Ca sĩ Pháp Johnny Hallyday qua đời ở tuổi 74

Nam tài tử, ca sĩ Pháp Johnny Hallyday đã qua đời ngày 6/12 sau nhiều tháng chiến đấu với bệnh ung thư, thọ 74 tuổi.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ, Johnny Hallyday đã bán được hơn 110 triệu đĩa và vẫn được mệnh danh là “Elvis Presley của nước Pháp”.

Theo trang Variety, Hallyday bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào cuối thập niên 50, hát lại bằng tiếng Pháp những ca khúc của Gene Vincent, Eddie Cochrane và Elvis Presley.

Đầu năm 1960, Hallyday phát hành album đầu tiên trong sự nghiệp, mang tên Hello! Hallyday. Trong năm 1961, Hallyday diễn trong Đại hội nhạc rock đầu tiên tại Paris và gây náo loạn cho đám đông khán giả, khiến Pháp phải cấm diễn nhạc rock ‘n’ roll trong vài tháng.

Năm 2001, Johnny Hallyday đã đánh dấu một thành công lớn trong sự nghiệp qua buổi trình diễn tại tháp Eiffel, thu hút hơn 600.000 người.

Trong hoạt động âm nhạc, Hallyday đã thu âm hơn 1.000 bài hát, trong số này hơn 100 bài do ông tự sáng tác. Ông cũng hơn 30 lần đứng đầu bảng xếp hạng tại Pháp. Ngoài ra, ông còn có mặt trong một số phim điện ảnh.

Trái ngược với một sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy, cuộc sống riêng của Johnny Hallyday có rất nhiều khó khăn.

Ông từng tự tử bất thành, đổ vỡ trong hôn nhân, dùng chất gây nghiện, gặp rắc rối về thuế, đụng xe mô tô suýt chết, bị thoát vị đĩa đệm và cuối đời bị ung thư.

Tác giả William Grimes viết về buổi ban đầu của Johnny Hallyday trong bài báo của The New York Times: “Phim Loving you năm 1957 của Elvis Presley đã thay đổi nền văn hóa Pháp, khi truyền cảm hứng khiến cậu bé Jean-Philippe Smet 14 tuổi cầm lấy cây guitar, nở một nụ cười rồi sau đó nhảy theo tiếng nhạc”.

Khi đã trở thành Johnny Hallyday, ông khiến khán giả Pháp cuồng nhiệt theo cơn sốt rock của mình, với những ca khúc như Tutti frutti, Blue suede shoes, C’est le mashed potatoes…

Tổng cộng Johnny Hallyday có 4 người con, là David (với Sylvie Vartan), Laura Smet (với nữ diễn viên Nathalie Baye), và Jade và Joy – hai cô con gái mà ông và Laeticia nhận nuôi từ Việt Nam.