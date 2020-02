Bữa ăn đắt giá nhất thế giới trong thời gian có cuộc tranh cúp Super Bowl 2020.

New York: Như lệ thường khi đến mùa tranh cúp Super Bowl, nhà hàng bán thức ăn đắt nhất thế giới, nhà hàng có tên là the Old Homestead Steakhouse, vừa loan báo đã bán được hai bữa ăn diễn ra vào ngày chúa nhật 2 tháng 2, ngày có cuộc tranh tài Super Bowl ở thành phố Miami.

Giá tiền bữa ăn tối đăt đến nỗi không ai ngờ: 154 ngàn Mỹ kim một người!

Thời điểm của cuộc tranh cúp Super Bowl là thời điểm mà những người Mỹ tiêu xài phung phí trong một cuộc tranh tài thể thao lớn nhất Mỹ.

Giá vé vào cửa xem trận tranh cúp Super Bowl có thể lên đến 49 ngàn Mỹ kim.

Với giá bữa ăn tối là 154 ngàn Mỹ kim, ông Marc Sherry, đồng chủ nhân của nhà hàng Old Homestead Steakhouse nói là tiệm ăn này dọn ra những thực phẩm hàng đầu: nachos ăn với phó mát Stilton xanh , loại phó mát bán với giá 98 Mỹ kim một pound. Những thức ăn khác trong bữa tiệc như thịt,gia vị, rượu.. đều là những thứ đắt nhất thế giới.

Với giá 154 ngàn Mỹ kim cho bữa ăn, nhà hàng còn cho thêm bốn vé tham dự cuộc tranh tài và tiền vé máy bay khứ hồi từ New York xuống Miami.

Như thế hai người giữ chỗ cho bữa ăn tối giá 154 ngàn Mỹ kim, sẽ phải ăn trước rồi đi xem cuộc tranh cúp Super Bowl, hay xem trước rồi về lại New York ăn sau, chứ không thể nào vừa ăn tối vừa xem football được.

Người mua bữa ăn tối đắt nhất thế giới này thì hoặc là một người rất giàu hoặc là một kẻ khùng!