Brad Pitt cai rượu nhờ Bradley Cooper

Brad Pitt cảm ơn đồng nghiệp Bradley Cooper giúp anh cai rượu, tìm lại niềm vui trong cuộc sống.

Brad Pitt được vinh danh tại hạng mục nam phụ xuất sắc trong lễ trao giải điện ảnh của Hội đồng Đánh giá phim Quốc gia Mỹ (National Board of Review Annual Awards) tối 9/1, cho vai diễn trong Once Upon a Time in Hollywood. Anh nhận giải thưởng từ tay tài tử Bradley Cooper, người được mời công bố kết quả. Brad Pitt cám ơn người đồng nghiệp thân thiết: “Bradley Cooper mới ru con gái ngủ và chạy vội đến đây để trao giải thưởng này cho tôi. Anh ấy là người tuyệt vời. Tôi cai rượu được nhờ anh ấy và từ đó cảm thấy hạnh phúc hơn mỗi ngày”.

Bradley Cooper cũng từng chìm đắm trong rượu chè và cai thành công vào năm 29 tuổi.

Thời gian qua, Brad Pitt chia sẻ nhiều về đời tư, đặc biệt là quãng thời gian sau khi chia tay Angelina Jolie. Tài tử thừa nhận mắc nhiều sai lầm như ly dị, nghiện rượu. Sau khi chia tay, anh cho biết không hẹn hò với ai và dành nhiều thời gian cho sự nghiệp, bạn bè. Brad Pitt và Angie xin tòa chấm dứt quan hệ vợ chồng hồi tháng 4/2019 nhưng chưa hoàn tất thủ tục ly dị vì vướng mắc quyền nuôi con, chia tài sản.

Hôm 6/1, Pitt cũng nhận giải Quả Cầu Vàng hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhờ phim Once Upon a Time in Hollywood. Giới chuyên môn đánh giá tài tử đang dẫn đầu đường đua cho danh hiệu này tại lễ trao giải Oscar ngày 10/2.