qua.

“Khi tôi làm khảo sát ý kiến cử tri vùng này tôi biết người gốc Việt có quan điểm chống cộng và họ cũng ủng hộ quan điểm của Tổng thống Trump. Ngoài ra, chúng tôi ủng hộ các chính sách bảo đảm hòa bình, giúp người dân an toàn, luật pháp và trật tự, chính sách kinh tế, chống dịch bệnh… và chúng tôi sẽ bầu cho ông.”

Tương tự, bà Amy Phan West, đảng Cộng Hòa, cựu ứng cử viên gốc Việt tranh cử ghế dân biểu liên bang Địa hạt 47 ở California vào đầu năm nay, nói trên diễn dàn Facebook:

“Là một người tị nạn và tự hào trở thành một công dân Hoa Kỳ…tôi ủng hộ Tổng thống Trump cho nhiệm kỳ 4 năm nữa.

“Tôi ủng hộ Tổng thống Trump vì ông có lập trường chống CCP, chống chính quyền Bắc Hàn độc tài. Ông là người duy nhất có thể mang công việc làm ăn trở lại cho dân Mỹ, điều mà con cháu chúng ta rất cần trong 20 năm tới.”

Tại tiểu bang California, bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, nguyên chủ tịch Ủy ban Cố vấn của Tổng thống Barack Obama về người Mỹ gốc Á và các đảo Thái Bình Dương, nói:

“Chúng tôi biết có một số người Mỹ gốc Việt rất thích ông Trump vì phần nhiều họ nghĩ ông ấy chống Trung Quốc.

“Nhưng tôi cũng thấy phần nhiều người Mỹ lo về cuộc sống của họ, về giáo dục cho con cái, vấn đề sức khỏe, nhất là trong dịch COVID-19. Hình như đảng Dân chủ có một chính sách tốt hơn về các vấn đề này, cho nên họ bắt đầu nghĩ về đảng Dân chủ nhiều hơn.”

“Đương kim Thượng nghị sĩ tiểu bang Massachusetts Dean Trần sẽ tiếp tục đại diện cho đảng Cộng hòa và đương kim Dân biểu tiểu bang Texas Hubert Võ cũng sẽ tiếp tục đại diện cho đảng Dân chủ ra tái tranh cử trong cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11 năm nay.

Hôm 27 tháng 8, dân biểu gốc Việt Kathy Trần của tiểu bang Virginia, thuộc đảng Dân chủ, chia sẻ trên Twitter rằng bà vừa được bầu vào chức đồng Chủ tịch của Hội đồng Phụ nữ bang Virginia ủng hộ ông Biden. Bày tỏ ủng hộ liên danh Biden-Harris, bà Trần viết: “Hãy lấy lại tòa Bạch Ốc vào tháng 11 này!”

Trong khi đó trên trang web vận động tranh cử vào chức Dân biểu bang California năm nay, cựu Thượng nghị sĩ California Janet Nguyễn, đảng Cộng hòa, bày tỏ rằng bà ủng hộ đương kim Tổng thống Trump. Bà viết rằng bà “chưa bao giờ nói một điều gì chống lại ông Trump.”

Có hai nhóm người Việt , một nhóm có tên là Vietnamese Americans for Trump as President Again – TAPA (Người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Trump tái đắc cử), và nhóm thứ nhì có tên là Vietnamese Americans for Biden – VAFB (Người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Biden.)