Ca sĩ Chris Cornell bất ngờ qua đời chỉ vài giờ sau đêm nhạc

Thành viên nhóm nhạc rock Soundgarden của Mỹ – nam ca sĩ Chris Cornell, 52 tuổi – sau khi kết thúc đêm nhạc cuối cùng trong cuộc đời mình với phần thể hiện ca khúc “In My Time of Dying” đã bất ngờ qua đời.

Nam ca sĩ Chris Cornell đã qua đời ở thành phố Detroit vào tối 17 tháng 5 vừa qua. Theo điều tra sơ khởi, cảnh sát cho rằng đây có thể là một vụ tự tử.

Trước đó, vợ của nam ca sĩ đã liên lạc với một người bạn đồng hành cùng Chris trong buổi biểu diễn, nhờ anh này sang xem tình trạng của chồng mình như thế nào. Khi lên tới phòng của Chris, người bạn đã buộc phải phá cửa xông vào và tìm thấy Chris đang nằm chết trên sàn phòng tắm.

Trong bài hát “In My Time Of Dying”, có những câu hát với ý nghĩa như: “Khi tôi chết, tôi không muốn ai phải khóc than. Tất cả những gì tôi muốn các bạn làm, là hãy đưa tôi về nhà. Như vậy, tôi sẽ có thể ra đi dễ dàng”. Tuy nhiên tại đêm nhạc, Chris không có biểu hiện nào bất thường.

Ngoài ra, chỉ vài giờ trước khi ra đi, nam ca sĩ cũng chia sẻ một nhạc phẩm của nhóm Soundgarden có tên “By Crooked Steps” trên trang cá nhân và trích dẫn câu hát: “Tôi mang hình hài một lỗ hổng trong trái tim bạn”.

Chris Cornell nổi tiếng với nhạc phẩm “You Know My Name” mà anh từng thể hiện cho tập phim Điệp viên 007 – “Casino Royale” (2006). Chris đã gắn bó với người vợ thứ hai được 13 năm và có hai người con đang ở tuổi thiếu niên.