Các ngôi sao quốc tế giải trí ở nhà thời dịch Covid-19

“Người nhện” Tom Holland mua gà về nuôi vì không tìm được trứng, Gal Gadot và loạt sao Hollywood hát “Imagine” để khích lệ tinh thần mọi người.

Ngày 23/3, Tom Holland khiến người ham mộ thích thú khi đăng video đời thường trên Instagram. Anh cho biết do tình hình dịch Covid-19, nhiều siêu thị ở Mỹ trống rỗng, hàng hóa khan hiếm. Vì không mua được trứng, anh nghĩ đến ý tưởng nuôi 3 con gà mái để có nguồn cung cấp trứng lâu dài. Tài tử sinh năm 1996 còn đưa gà đi hóng gió và đặt tên chúng là Predator, Chestnut và Granger.

Trang DrCommodore.it (Ý) khen Tom Holland hài hước, luôn đem đến những điều bất ngờ cho khán giả. Trên Instagram, Twitter, hàng trăm ngàn người chia sẻ video của tài tử Spider-man và gọi anh là “ông chủ trại gà”. Các khán giả viết những bình luận như: “Ý tưởng giết thời gian và cách cung cấp thực phẩm sạch thông minh giữa thời dịch, dù thành phẩm hơi lâu”, “Dòng đời xô đẩy, qua đợt dịch này có lẽ Tom Holland sẽ bỏ diễn xuất, trở thành chủ trại gà nổi tiếng và là nhà cung cấp trứng lớn tại Anh”, “Lần đầu nghe có người đưa gà đi hóng gió. Tom Holland đúng là cây hài”, “Chúng tôi đợi anh khoe gà đẻ trứng”, “Giờ này trồng rau, nuôi gà chăn cừu lại hóa hay”…

Trên trang cá nhân, Gal Gadot – nữ diễn viên chính của siêu phẩm Wonder Woman – đăng video dài 3 phút hát nhạc phẩm kinh điển Imagine của trưởng nhóm The Beatles – John Lennon, nhằm cổ vũ mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn. Cô kêu gọi bạn bè cùng tham gia. Diễn viên cho biết trước đó đã xem video người dân Ý đứng ở ban công, cùng thổi kèn và hát vang Imagine. Đó là cách họ nắm tay, cùng nhau khích lệ tinh thần giữa lệnh phong tỏa toàn quốc.

Bản ‘cover’ của Gal Gadot gây sốt toàn cầu, thu hút nhiều minh tinh, tài tử Hollywood. Gần 30 nghệ sĩ quay video ‘cover’ nhạc phẩm tại nhà riêng, trong đó có minh tinh Natalie Portman, người mẫu Cara Delevingne, diễn viên Amy Adams, tài tử Mark Ruffalo, MC Jimmy Fallon, Pedro Pascal, Kristen Wiig, Jamie Dornan, Will Ferrell, Sarah Silverman, James Marsden, Zoe Kravitz, Norah Jones, Lynda Carter… Ca sĩ John Mayer gây cười khi hát nhầm ca khúc Imagine trong album Sweetener (2019) của Ariana Grande.

Các nghệ sĩ ballet cũng tìm nhiều cách vừa giải trí, vừa tương tác với khán giả trong thời gian rời sân khấu. Loạt nghệ sĩ đăng video thực hiện các động tác cơ bản môn vũ kịch có nguồn gốc từ Ý nhằm lan tỏa thông điệp “balletfitness”, giữ sức khỏe, tăng cường sự dẻo dai.

Vũ công Mỹ Isabella Boylson rủ hai nghệ sĩ James Whiteside và Milk múa những điệu kinh điển thập niên 1980, vừa sôi động, vừa dễ thực hiện. Hugo Marchand – vũ công nổi tiếng tại Paris Opera (Pháp) – kết nối sáu đồng nghiệp qua video trực tuyến, thực hiện các bài múa ngay tại nhà. Nghệ sĩ Arnaud Dreyfus (Pháp) chỉ khán giả cách tập thể dục đều đặn mà vẫn an toàn.

Bên cạnh đó, nhiều ngôi sao lan tỏa thông điệp “I stay home for…” và kêu gọi mọi người nâng cao ý thức giữ vệ sinh cho mình lẫn người thân. Siêu mẫu Ashley Graham viết: “Tôi ở nhà vì con trai, gia đình, hàng xóm và vì bạn”. David Beckham, diễn viên Kevin Bacon, mỹ nhân Dakota Fanning, ca sĩ Nick Carter, danh ca Elton John, Mariah Carey, Demi Lovato, Asher Angel… cũng hưởng ứng phong trào.