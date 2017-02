Cặp tình nhân cầu hôn trước mặt Céline Dion

Một người ái mộ Celine Dion đã bất ngờ được người tình cầu hôn ngay trong phòng chờ sau sân khấu của giọng ca “My heart will go on”.

Austin McMillan đã rất xúc động khi được người bạn trai Nick Janevski lên kế hoạch ngỏ lời cầu hôn ngay trong hậu trường sân khấu nơi Celine Dion trình diễn tại Las Vegas.

Sau khi có được cơ hội gặp gỡ trực tiếp Celine Dion, Nick Janevski đã khiến cô bạn gái Austin McMillan vô cùng hạnh phúc khi quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn. Và không chỉ mình Austin ngỡ ngàng mà ngay cả chính Celine Dion cũng “choáng váng” trước màn cầu hôn bất ngờ.

Nhân vật chính của sự kiện đáng nhớ này – Austin McMillan – hạnh phúc kể lại: “Tôi đã hoàn toàn sửng sốt. Tôi thậm chí còn không thể nói câu “đồng ý” theo đúng cách. Chính vì vậy mà vẻ mặt của cô ấy (Celine Dion) lại như vậy. Chúng tôi đang chụp hình và hoàn toàn bất ngờ, anh ấy quỳ xuống. Tôi đã đóng băng luôn”.

Trước đó, để thực hiện ý định, Nick Janevski đã lên kế hoạch chuẩn bị cho màn cầu hôn bất ngờ của mình trong suốt nhiều tháng trời. Nhờ quen biết người quản lý của Celine Dion, Nick đã thu xếp được với đội ngũ nhân viên của Celine Dion và có được cơ hội trực tiếp gặp mặt nữ danh ca.

Sau giây phút bối rối nhất thời, màn cầu hôn đầy lãng mạn của Nick Janevski đã có được một kết thúc vô cùng hạnh phúc. Không chỉ nhận được cái gật đầu đồng ý từ bạn gái, Nick còn có được lời chúc phúc của Celine Dion.

Đôi uyên ương may mắn này cũng chia sẻ thêm về kế hoạch đám cưới vào tháng 5 sắp tới. Theo đó, bài hát nổi tiếng của Celine Dion – “My heart will go on” – sẽ được sử dụng trong hôn lễ. Ngoài ra, Nick Janevski và Austin McMillan cũng đã ngỏ lời mời Celine Dion tới chung vui.