Buổi sinh hoạt ngoài trời của cộng đồng người Việt ở thành phố Mississauga.

Mississauga, Ontario: Một buổi sinh hoạt ngoài trời do trung tâm cộng đồng Việt Nam thành phố Mississauga được tổ chức vào ngày chúa nhật 14 tháng 7 vừa qua, tại công viên Lakefront Promenade trên bờ đại hồ Ontario.

Công viên Lakefront Promenade là nơi có hội quán của hội đua thuyền Port Credit Yacht Club, nơi mà hàng năm có những cuộc đua thuyền nổi tiếng trên thế giới đã diễn ra như các cuộc đua thuyền Lake Ontario 300 Challenge, cuộc đua the Susan Hood Trophy Race và những cuộc đua the Lake Ontario Short Handed Racing Series.

Khoảng trên 200 đồng hương đã đến tham dự những sinh hoạt ngoài trời trong một ngày hè đầy nắng ấm. Có cuộc trình diễn line dance, có chương trình văn nghệ với ban nhạc the Sunrise, những trò chơi cho thiếu nhi trên những bãi cỏ bên cạnh bờ đại hồ.

Khách tham dự còn được thưởng thức những món ăn đặc biệt của mùa hè như hamburger, hot dog, bánh hỏi và nem nướng.

Buổi sinh hoạt ngoài trời kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày.