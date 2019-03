BS Bùi Trọng Cường và Cộng đồng người Việt Queensland

Thành phố Brisbane, thủ phủ của tiểu bang Queensland của Úc châu,nơi cư ngụ của khoảng 22.000 đồng bào người Việt, có khu thương mại Tynala tương tự như Little Saigon ở Nam California. Cộng người Việt Brisbanecó một Trung tâm sinh hoạt Cộng đồng, và ba trung tâm giáo dục: Lạc Hồng, Trưng Vương, Hòa Bình. Đương kim chủ tịch Cộng đồng người Việt Tự Do Queensland là bác sĩ Bùi Trọng Cường.

Trước ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975, ông Bùi Trọng Cườnglà bác sĩ quân y Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Định cư tại Úc ngày 17 tháng 5 năm 1975, và trong gần 44 năm qua, ông đã góp phần giữ vững và phát triển các sinh hoạt cộng đồng qua các vai trò: Sáng lập viên và là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc châu (1982-1992), Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do tiểu bang Queensland từ năm 2005 đến nay. Bác sĩ Cường đã nhận được tước hiệu OAM do chính phủ Úc trao tặng nhân ngày lễ Quốc khánh Úc năm 1985 và giải Pride of Australia vào tháng 10/2015.

“Sinh hoạt Cộng đồng ở Queensland rất đa dạng, Ban Chấp hành Cộng đồng quán xuyến tất cả các công việc giáo dục, văn hóa, chính trị,…Dấu ấn ghi lại sự hiện diện của người Việt trong 40 năm qua ở Brisbane là công trường Tự do, nơi có bia tưởng niệm những quân nhân các nước thế giới tự do đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam”, ông Bùi Trọng Cường nói,

Ngày 2 tháng 12 năm 2012, cộng đồng người Việt tại Queensland đã khánh thành Tượng đài Thuyền nhân Việt Nam được đặt tại công viên Captain Burke, vùng Kangaroo Point, cửa ngõ của thành phố Brisbane.

“Thông qua Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Úc, Hà Nội áp lực chính quyền Úc ngăn cản việc xây tượng đài. Thị trưởng Brisbane, lúc đó là ông CampbellNewman, nói với tôi rằng anh hãy đi tìm một địa điểm, tôi sẽ vận động thành phố cấp đất cho Cộng đồng thực hiện công trình này. Cộng sản không quyền gì đối với chúng ta, những công dân Úc”, bác sĩ Cường hồi tưởng.

“Tượng đài khắc họa người phụ nữ mang trên vai chiếc nón lá, tay dắt con thơ, đứa bé quay lại nhìn quê nhà, chân vẫn bước theo mẹ hướng về tương lai. Người mẹ đứng trên một bệ đá tam giác tượng trưng cho chiếc thuyền, đặt cạnh dòng sông, thể hiện rõ nét hình ảnh người Việt bỏ nước ra đi tỵ nạn Cộng sản thập niên 70, 80. Tượng đài này là một thông điệp nhắc nhở cho các thế hệ mai sau về cái giá thuyền nhân đã phải trả cho sự tự do”.

Mới đây, vào ngày mồng Một Tết Kỷ Hợi vừa qua, cộng đồng người Việt Tự do Queensland đã tổ chức lễ Thượng kỳ đầu năm và lễ An vị Tượng Đức Trần Hưng Đạo tại trụ sở Cộng đồng tọa lạc ở 2709 Ipswich Rd- Darra, thành phố Brisbane..

Tập thể người Việt tỵ nạn Queensland bảo trợ những thuyền nhân muộn màng

“Ngày 20 tháng 3 năm 2015, chiếc tàu mang số BTh -99310 TS của gia đình ba chị Trần Thị Thanh Loan, Trần Thị Lụa và Nguyễn Thị Phúc trên đường đến Úc đã bị chặn lại trong vùng biển Timor, những người trên chiếc tàu đó đã bị thanh lọc ngay trên biển và bị trả về Việt Nam với lý do không hội đủ điều kiện để xin tỵ nạn chính trị.Ngày 19/04/2015, cả ba gia đình này bị trao trả về Việt Nam với lời hứa của cả chính phủ Úc và Việt Nam là sẽ không bị truy tố nếu họ chấp nhận hồi hương. Nhưng khi về đến Việt Nam, tất cả những người trụ cột trong ba gia đình đều đã bị bắt giam và truy tố ra tòa lãnh án tù.Họ đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, người lớn thì không tìm được việc làm, các em nhỏ đi học bị thóa mạ là con của những người ‘phản quốc’…

Ngày mùng bốn Tết năm Đinh Dậu 2017, trong khi mọi người sum họp quanh mâm cơm gia đình trong ngày đầu năm mới thì ngoài biển khơi một chiếc thuyền gỗ nhỏ chở sáu người lớn và 12 trẻ em vượt biên đi tìm tự do lần thứ hai. Tầu đi được 12 ngày thì máy bị hư, thuyền trôi giạt lên đênh trên biển và bị đập vào ghềnh đá dọc bờ biển Java, Nam Dương. Tất cả đã được đưa đến một trại tỵ nạn để chờchính phủ Nam Dương tiến hành các thủ tục trả họ về Việt Nam Nam vì họ không phải là người tỵ nạn nên không thể tiếp tục ở lại trại, họ cũng không thể ở trong nhà giam vì không phải là tội phạm.

Nhờ sự can thiệp của nữ ký giả Shira Sebban và nhà hoạt động nhân quyền Grace Bùi, cả nhóm đã được chính phủ Nam Dương cho ở lại trại cho đến khi họ được gặp Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc. Ngày 31/3/2017 vừa qua, Cao Ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc tại Nam Dương đã cấp quy chếtỵ nạn cho cả ba gia đình”, bác sĩ Bùi Trọng Cường cho biết.

Nhận được tin tức có thuyền nhân người Việt tỵ nạn tạm trú ở Nam Dương do bà Shira Sebban thông báo, cuối năm 2017, Cộng đồng người Việt Tự do Queensland quyết định bảo lãnh một trong ba gia đình thuyền nhân này. Hai gia đình chị Trần Thị Thanh Loan, Trần Thị Lụa sẽ do VOICE Canada bảo lãnh sang Canada. Nước Úc không có chương trình bảo lãnh tư nhân như Canada nên Cộng đồng Queensland chỉ có khả năng bảo lãnh một gia đình.

“Cộng đồng người Việt ở Úc là một tập thể tỵ nạn Cộng sản nên có trách nhiệm với thuyền nhân bỏ nước ra đi tìm Tự do”.

Sau hai lần gây quỹ tại nhà hàng Palace và tại chùa Linh Sơn, Cộng đồng Queensland đã quyên góp được 31,000 Úc kim.

Ban Chấp hành Cộng đồng sau đó đã nhờ luật sư Nguyễn Thị Hiền liên lạc với Bộ Di trú để lo thủ tục bảo lãnh gia đình chị Phúc. Sau nhiều tháng nghiên cứu hồ sơ, luật sư Hiền đã phát giác những khó khăn trong việc bảo lãnh gia đình chị Phúc sang Úc. Khó khăn lớn nhất là chính phủ Úc đã từ chối không nhận những người tỵ nạn đến từ các quốc gia Nam Dương hay Mã Lai vì muốn ngăn chặn tệ nạn buôn người. Khó khăn thứ hai là Cộng đồng vẫn có thể nộp đơn, lệ phí khoảng 27,000Úc kim nhưng nếu đơn bị bác sẽ mất tiền lệ phí đó”, bác sĩ Cường nói thêm.

“Trước vấn đề nan giải này, chúng tôi đã liên lạc với tổ chức VOICE Canada để chuyển tiền và đã chuyển xong hết ngân khoản 31.000 Úc kim vào ngày 17/08 năm 2018 để VOICE Canada đóng tiền ký quỹ bảo lãnh gia đình chị Trần Thị Phúc, Ngày 24-8-2018 Bộ Di Trú Canada đã thông báo cho VOICE Canada biết họ đã nhận được đơn xin nhập cư của gia đình chị Phúc”.

“Hy vọng là một ngày không xa, chúng tôi sẽ nhận được tin vui cho biết những thuyền nhân muộn màng này đã tìm thấy được bến bờ Tự do, sau một hành trình dài 4 năm đi tìm đất hứa ”, bác sĩ Cường nói trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn.

Không còn trẻ như những ngày Cộng đồng mới được hình thành, tóc đã bạc phơ nhưng cho đến nay, bác sĩ Bùi Trọng Cường vẫn chưa rời trọng trách điều hành Cộng đồng.

Tiểu bang Queensland có nhiều hội đoàn, trong đó có Hội Cựu Quân Nhân, các hội ái hữu, cơ sở giáo dục và tất cả đều sinh hoạt chung dưới chiếc dù Cộng đồng do bác sĩ Bùi Trọng Cường điều hợp.

