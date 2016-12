Ca sĩ George Michael qua đời

George Michael, ca sĩ nhạc pop người Anh rất nổi tiếng và là cựu thành viên ban nhạc Wham, đã qua đời tại tư gia ở thành phố Goring, Anh, hưởng dương 53 tuổi. Đây là thông tin đã được gia đình ông chính thức công bố hôm Chúa nhật 25-12.

Ca sĩ George Michael tên thật là Georgios Kyriacos Panayiotou. Ông từng có một sự nghiệp trình diễn solo rất thành công với nhiều bài hát nổi tiếng trong suốt nửa thập niên 1980 trong ban nhạc 2 thành viên Wham (người kia là tay ghi-ta Andrew Ridgeley). Đó là bài hát nổi tiếng Last Christmas, album thứ hai do chính anh sản xuất – Make It Big, cùng những bài khác như Wake Me Up Before You Go-Go, Careless Whisper, Everything She Wants, các sáng tác trong khoảng 1982-1986 như I’m Your Man và Club Tropicana.

Sau khi ban nhạc Wham tan rã, Michael bắt đầu một sự nghiệp solo thành công và đã cho ra đời album đầu tay ‘Faith’ trong năm 1987, trong đó anh là người đã viết và chơi nhiều nhạc cụ khác nhau. Bài hát đơn chính trong album ‘I Want Your Sex’ thoạt đầu đã bị các đài phát thanh cấm vì lời hát lúc đó bị xem là quá gợi dục. Tuy nhiên, bài này đã leo lên bảng xếp hạng của tap chí âm nhạc Billboard cùng với một số bài khác từ album trong đó có 3 bài Father Figure, One More Try và Monkey. Năm 1990, anh đã cho ra đời album thành công kế tiếp của mình Listen Without Prejudice.

Ca sĩ Michael từng bị phạt và bị buộc phải lao động công ích sau khi bị bắt giữ hồi năm 1998 vì tội đã có một hành động dâm dật (lewd act) tại một công viên ở Beverly Hills, California (Mỹ). Các đồn đoán của giới truyền thông xung quanh sự việc lúc đó đã buộc anh phải công khai mình là một người đồng tính. Ca sĩ Michael từng nhận tội đã lái xe trong tình trạng có dùng ma túy và sở hữu cannabis sau khi đụng xe vào một tiệm photo shop ở Luân đôn, Anh vào ngày 4-7-2010. Trong năm 2011, anh đã phải hoãn một loạt những buổi trình diễn sau khi được điều trị bệnh viêm/sưng phổi (pneumonia) trong bệnh viện. Anh mất đi giữa lúc đang sắp sửa hoàn thành một dự án phim tài liệu về sự nghiệp âm nhạc của mình có tên là Freedom, dự kiến sẽ được phát sóng trong tháng 3-2017.

Elton John, một ca nhạc sĩ đồng tính người Anh rất nổi tiếng khác, người từng trình diễn bài song ca Don’t Let The Sun Go Down On Me với Michael năm 1991, cho biết trên Instagram ông bàng hoàng trước cái chết của George Michael, một người được ông xem là anh bạn yêu quý, tốt bụng nhất, một nghệ sĩ kiệt xuất với một tâm hồn quảng đại nhất. Ca sĩ Bryan Adams và người điều khiển chương trình Meat Loaf – Carpool Karaoke, James Corden, cũng chia sẻ trên Twitter ca sĩ Michael là một người luôn luôn đi trước thời đại của mình và đã mang lại niềm hứng khởi nhiều nhất cho những người khác.

Gia đình ca sĩ quá cố tuyên bố sẽ không bình luận gì thêm về cái chết của anh và yêu cầu mọi người tôn trọng sự riêng tư của họ trong thời khắc khó khăn này. Cảnh sát Anh khu vực Thames Valley cho biết cái chết đang được xem là ‘không thể giải thích nhưng không có gì là đáng ngờ’. Công tác giảo nghiệp pháp y sẽ diễn ra trong những ngày sắp tới và họ sẽ không cập nhật thông tin gì cho đến khi có các kết quả.