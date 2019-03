Budapest – Nàng thơ của dòng Danube

“Đó là cái nhìn hào nhoáng của phương Đông về phương Tây, là ảo mộng của phương Tây về phương Đông, một thành phố được tạo ra từ Paris bằng những viên gạch của Vienna”, M. John Harrison đã từng ưu ái dành tặng cho Budapest những lời lẽ ngọt ngào như thế!

Thành thật mà nói, tôi nghe về Budapest lần đầu tiên không phải bởi Budapest nổi tiếng là thủ đô kinh tế, lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của Hungary. Tôi chỉ bắt đầu tìm hiểu về nơi đây sau khi biết đến nhạc sĩ người Hungary Rezso Seress qua bản Gloomy Sunday, một bản nhạc tuyệt đẹp nhưng cũng buồn đến thê lương. Chính vì thế mà giai điệu nổi tiếng này đã gặp nhiều khó khăn ban đầu khi phát hành vì nội dung ảm đạm của nó. Mãi sau này tôi mới biết từ lâu rồi người ta vẫn gọi Budapest với cái tên mỹ miều “Nữ hoàng của sông Danube”.



Câu chuyện của hai phía thành phố giữa dòng sông Danube

Budapest là câu chuyện không có hồi kết về hai thành phố được chia cắt bởi dòng sông Danube: Buda ở bờ Tây và Pest ở bờ Đông. Đó không chỉ đơn thuần là việc tạo nên tên gọi thủ đô của Hungary, mà còn định hình hai phong cách sống, hai tính cách hoàn toàn khác biệt. Buda yên ả, được bao quanh bởi những ngọn đồi xinh đẹp, công viên xanh mát và có tòa lâu đài Buda cổ kính. Pest hiện đại với những đại lộ lớn, nhà cửa khang trang, nhiều tòa cao ốc kiểu mới. Tuy nhiên, sự đối lập này lại được hòa quyện hoàn hảo, tạo nên một Budapest hết sức nên thơ. Chất trữ tình của Budapest hiện diện rõ nét trên những con phố, nhà hàng, quán cà phê, quán bar, cả trong cách hẹn hò của các đôi tình nhân. Budapest trong những năm gần đây liên tục được các tạp chí du lịch hàng đầu đánh giá là điểm đến lãng mạn cho dịp Giáng sinh và năm mới.

Trong mùa lễ hội, nhiều trục đường chính của Budapest được trang hoàng đèn hoa rực rỡ. Bước đi trên những con phố ngập tràn ánh sáng này dễ khiến ta choáng ngợp như thể đang lạc trong một giấc mơ cổ tích. Đại lộ Andrássy Avenue với vô vàn dây đèn kết lại thành dải ngân hà huyền ảo sống động. Con đường bán nguyệt Grand Budapest vốn đã hào nhoáng vào ngày thường, nay càng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết với những chùm đèn độc đáo hình chiếc giày cao gót, hộp quà tặng hoặc cây thông lấp lánh lơ lửng trên cao. Những “con tàu ánh sáng” với hàng trăm bóng đèn lấp lánh mang hơi thở Giáng sinh lan tỏa khắp mọi nơi.

“Không có gì sưởi ấm thể xác và tâm hồn của bạn nhanh hơn Pálinka”, đó là câu nói vui của người dân đất nước này dành cho nhau nói chung và cho khách nước ngoài nói riêng. Pálinka là rượu truyền thống đặc trưng nhất của Hungary – một loại đồ uống thơm lừng thảo dược được chưng cất từ nhiều loại trái cây trong vùng và có vị cay nồng. Người Hungary thường thưởng thức một ly Pálinka nhỏ trước món ăn chính và một ly nhỏ hơn sau khi hoàn tất bữa ăn để chuyển qua món tráng miệng. Nếu một lúc nào đó bạn được mời Pálinka bởi dân bản xứ, dù bạn không thích đồ uống có cồn đi chăng nữa cũng hãy thử nhấp một ngụm nho nhỏ vì mời Pálinka là cách nhiều người Hungary bày tỏ lòng hiếu khách và chia sẻ sự ấm áp. Quả thực, trong những ngày mùa Đông, sau khi đã dành cả tối đi dạo trên những con phố cổ kính hoa lệ với đôi bàn tay đã lạnh cóng, không có gì làm ấm nhanh hơn là để những giọt Pálinka nồng nàn “thiêu đốt” cổ họng, lan tỏa hơi nóng đến từng tế bào trong cơ thể.

Tắm nước khoáng nóng giữa trời âm 5 độ C

Không quá lời khi nói mẹ thiên nhiên đã vô cùng ưu ái ban tặng Budapest hơn 100 nguồn suối khoáng nóng từ dưới lòng địa chất của thành phố. Từ thế kỷ thứ hai sau Công nguyên, người La Mã đã biết khai thác và xây dựng những bể tắm xung quanh thủ đô để phục vụ cho mục đích thư giãn và chữa bệnh. Hằng ngày, ước tính khoảng 70 triệu lít nước khoáng được lấy lên để cung cấp cho hơn 20 điểm tắm công cộng của toàn thành phố. Người dân địa phương chơi cờ và nói chuyện chính trị trong bể. Về mặt kiến trúc, phần lớn bể bơi ở đây giống như những bảo tàng hơn là nhà tắm công cộng. Cảm giác vừa ngâm mình trong làn nước khoáng ấm nóng, tận hưởng sự khoan khoái đến từng ngõ ngách huyết mạch, vừa chiêm ngưỡng kiệt tác nghệ thuật từ thời hoàng kim trong nhiệt độ âm 5 độ C thật khó mà diễn tả được. Nó giống như việc một bản nhạc êm dịu, du dương được rung lên để đưa đứa trẻ vào giấc ngủ với những giấc mơ thần tiên diệu kỳ.

Từ điệu valse quyến rũ đến bản jazz mê say

Những ai yêu nhạc cổ điển đều không thể không biết đến bản Blue Danube do Johann Strauss II sáng tác năm 1866 và Waves of the Danube, viết bởi Iosif Ivanovici. Một Danube êm đềm, dịu dàng và một Danube réo rắt, dồn dập, cuồn cuộn sóng luôn sống mãi với thời gian. Đêm xuống, còn gì tuyệt vời hơn khi được ngất ngây trong men rượu nồng, thưởng thức bữa tối trên du thuyền với ẩm thực Hungary kết hợp cùng ẩm thực Pháp, ngắm nhìn các đôi tình nhân tay trong tay trong điệu valse giữa “Dòng Danube xanh”…

Budapest đâu chỉ có valse, nơi đây còn là mảnh đất của những điệu jazz và blues say đắm. Ai đam mê dòng nhạc này sẽ cảm thấy như đang ở thiên đường với các buổi biểu diễn nhạc jazz hằng đêm trên khắp thủ đô của Hungary. Từ những nghệ sĩ, ban nhạc địa phương cho đến các nhóm nhạc quốc tế đã mang giai điệu hân hoan tràn ngập các quán cà phê, quán bar nhỏ hay những nhà hát hiện đại. Riêng câu lạc bộ Jazz Budapest thậm chí còn có phòng hòa nhạc riêng biệt, nơi du khách có thể đắm mình trong những bản ragtime du dương. Đến cả nhà hàng ăn trưa nổi tiếng Jedermann cũng biến thành không gian nhạc jazz đương đại khi đất trời vừa tắt nắng hoàng hôn.

Một Buda cổ kính và bình yên hòa quyện với một Pest hiện đại và trẻ trung tạo nên thủ đô Budapest nên thơ tuyệt đẹp hai bên bờ Danube hiền hòa xanh.

Những đôi má ửng hồng vì lạnh hay vì không khí trong lành ngập tràn hương rượu thơm, những chiếc xe điện sáng lấp lánh hướng về trung tâm phồn hoa, những điệu nhạc say mê kéo dài như bất tận… Budapest như một câu “thần chú” có thể cuốn bất cứ ai trôi vào một mùa Đông diệu kỳ.

Cẩm nang du lịch Budapest

• Tiền tệ của Hungary là Forint (Ft, HUF).

• Một bữa ăn bình dân cho một người tại Budapest khoảng 12.000 HUF.

• Bạn có thể mua Budapest 24h/48/72h Card để sử dụng miễn phí toàn bộ hệ thống giao thông công cộng trong thành phố cũng như được miễn phí hay giảm giá khi vào hầu hết các bảo tàng, di tích và tắm khoáng ở một số bể bơi.

• Trung tâm thành phố Budapest không quá lớn nên rất thuận tiện để khám phá bằng cách đi bộ. Do đó, hãy mang đôi giày thoải mái và đừng quên đi bộ dọc dòng Danube xanh.

• Một số di tích nổi tiếng nên đến như Cung điện Buda, nhà thờ Matthias, nhà thờ St. Stephen, Fisherman Bastion, quận Do Thái và nhà thờ Do Thái, tòa nhà Quốc hội, quảng trường Anh Hùng, Đại lộ Andrassy và ngã tư Oktogon, nhà hát Opera, tượng đài Tự Do, chợ Trung Tâm, bể bơi khoáng nóng Széchenyi…

• Cũng như hầu hết các thành phố lớn ở châu Âu, Budapest có tổ chức tour đi bộ miễn phí gọi là “Free walking tour”. Bạn hoàn toàn không phải trả phí cho tour này. Cuối chương trình nếu bạn cảm thấy hài lòng có thể đưa tip cho người hướng dẫn. Tham khảo website http://www. triptobudapest.hu/ để biết thêm chi tiết cụ thể và chọn tour phù hợp.

• Xe điện số 2 chạy dọc bờ sông Danube cũng là một cách tuyệt vời khác để tận hưởng vẻ đẹp không ngừng nghỉ của thành phố cổ này.

• Jewish District là nơi thuận tiện nhất cho việc ở và thăm thú xung quanh nếu chỉ có vài ngày ở đây.

Dương Phạm/ELLE Team