Các cuộc bố ráp những người di dân bất hợp pháp ở Hoa Kỳ

Newark, New Jersey: Trong hôm thứ bảy ngày 13 tháng 7, tổng thống Donald Trump đã chấp thuận cho tiến hành những cuộc bố ráp những người di dân đang sống bất hợp pháp ở Mỹ và những người này đã có lệnh trục xuất, nhưng vẫn còn ở lại Hoa Kỳ.

Người ta lo lắng và chờ xem là các cuộc bố ráp mà cơ quan đặc trách về di dân và hải quan (ICE) sẽ cho thi hành.

Ngày chúa nhật 15 tháng 7 đã trôi qua, nhưng vẫn chưa có những tin tức về các cuộc bố ráp quy mô?

Theo tổng thống Trump thì những cuộc bố ráp khởi đầu sẽ nhắm vào các di dân bất hợp pháp và đã có những tiền án tội phạm.

Một số những di dân chưa phải có quốc tịch Mỹ, có tiền án và có lệnh trục xuất, cũng là những người gốc Việt.

Trong hôm thứ bảy ngày 13 tháng 7, tại căn hầm của nhà thờ St Lucy’s ở thành phố Newark, tiểu bang New Jersey, trên 50 cư dân bất hợp pháp đã tụ tập lại để nghe những luật sư di trú nói về những hành động mà họ phải làm, khi nhân viên của cơ quan an ninh ICE đến gõ cửa nhà.

Ông Carlos Garay, một cư dân của thành phố Newark, là người có hai đứa con sinh ở Mỹ, đã nói với các phóng viên báo chí là ông ta đắn đo mỗi lần phải rời nhà đi làm mỗi buổi sáng: ông lo sợ nhân viên an ninh ICE đang chờ sẵn, để trục xuất ông, và để lại hai đứa con thơ ở lại Mỹ.

Những lo lắng của ông Garay cũng tương tự như những lo lắng của những cư dân đang sinh sống ở các thành phố khác ở Mỹ : Baltimore, Houston, New York, Atlanta, Chicago..v.v.

Số di dân cư ngụ bất hợp pháp ở Mỹ dự trù sẽ bị trục xuất lên đến trên 1 triệu người.