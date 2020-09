Bùn nhão tráng xi măng thay bê tông cốt thép

Công ty xây dựng đang gấp rút sửa chữa những chỗ bị hư hỏng tại công trình thủy lợi giá 119 tỉ. Công trình mới làm giống như nhiều công trình khác, mới làm đã hỏng ngay âu cũng là chuyện thường tình. Chỉ lạ là khi sửa chữa, nhà thầu đã lấy bùn nhão đắp vào thay cho bê tông.

Thủy lợi 119 tỉ vừa làm xong đã hỏng: Vá vội bằng …. bùn nhão

Năm 2017, tỉnh Gia Lai bắt đầu xây dựng công trình thủy lợi Pleikeo tại xã Ayun, huyện Chư Sê (Gia Lai) hơn 41,5 tỉ đồng. Đến năm 2018, tỉnh tiếp tục phê duyệt công trình Hệ thống kênh dẫn của thủy lợi Pleikeo với tổng kinh phí 77,7 tỉ đồng. Như vậy, tổng cộng công trình qua 2 giai đoạn này có tổng số vốn hơn 119 tỉ đồng lấy từ ngân sách Trung ương và địa phương, do huyện Chư Sê đứng làm chủ.

Công ty TNHH-TMV Trang Đức (Gia Lai) thi công thân đập. Còn Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Thành (tỉnh Quảng Nam) thi công phần kênh và công trình trên kênh.

Đến nay, công trình đã hoàn thành đập dâng, cống xả tràn, cống lấy nước, hệ thống kênh dẫn và các công trình trên kênh, chưa nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, nhiều vị trí đã hư hỏng nặng. Dọc theo kênh chính dẫn nước đã xuất hiện nhiều vết nứt giao nhau giữa hệ thống kênh dẫn chính với hệ thống ống dẫn. Nhiều tấm đan trên kênh bị vỡ, có những nơi còn được kè bằng thanh gỗ, còn lại nhiều đoạn kênh để trống không nắp, trông rất nguy hiểm… nhiều chỗ bị gãy nứt, đất đá vùi lấp có thể ngăn dòng chảy của kênh.

Ngày 19-8, Công ty Nghĩa Thành bắt đầu cho sửa chữa những chỗ hư hỏng trên hệ thống kênh dẫn. Cụ thể tại các thanh giằng hai bên mương nước được đắp thêm lớp xi măng mỏng, các vết nứt được vá bằng xi măng, một số đoạn mương nước được đậy tấm bê tông đã được trét thêm xi măng để kết nối, một số mái hai bên mương thoát nước bị sói lở đã được gia cố lại.

Thế nhưng đáng nói, việc sửa chữa lại hết sức gấp rút, vội vàng và không đúng với thiết kế kỹ thuật được phê duyệt từ đầu. Điều lạ nhất là nhiều chỗ sửa chữa được “ngụy trang” bằng lớp xi măng mỏng phủ ở bên ngoài, còn bên trong là bùn đất ruộng, chỉ cần gẩy nhẹ là vỡ vụn ra. Trong khi đó, đáng lẽ toàn bộ công trình đều phải làm bằng bê tông cốt thép.

Ngoài ra, tại công trình này có nhiều tấm bê tông xi măng còn dư để lại đã bị hư hỏng. Lấy tay cậy nhẹ có thể bóc được từng tấm lên. Những miếng bê tông này khá rời rạc, đụng nhẹ là vỡ vụn.

Ông Nguyễn Hồng Minh – đảm nhiệm thi công của Công ty Xây dựng Nghĩa Thành, cho biết chủ yếu sửa chữa những hư hỏng lớn bằng cách đắp lại bê tông hoặc làm mới. Đối với những chỗ được sửa bằng cách đắp đất bùn nhão và phủ xi măng lên trên thì ông Minh cho rằng chỉ là một số nơi chứ không phải toàn bộ công trình

Kỳ vọng để rồi thất vọng

Dự định, khi đi vào hoạt động, công trình thủy lợi Pleikeo sẽ tưới nước cho khoảng 400ha lúa 2 vụ và cho 100ha hoa màu của người dân ở 10 làng thuộc xã Ayun, giúp bảo đảm nguồn lương thực tại chỗ.

Hệ thống kênh chính dẫn nước và các công trình trên kênh dài 11.550m. Thế nhưng, khi dự án kênh dẫn vừa hoàn thành, chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng thì đã hư hỏng, khiến người dân xã Ayun vô cùng thất vọng và bức bối.

Ông Đinh KYơi – Trưởng thôn A Chông nói: “Khi thủy lợi Pleikeo được làm, dân làng A Chông rất vui mừng. Dân làng đã hiến đất để xây thủy lợi. Trong suốt thời gian làm kênh, hoa màu của dân bị ảnh hưởng, cát dư ra bỏ lại trên ruộng khiến người dân không canh tác được. Bây giờ công trình lại dang dở, chất lượng xấu, chưa kịp dùng đã hư hỏng nhiều”.

Ông Đinh Kyơi cũng cho biết thêm ngoài việc con kênh mới xây bị hư hỏng nặng, công ty xây dựng còn không trả lại mặt bằng đã mượn như cam kết và đất đá trong việc xây dựng còn vùi lấp ruộng người dân đang trồng lúa.

Ông Nguyễn Hữu Tâm – Phó chủ tịch huyện Chư Sê, cho biết do gần đây xảy ra 2 cơn bão, có nhiều mưa lớn. Trong khi đó đất ở xã Ayun là đất cát nên mưa lớn tràn cát xuống lấp, không giải quyết được!

Ông Trần Văn Thưởng, Giám đốc Công ty Nghĩa Thành, nói công trình hoàn thành từ cuối năm 2019, nhưng do ảnh hưởng mưa gió, dịch bệnh nên chưa bàn giao được. Việc kênh dẫn bị hỏng là do tuyến kênh chủ yếu đi dọc sườn núi. Trong thời gian tới sẽ khắc phục những vị trí bị hư hỏng và tiến hành bàn giao.

Vấn đề cuối cùng là công trình thủy lợi 119 tỉ chưa nghiệm thu đã tan nát nhưng chủ đầu tư là huyện Chư Sê đã chi gần hết tiền để thanh toán cho. Kho bạc Nhà nước chỉ còn giữ lại có… 100 triệu đồng.

Tiền đã giao gần hết. Bây giờ sửa chữa chắc là chỉ trông cậy vào lòng từ tâm của công ty xây dựng thôi!

San Hà (tổng hợp)