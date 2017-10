Cá, tôm chết gần nhà máy Vĩnh Tân 4… do mưa gió

Ngư dân tỉnh Bình Thuận cho hay có nhiều cá và các hải sản khác bị chết tại khu vực ven biển xung quanh nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân 4.

Đây là khu vực thuộc hai xã Vĩnh Hảo và Phước Thể, Huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận.

Theo các ngư dân thì hiện tượng này xảy ra cùng lúc với ống khói của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 hoạt động trở lại. Các ngư dân cũng cho biết là hiện nay dưới đáy biển vùng này có một lớp bùn dày khoảng từ 1 đến 2 cm, mà trước kia chỉ có sỏi và cát.

Một vị lãnh đạo của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trả lời báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh rằng dự án đang vận hành thử nghiệm và sẽ dừng chạy nếu có sự cố môi trường.

Xin được nhắc lại là vào tháng 7 năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính quyền tỉnh Bình Thuận cùng với ban quản lý nhà máy điện Vĩnh Tân 2 có ý định dìm bùn nạo vét cảng Tuy Phong xuống biển Bình Thuận, nhưng dự án bị phản đối dữ dội nên đã dừng lại.

Khu vực ven biển tỉnh Bình Thuận có bốn dự án nhà máy điện chạy bằng than tại Vĩnh Tân, được cho là sẽ đem lại nhiều hậu quả tiêu cực về môi trường cho vùng ven biển này.

Báo trong nước, tờ Tuổi Trẻ cho hay trước phản ảnh có nhiều hiện tượng bất thường gần vùng biển Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân 4, công ty này cho rằng hiện đang vào mùa mưa, gió khá lớn nên có thể ảnh hưởng đến thủy sinh.

Về hiện tượng bồi lắng lớp bùn dày 1-2 cm, Genco 3 cho rằng khu vực này cách rất xa Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Cụ thể, ở vùng biển xã Vĩnh Hảo, cách nhà máy 10km, vùng biển xã Phước thể, cách nhà máy 20 km.

Về tình trạng nước đen, nóng tại khu vực biển ngoài nhiệt điện Vĩnh Tân 4, đơn vị đã kiểm tra ghi nhận từ hệ thống giám sát tự động, nước làm mát tại bể điều hòa trước khi đổ ra biển luôn dưới 35 C, nên việc nhiệt độ nước nóng lên bất thường do nhà máy đốt than thử nghiệm tổ máy số 1 là không có căn cứ.

Theo đại diện Genco 3, hiện nay khu vực ven biển thuộc Bình Thuận đang mùa mưa, gió khá lớn làm cho nước biển ven bờ một số nơi bị đục, có khả năng ảnh hưởng đến thủy sinh.

Genco 3 cũng khẳng định việc xây dựng, vận hành thử nghiệm các tổ máy thuộc nhiệt điện Vĩnh Tân 4, công tác bảo vệ môi trường luôn được thực hiện theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý địa phương.

Trước đó, Tuổi Trẻ cũng đã đua tin vùng biển gần Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân 4 dưới đáy biển xuất hiện lớp bùn đang che lấp san hô, nhiều sò đã chết, cá bơi lờ đờ, những loài nhạy cảm phải nổi lên mặt nước để thở… Riêng nước biển thì nhiệt độ tăng bất thường, đổi màu.