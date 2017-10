Cà phê hòa tan của VinaCafe bị thu hồi

Sản phẩm cà phê hoà tan Wake-up của Vinacafe bị thu hồi do có chứa các chất gây dị ứng từ sữa.

Mạng VNEconomy vào ngày 4 tháng 10 loan tin dẫn thông báo trên trang mạng của Cục Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho biết Công ty Hong Lee Trading Inc., trụ sở đặt tại New York yêu cầu những đại lý phân phối ở New York, New Jersey và Connecticut thu hồi sản phẩn vừa nêu.

Theo FDA, cho đến nay chưa có báo cáo nào về ca bệnh hoặc dị ứng liên quan đến sản phẩm Wake-up.

Phản hồi về thông tin này, VinaCafe cho biết sản phẩm của công ty luôn đạt chuẩn kinh doanh và xuất cảng tại thị trường Mỹ theo tiêu chuẩn FDA.

Wake-up cà phê là một loại sản phẩm cà phê hoà tan của công ty VinaCafe của Việt Nam. Hiện nay, sản phẩm của VinaCafe được xuất cảng đi nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Canada… Năm 2016, doanh thu xuất cảng của thương hiệu này là 219 tỷ đồng, chiếm 7% tổng doanh thu bán hàng của công ty.