British Columbia hiện đang chứa 5 tội phạm kinh tế đang bị Trung Quốc truy nã?

Ủy ban Kỷ luật và Thanh tra Trung ương (Central Committee for Discipline and Inspection – CCDI), cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc vừa công bố tên và địa chỉ của 22 tội phạm kinh tế đang bị họ truy nã “gắt gao nhất” (most wanted), và được cho là đang sống tự do ở nhiều nơi trên thế giới.

Những người này bị cáo buộc nhiều tội liên quan đến tham nhũng, từ biển thủ công quỹ cho đến lừa đảo, gồm 5 người ở British Columbia (Canada), 10 người ở Mỹ, 4 ở New Zealand, 1 ở Sydney (Úc), 1 ở London (Anh), và 1 ở St. Kitts & Nevis thuộc vùng Caribbean.

Một trong số 5 người ở B.C. là Cheng Muyang, còn gọi là Michael Ching hoặc Mo Yeung Ching, một nhà phát triển địa ốc giàu sụ. Ông này đã bị Canada tước quy chế tỵ nạn hồi mùa xuân năm 2015 và hiện đang ra sức khiếu nại. Theo các tài liệu của Hội đồng Di trú và Tỵ nạn (Immigration and Refugee Board / IRB), Ching bị nhà cầm quyền Trung Quốc truy nã vì tội biển thủ công quỹ. Ông Ching phủ nhận những cáo buộc này, và quả quyết ông ta đã bị người của CCDI tra tấn nên đã phải “thú nhận tội trạng.”

Tên tuổi của Ching từng xuất hiện trên báo chí cách đây ít năm khi có một số báo đặt câu hỏi về các mối liên hệ giữa ông ta và Thủ tướng Justin Trudeau. Hồi năm 2016, Đảng Tự do liên bang xác nhận họ đã nhận hàng ngàn Gia kim mà ông Ching tặng cho đảng trong chiến dịch tranh cử của ông Trudeau. Ching cũng tham dự các sự kiện gây quỹ, và đầu tư xây dựng các condo ở Vancouver.

Phía Trung Quốc hy vọng những tội phạm đào tẩu như ông Ching sẽ bị buộc phải tự nộp mình. Tuy nhiên, theo các luật sư về di trú và các chuyên gia về nhân quyền, điều này rất khó xảy ra vì giữa Trung Quốc và Canada hiện không có thỏa hiệp về dẫn độ. Ngoài ra, theo họ cảnh sát ở Canada cũng sẽ không theo dõi các vụ này trừ khi những người đó đã và đang bị chính Canada điều tra.

Trong lúc RCMP và Bộ Ngoại giao Canada (Global Affairs Canada) từ chối bình luận về sự việc, Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (Canadian Border Services Agency – CBSA) chỉ nói rằng họ luôn luôn làm việc chặt chẽ với các đối tác trong nước và quốc tế để bảo đảm “biên giới của các bên liên quan luôn luôn được an toàn và an ninh”.