BƯỚC KẾ TIẾP CHO TỔNG THỐNG TRUMP

Tưng bừng là thế, hoành tráng là thế; cuối cùng Đại hội Đảng Cộng hòa Mùa phiếu 2020 (RNC-2020) đã khép lại. Màn nhung đã buông xuống, pháo hoa đã bắn lên rực rỡ ngợp trời, tiền đốt như vỏ don, thành công mỹ mãn ngoài dự đoán. Để rồi bước kế tiếp Tổng thống Trump phải làm gì hẳn nhiên không ít trong quý vị vẫn đang háo hức muốn biết.

Bước lên khán đài rợp cờ cầm micro nói, hầu như ai đứng ra đọc diễn văn phát biểu cảm tưởng tại RNC-2020 đều thuộc hạng giỏi đàng ăn nói. Những hình ảnh ấn tượng nhất được sử dụng tối đa. Nhắc lại, Tổng thống Trump từng là chủ một số chương trình phát sóng truyền hình nên RNC-2020 lần này được tổ chức rất chu đáo. Khá sốc, kể cả người không mấy ưa thích ông cũng đã công nhận RNC-2020 của ông khởi sắc và hào hứng hơn DNC-2020 của Mr. Joe Biden rất nhiều.

Với các fans hâm mộ pháo hoa, phải nói đêm kết thúc chương trình RNC-2020 kéo dài bốn ngày của Tổng thống Trump thật ấn tượng. Đó là đêm pháo hoa sống (live show) chứ không phải pháo hoa quay phim rồi ghép lại. Vâng. Bầu trời đêm tại National Mall (người Việt sống vùng Thủ đô Washington vẫn quen gọi một cách thân thương là Cây Bút Chì) pháo hoa bắn lên rực rỡ chưa từng có. Hai lần liên tiếp xuất hiện trên bầu trời hàng chữ Trump – 2020 bằng pháo hoa để lại ấn tượng khó quên. Có thể nói về mặt tổ chức chuyên môn RNC-2020 của Tổng thống Trump lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ hơn. Các fans của ông vui sướng hả hê lộ liễu ra mặt, chí ít trong lịch sử vận động tranh cử tại Mỹ nhiều thập niên qua mấy khi thiên hạ được dịp mục kích một đêm pháo hoa long trọng hoành tráng như thế.

Trong tư cách ứng cử tổng thống đương kim (incumbent candidate), Tổng thống Trump có nhiều lợi thế hơn đối thủ của ông là Mr. Joe Biden. Quá rõ nét ở đây, Nhà Trắng là biểu tượng văn phòng cao nhất của nền hành pháp Mỹ được Tổng thống Trump tận dụng tối da, theo nhiều người đây là hành vi có thể đã vi hiến. Tuy nhiên Đạo luật Hatch Act năm 1939 chỉ cấm các nhân viên hành pháp cấp liên bang không được sử dụng văn phòng hoặc vị trí (danh xưng, chức vụ) của mình trong các hoạt động chính trị đảng phái; song Đạo luật này cho phép đương kim tổng thống và phó tổng thống tùy nghi sử dụng Bạch Cung trong các hoạt động vận động tranh cử. Tổng thống Trump vì thế có toàn quyền sử dụng Nhà Trắng đánh bóng cho mình, điều mà vài thập niên qua hiếm khi chúng ta nhìn thấy. Có lẽ Tổng thống Trump (cực chẳng đã) mới phải mượn South Lawn của White House để phô trương thanh thế vì các địa điểm khác không mấy thuận lợi, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid19 đang hoành hành, làm mưa làm gió.

Nếu bạn đọc còn nhớ, đêm đại hội RNC-2020 của Đảng Cộng hòa được nhiều loa phát thanh, nhiều đài truyền hình và nhiều kênh thông tin trực tuyến (như youtube.com) đua nhau đưa tin, nhiều bài diễn văn của các nhân vật nặng ký thuộc ê-kíp vận động (phần lớn là người nhà) nghe rất chí tình và chan chứa. Bốn người con của ông, bạn gái của anh con trai đầu và cô con dâu, tất cả đều tôn vinh hình ảnh một người cha đáng kính, một lãnh tụ tài ba, một vị tổng thống có tâm, thật bụng, kinh bang tế thế!

Đệ nhất phu nhân Melania Trump có một bài diễn văn rất cảm động dành cho đức phu quân. Với lời lẽ dịu dàng, một khuôn mặt khả ái, một tư cách được nhiều người mến mộ qua cách nói chuyện gần gũi giản dị, cộng thêm lối phát âm tiếng Anh đậm chất giọng Slovenia, nhiều người cảm thấy bài diễn văn của bà rất hiệu quả. Tóm lại, xét về mặt chuẩn bị, bài diễn văn nào của các đại biểu tại bốn đêm RNC-2020 cũng thành công trong việc ca tụng tài năng và công đức của Tổng thống Trump. Nhất là bài diễn văn của cô con gái rượu Ivanka Trump, người lạ (chưa biết nhiều về Tổng thống Trump) khi nghe bài diễn văn ấy sẽ tin ông thực sự là một vị anh hùng.

Quan sát thoáng qua (chứ không cần kỹ lưỡng), bạn thấy nhiều khuôn mặt da đen xuất hiện lần này. Một lần nữa, nếu hiểu biết ít về Đảng Cộng hòa (tỷ như bạn vừa đến Mỹ sinh sống), bạn sẽ lầm tưởng Đảng Cộng hòa có rất nhiều thành viên Mỹ đen. Vâng. Không ít người đã đặt câu hỏi tại sao một lượng lớn đại diện phát biểu là Mỹ đen. Không ít người đã giải thích cho đó là cách Tổng thống Trump thả thính câu phiếu cử tri da đen, đặc biệt những vị khách da đen này không ngớt ca tụng tôn vinh Tổng thống Trump như một vị anh hùng cái thế chăm lo đời sống đồng bào của họ. Nổi bật có Thượng nghị sĩ Tim Scott (của North Carolina), Herschel Walker (cựu vận động viên bóng cà na NFL của Mỹ), hay Kim Klacik (ứng viên dân biểu của Maryland), thậm chí người ta còn thấy Vernon Jones (một thành viên Đảng Dân chủ) cực lực ủng hộ Tổng thống Trump với lời lẽ cảm động, thịnh tình. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên, lẽ ra đại biểu da trắng đọc diễn văn phải đông hơn đại biểu da đen. Điều lạ này ít nhiều cung cấp chút nhận định Tổng thống Trump có vẻ đang khát phiếu, đặc biệt với nhóm phiếu cử tri da đen khi ông từng nói một câu để đời với họ mùa phiếu 2016: What do you have to lose?

Nội dung chủ điểm của đại hội RNC-2020 lần này xoay quanh nỗi ám ảnh nếu cử tri Mỹ bầu Mr. Joe Biden nước Mỹ nhất định sẽ bị các tư tưởng Dân chủ cực đoan (radical democrats) lèo lái. Hậu quả: Nước Mỹ sẽ không còn là nước Mỹ nữa. Theo đó Mr. Joe Biden và ê kíp của ông sẽ hủy hoại nước Mỹ và đẩy Mỹ vào vết xe đổ chủ nghĩa Xã hội (Socialism) vốn hủy hoại nhãn tiền Cuba, Venezuela, và nhiều quốc gia khác. RNC-2020 tố cáo Mr. Joe Biden là kẻ mang một lý lịch đầy dẫy những vết chàm khả ố, một kẻ tham nhũng có hạng, hai mặt, xảo trá, gian hùng. Theo đó chỉ có Donald J. Trump mới thực sự là người yêu nước, yêu Mỹ, thương dân Mỹ, fighting for everyone!

Four More Years! Đó là khẩu hiệu được hô vang lên, lập đi lập lại nhiều lần với những hò hét cổ động long trời lở đất tại bốn đêm đại hội RNC-2020; vốn khác hẳn với không khí háo hức Make America Great Again hay Lock Her Up! của mùa phiếu 2016. Nhớ mùa phiếu trước, slogan của RNC-2016 là MAGA, là drain the swamp, là America first, lần này RNC-2020 nhấn mạnh vào tài năng của Tổng thống Trump với những kỳ tích phát triển kinh tế ngoạn mục ngoài sức tưởng tượng (tuy bị Covid19 phá ngang nhưng ông sẽ vực lại nền kinh tế Mỹ): He’ll do it again.

Với những gì Tổng thống Trump đạt được, không sai, theo lời các con ông quả nhiên rất đúng; chưa vị tổng thống Mỹ nào làm được nhiều việc như ông. Nếu liệt kê ra chi li các việc ông đã làm, các đạo luật ông đã ký, vị trí các thẩm phán liên bang do ông đề cử trong guồng máy tư pháp Mỹ; bấy nhiêu thôi đủ thấy nội lực của ông khủng khiếp cỡ nào. Với sự chống lưng của lưỡng viện quốc hội (do Đảng Cộng hòa nắm thế tại nửa nhiệm kỳ đầu), hầu như những gì gầy dựng được từ các đời tổng thống trước tới lượt ông bị hất đổ xuống sông, xuống biển sạch cả.

Công tâm mà nói, nếu được ủng hộ nhiệt tình, rất có thể bức tường ngăn đôi Mỹ-Mễ của ông sẽ dễ dàng thực hiện. Hoặc làn sóng di dân tràn lên từ Mexico và Nam Mỹ, cùng bao vấn đề nóng khác sẽ không quá phức tạp, ầm ỹ. POhair chăng các chính khách Đảng Dân chủ có lý do riêng của mình? Họ cảm thấy điều ông làm không chấp nhận được? Họ ghét chuyện ông xây tường nên phản đối bằng mọi giá? Họ tìm đủ cách cản ông “thoọc huyết” Obamacare? Họ tận lực kiếm cớ hạ thấp uy tín của ông qua nỗ lực truất phế nhân cú điện thoại quid-pro-quo giữa ông với Tổng thống Ukraine rùm beng hồi năm ngoái? Họ chỉ trích, công kích ông thậm tệ về cách ông xử lý đại dịch Covid19? Nói tóm lại, bất cứ điều gì có thể gây hại cho ông họ nhất định sẽ làm?

Đó là bức tranh gần đây nhất sau kết quả Đại hội RNC-2020 vừa qua. Pháo hoa đã bắn. Tiếng vỗ tay, tiếng cười nói, bá vai bá cổ, tay bắt mặt mừng, những vị khách VIP kéo đến, những mạnh thường quân, những móc nối phe cánh tề tựu đông đủ. Vui như tết, cỗ rất to, hể hả tiếng cười. Dư âm của bốn đêm đại hội RNC-2020 ngọt lịm như hồng giòn giữa vụ, căng mẩy, thơm lựng; Tổng thống Trump ngây ngất với bao lời chúc tụng; ôi, không khí lễ hội tưng bừng ấy sao mà đáng yêu đến thế.

Để rồi những ngày tháng sắp tới với Tổng thống Trump sẽ làm là gì? Chiêng trống mùa phiếu càng lúc càng chũm chọe hơn, phèng la vận động tranh cử đang liên hồi gõ mạnh, âm vang hơn, réo rắt hơn. Tổng thống Trump sẽ tìm cách mượn mọi diễn đàn tuyên truyền các phát biểu gây sốc? Mùa phiếu trước ông đã áp dụng khá thành công chiêu này. Liệu lần này miếng bả MAGA có còn nức thơm mùi quyến rũ, hay đã ít nhiều phai nhạt nửa phần hơi hướng?

Nhớ mùa phiếu 2016 đâu đâu cũng có thể biến thành nơi tụ tập đông người (rally) nhưng Covid19 đã ngăn cấm những dịp tụ tập đông người ấy. Mùa phiếu trước Tổng thống Trump có thể bay chỗ nọ, bay chỗ kia, lịch show diễn ken đặc, nhưng bây giờ nhiều chỗ e dè, họ lo ngại tình hình đại dịch; thành ra dù muốn Trại chủ ghé thăm nhưng không ai dám đứng ra tổ chức cỗ bàn nghênh tiếp. Đây cũng là một trở ngại cho Tổng thống Trump năm nay.

Hoặc mùa phiếu trước Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton tai tiếng đầy mình nên ông có dịp châm chọc, bươi bới. Của đáng tội lẽ ra vụ con trai của Mr. Joe Biden liên hệ tới công ty Burisma tưởng sẽ nổ tung, hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của người cha; cuối cùng miếng ăn ấy lại vuột khỏi tầm tay, cơm đưa lên miệng còn đổ. Thế là thay vì tấn công Joe Biden bằng những cái phốt cụ thể, Tổng thống Trump chỉ còn cách duy nhất là nói xấu, chẳng khác nào chihuahua cắn càn, ăng ẳng nhặng xị nhưng gẫm lại không phải là ngón đòn độc hiểm.

Mùa phiếu trước Nga thọc gậy bánh xe hệ thống bầu cử Mỹ ít nhiều gì được coi là có lợi cho Tổng thống Trump. Mùa phiếu năm nay bài học cũ được một số cơ quan tình báo Mỹ cảnh giác hơn, cộng với nhận thức của dân chúng Mỹ (nay đã khác trước). Thế là các trào lưu bôi nhọ nặc danh, vu khống và tung hỏa mù mùa phiếu này không rôm rả như mùa phiếu trước. Tất nhiên Nga vẫn tìm mọi cách can thiệp, nhưng lần này vỏ quýt Joe Biden xem ra dày hơn nên móng tay Donald Trump vì thế buộc phải kém phần sắc nhọn!

Đã thế các phương tiện truyền thông, đặc biệt các trang mạng xã hội như twitter, Facebook, hay youtube.com, yahoo.com chính thức từ bỏ “hám lợi”, “lương thiện” hơn, cấm đăng những quảng cáo mang nội dung sai lệch, xa cách sự thật. Thậm chí nhiều trang website bỏ luôn mục comments (như yahoo.com) vì đây là nơi các fans cực đoan dễ dàng lôi kéo, tung tin giả, hoặc up lên những nhận xét độc hại cho bầu không khí trong lành của mùa phiếu. Thậm chí nhiều phát biểu sai lạc, những phát biểu chia rẽ hòng lung lạc nhân tâm sẽ bị gỡ xuống. Đây là một trở ngại cho bộ máy tuyên truyền vận động tranh cử lấy bôi nhọ làm vũ khí chính…

Giữa lúc đó Covid19 giáng xuống Mr. Trump một quả chùy khá nặng. Đồng thời tình hình bạo loạn, xuống đường xảy ra khắp nơi. Ít nhất, dân Mỹ sẽ đặt câu hỏi: Trải qua bao năm yên bình không sao. Để rồi chỉ vì một slogan: Make America Great Again mà mọi chuyện bỗng trở thành khác hẳn.

Thêm nữa một trở ngại lớn cho Tổng thống Trump danh sách quân sư giỏi kém hẳn so với mùa phiếu trước. Một số bị sa thải. Một số vướng vào vòng lao lý. Một số cáo quan quy ẩn vì thấy “cơm chúa” nhiều sạn, không nuốt trôi. Trường hợp phù thủy miệng lưỡi Kellyanne Conway quyết định từ chức vào phút chót là dấu hiệu không sáng sủa gì cho Tổng thống Trump. Có vẻ sau một thời gian, khi phát hiện ra điểm khác biệt giữa ông và họ (nếu không nói là mâu thuẫn), nghiễm nhiên chuyện you-sugar-you, me-sugar-me cuối cùng buộc xảy ra.

Vâng. Những gì bạn đọc đang mục kích trước hoàn cảnh của Tổng thống Trump (ít nhiều gì) cung cấp đôi nhận định bước kế tiếp ông phải làm là gì? Và lần này liệu ông có thể cầm chân mấy tiểu bang tím một thời giúp ông ẵm trọn 304 phiếu cử tri đoàn ung dung bước vào Nhà Trắng? Hay họ sẽ bỏ rơi ông?

Chưa đầy hai tháng còn lại… có lẽ điều chúng ta có thể làm là kiên nhẫn đợi thêm…

Nguyễn Thơ Sinh