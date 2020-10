Ca sĩ, diễn viên Pháp Juliette Greco qua đời

Minh tinh Juliette Greco, được mệnh danh là “Nàng thơ của chủ nghĩa hiện sinh”, qua đời hôm 23/9, thọ 93 tuổi.

Theo báo The Guardian, Juliette Greco là một trong những minh tinh được yêu thích nhất tại Pháp sau Thế Chiến II. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết lời tiễn đưa trên Twitter: “Juliette Graco là biểu tượng của sự thanh lịch và tự do. Bà đã bỏ chúng ta để gia nhập thánh đường âm nhạc Pháp cùng Jacques Brel, Leo Ferre, Georges Brassens, Charles Aznavour”.

Juliette Greco sinh tại Montpellier, Pháp năm 1927 trong một gia đình gốc Hy Lạp. Từ nhỏ, Juliette Greco bị mẹ ruột chối bỏ vì mang thai ngoài ý muốn. Năm 16 tuổi, Greco từng bị phát xít Đức bắt giam vài tháng vì tham gia phong trào Resistance trong Thế Chiến II.

Ở tuổi trưởng thành, Juliette Greco học diễn xuất và có một chương trình phát thanh riêng về thơ. Tại đây, bà quen thân với nhiều nhà văn nổi tiếng như Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Jacques Prévert hay Boris Vian. Họ đặt biệt danh cho Greco là “Nàng thơ của chủ nghĩa hiện sinh”.

Từ năm 1949, Juliette Greco bắt đầu ca hát, diễn tại các phòng trà Paris. Với giọng hát ngọt ngào, bà lọt mắt xanh nhiều hãng đĩa lớn và tạo ra nhiều ca khúc nổi tiếng trong thập niên 1950. Bà cũng quen nghệ sĩ nhạc jazz người Mỹ Miles Davis trong giai đoạn này. Hai người có mối tình chóng vánh, chia tay vì sống tại hai quốc gia bên bờ Đại Tây Dương. Tuy nhiên, họ vẫn làm tri kỷ cho đến khi Davis qua đời năm 1991.

Trong một chuyến lưu diễn tại Mỹ giữa những năm 1950, Greco quen nhà sản xuất phim nổi tiếng của Hollywood Darryl F Zanuck. Hai người hẹn hò và làm việc chung trong nhiều dự án phim. Bà xuất hiện trong một số tác phẩm đáng chú ý như The Sun Also Rises (1957), The Naked Earth (1958)… Khi trở lại Pháp, Greco đóng một số dự án của các đạo diễn tên tuổi như Jean Cocteau và Jean-Pierre Melville. Bà cũng được biết đến với series trinh thám Belphegor(1965).

Tên tuổi Juliette Greco để lại nhiều dấu ấn trong văn hóa phương Tây. Nhà văn Jean-Paul Sartre xây dựng nhân vật nữ ca sĩ trong loạt tiểu thuyết The Roads to Freedom dựa trên hình mẫu Greco. Paul McCartney cho biết ca khúc Michelle viết cùng The Beatles lấy cảm hứng từ minh tinh Juliette Greco.

Năm 1999, tên bà được dùng để đặt cho một loại hoa hồng tại Pháp.

Juliette Greco từng ba lần kết hôn. Năm 1953, bà kết hôn với tài tử Pháp Philippe Lemaire và có một con gái. Bà sống với đạo diễn Michel Piccoli từ năm 1966 đến 1977. Greco kết hôn với nhạc sĩ Gérard Jouannest từ năm 1988. Năm 2018, nhạc sĩ qua đời.