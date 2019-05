Ca sĩ, minh tinh Doris Day qua đời ở tuổi 97

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ tóc vàng Doris Day, một trong những ngôi sao lớn nhất Hollywood trong thập niên 1950 và 60 và là biểu tượng của người phụ nữ Mỹ lành mạnh, vừa qua đời hôm thứ Hai 13/5, thọ 97 tuổi.

Trong những năm gần đây, Doris Day trở thành một nhà hoạt động quyền động vật rất tích cực. Hội bảo vệ động vật của Doris Day đã xác nhận cái chết của bà tại nhà riêng ở Carmel Valley, California.

Một thông báo của Hội cho biết Doris Day “đã có sức khỏe thể chất tuyệt vời ở tuổi của bà” nhưng gần đây đã bị viêm phổi. Bà yêu cầu không tổ chức lễ tưởng niệm và cũng không dựng bia mộ.

Doris Day sinh năm 1922 ở Ohio (Mỹ) trong một gia đình có bố mẹ là người Đức nhập cư. Bà bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Năm 1945, bà trở thành giọng ca chính của nhóm “Les Brown and His Band of Renown” và nhanh chóng nổi tiếng qua ca khúc Sentimental Journey.

Năm 1947, Doris Day rời nhóm để hát solo. Trong 20 năm, bà ra mắt hơn 600 ca khúc, trong đó nổi tiếng nhất là bài Que Sera, Sera mà bà đã hát trong phim The Man Who Knew Too Much (Người biết quá nhiều) của đạo diễn Alfred Hitchcock cùng tài tử James Stewart (1956).

Bà tham gia nhiều phim ca nhạc khác như My Dream is Yours, Tea for Two và I’ll See You in My Dreams.

Năm 1953, bà đảm nhiệm vai chính trong phim Calamity Jane, tác phẩm thành công vang dội, được chuyển thể thành kịch sân khấu và phim truyền hình. Với phim ca nhạc Love Me or Hate Me, Doris Day được đánh giá cao khi hóa thân huyền thoại âm nhạc Mỹ thập niên 1920 và 1930 – Ruth Etting.

Năm 1959, bà được đề cử giải Oscar “Nữ diễn viên chính xuất sắc” cho vai Jan Morrow trong Pillow Talk. Các phim điện ảnh sau đó của Doris Day như That Touch of Mink (đóng cặp cùng Cary Grant), The Thrill of It All (đóng cặp cùng James Garner)… đều ăn khách. Đặc biệt, màn hoá thân thành huyền thoại Marilyn Monroe trong phim ngắn Something’s Got to Give (1962) trở thành một trong những vai diễn kinh điển của bà.

Từ giữa thập niên 1960, hoạt động của Doris Day lắng xuống. Phim điện ảnh cuối cùng bà tham gia là With Six You Get Eggroll, ra mắt năm 1968. Sau đó, bà chuyển sang đóng phim truyền hình The Doris Day Show. Sinh thời, Doris Day ghét đóng phim truyền hình. Tuy nhiên, lúc đó bà buộc phải làm vì gánh một khoản nợ lớn sau khi người chồng thứ ba – Marty Melcher – qua đời năm 1968. Chương trình kéo dài trong 5 năm.

Từ năm 1973, Doris Day giải nghệ. Bà nỗ lực bảo vệ động vật thông qua việc thành lập tổ chức phi chính phủ mang tên Doris Day Animal Foundation. Về đời tư, bà 4 lần lên xe hoa với Al Jorden (1941-1943), George Weidler (1946-1949), Martin Melcher (1951-1968), Barry Comden (1976-1981).

