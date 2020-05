Các đại học ở Texas có kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp trên mạng

Sau khi các đại học đều đã phải đóng cửa do hậu quả của cơn đại dịch vì coronavirus, những sinh hoạt thường niên như lễ tốt nghiệp mùa hè cũng đều bị đình hoãn, với một số trường đề nghị giải pháp sẽ tổ chức một ngày khác vào mùa thu sắp tới để cho các sinh viên có thể tham dự và vui mừng.

Giờ đây, một số trường đề nghị những kế hoạch thực hiện những buổi lễ tốt nghiệp trên không gian ảo để cho mọi người có thể theo rõi trên các trang mạng thông tin xã hội để xem những hình ảnh thu video thay vì tham dự trực tiếp tại chỗ. Các đoạn phim thu hình này kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ có thể được xem dưới dạng trực tuyến (live-stream), hoặc có thể được xem sau đó trên các trang mạng khác như YouTube và Facebook.

Tại Đại học Rice, giám đốc thu hình là Brandon Martin nói rằng ông ta phối hợp với đội ngũ chuyên viên IT của nhà trường và một uỷ ban gồm sinh viên, giáo sư và nhân viên văn phòng để có thể thu đầy đủ những thước phim liên hệ đến buổi lễ cùng với những hình ảnh và thông tin của những sinh viên tốt nghiệp.

Đại học Prairie View A&M sẽ có một buổi lễ tốt nghiệp trên mạng vào ngày thứ Bảy 9 tháng 5 từ 10 giờ sáng để vinh danh 910 sinh viên tốt nghiệp, và có thể thực hiện một buổi lễ tốt nghiệp như thông thường vào tháng 8 nếu như tình hình cho phép.

Đại học UT ở Austin sẽ tổ chức buổi lễ tốt nghiệp trên mạng vào ngày 23/5, bắt đầu từ 8 giờ rưởi tối, với diễn giả danh dự đọc bài diễn văn chính là Brene Brown, một cựu sinh viên tốt nghiệp từ trường UT và hiện là một chuyên gia nghiên cứu nổi tiếng làm việc tại Đại học Houston.

Còn Đại học Houston đã đình hoãn buổi lễ tốt nghiệp vào mùa thu, nhưng cũng dự định thực hiện một “sinh hoạt biểu tượng” để ghi nhận dấu mốc đặc biệt của các sinh viên được tốt nghiệp. Đại học Cộng Đồng Houston cũng sẽ tổ chức buổi lễ tốt nghiệp trên mạng vào ngày thứ Sáu 22/5.

Đại học Texas A&M có khoảng 10,800 sinh viên sẽ tốt nghiệp vào tuần tới nhưng lễ tốt nghiệp cũng bị đình hoãn và ban giám đốc dự định tổ chức “một số những sinh hoạt đặc biệt” để vinh danh các sinh viên tốt nghiệp.