Cảnh Sát Giải Tán Chốt Phong Tỏa Ở Belleville, Bắt Giữ 10 Người

Sáng hôm thứ Hai 24/2, cảnh sát tỉnh bang Ontario (OPP) đã tiến vào chốt phong tỏa mà người Mohawk dựng lên sát bên tuyến đường sắt ở Tyendinaga, Ont., bên ngoài Belleville, bắt giữ 10 người biểu tình. Những người biểu tình vẫn cố thủ ở đó mặc dù đã qua hạn chót nửa đêm chủ nhật buộc họ phải chấm dứt phong tỏa để tránh sự can thiệp của cảnh sát.

Những người bản địa Mohawks ở Tyendinaga và những người ủng hộ khác đã thiết lập một hàng rào chướng ngại từ ngày 6/2 bên cạnh đường rầy để bày tỏ đoàn kết với các thủ lãnh Wet’suwet’en – những người đang ngăn chận việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Coastal GasLink ở B.C.

Việc phong tỏa đã làm gián đoạn dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách trong hơn hai tuần qua, dẫn đến việc sa thải tạm thời gần 1.500 công nhân đường sắt thuộc Via Rail và CN.

Trong một bản thông báo, OPP cho biết họ đã gặp gỡ và liên lạc thường xuyên với nhiều đại diện Mohawk khác nhau để tìm kiếm một giải pháp hòa bình.

Bản thông báo cho biết: “Thật không may, tất cả các con đường để thảo luận cho một giải pháp hòa bình đã cạn kiệt và một lệnh can thiệp của tòa án vẫn còn hiệu lực”.

Theo OPP, thực thi lệnh can thiệp của tòa án có thể bao gồm bắt giữ những người không tuân thủ, tuy nhiên, sử dụng vũ lực vẫn là biện pháp cuối cùng.

Để đáp trả vụ 10 người bị bắt giữ tại chốt phong tỏa ở Belleville, Ontario, một số cuộc biểu tình phong tỏa đã diễn ra trong tỉnh bang Québec.

Những người Mohawks ở Kanesatake đã dựng chướng ngại vật trên xa lộ 344, cách Montréal 60km về phía tây bắc, gần vị trí từng diễn ra vụ phong tỏa trong cuộc khủng hoảng Oka năm 1990. Các cư dân Kahnawake đã dựng các chướng ngại vật dọc theo đường rầy xe lửa CP chạy qua lãnh thổ của họ. Số người biểu tình tham gia cuộc phong tỏa Kahnawake đã tăng lên gần 50 không lâu sau khi xảy ra vụ bắt giữ ở Tyendinaga.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình cũng diễn ra tại Lac-Simon (gần Val-d’Or), Rimouski và Listuguj (gần Gaspé).

LT (Theo CTV, CBC)