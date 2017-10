Ca sĩ “lão bà” 100 tuổi dẫn đầu album bán chạy nhất nước Anh

Nữ ca nhạc sĩ huyền thoại Vera Lynn, vừa tròn 100 tuổi đã đánh bại Lana Del Rey và Dua Lipa để dẫn đầu danh sách nữ nghệ sĩ có album bán chạy nhất trong 9 tháng qua.

Theo kết quả bình chọn của Official Chart Company (một tổ chức chuyên đo lường, xếp hạng doanh số sản phẩm âm nhạc tương tự Billboard của Mỹ), bà Vera Lynn đang là nữ nghệ sĩ có album bán chạy nhất nước Anh trong 9 tháng đầu của năm 2017, và có nhiều hi vọng sẽ thống trị cả năm nay. Đĩa nhạc có tên “Vera Lynn 100” – nhằm chào mừng cột mốc 100 tuổi của bà – gồm 12 ca khúc, hồi tháng ba, đã leo lên vị trí thứ ba của bảng xếp hạng Offical Albums, giúp Vera Lynn lập lỷ lục là nữ nghệ sĩ lớn tuổi nhất còn sống xuất hiện trong top-10.

Thống kê cho thấy tới nay “Vera Lynn 100” đã bán được 102.000 bản, xếp trên “So Good” của Zara Larsson với 96.000 bản.

Vera Lynn tên thật là Dame Vera Margaret Lynn. Bà sinh ngày 20/3/1917 tại Anh, còn được biết đến với danh hiệu “Forces Sweetheart” do Quân đội Anh trao tặng. Thời kỳ đỉnh cao của bà đều nằm trong giai đoạn Thế chiến II, với những ca khúc liên quan đến chiến tranh như We’ll Meet Again, The White Cliffs of Dover, A Nightingale Sang in Berkeley Square và There’ll Always Be an England.

Vera Lynn được tôn vinh như một biểu tượng của người Anh vào thế kỷ 20.