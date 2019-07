Boris Johnson: tân thủ tướng nước Anh

London: Theo kết quả cuộc bỏ phiếu của 160 ngàn thành viên đảng Bảo Thủ, được công bố hôm thứ ba ngày 23 tháng 7, ông Boris Johnson một cựu bộ trưởng ngoại giao trong chính quyền của bà thủ tướng Theresa May, đã nhận được 2 phần 3 số phiếu bầu, và như thế sẽ lên làm thủ tướng nước Anh thay thế cho bà Theresa May từ chức trong tháng 5 vừa qua.

Bà Theresa May từ chức vì dự thảo tách rời nước Anh ra khỏi liên hiệp Âu châu hay Brexit, mà bà đã khổ công thương thảo với các giới chức trong liên hiệp Âu Châu, đã không được quốc hội Anh thông qua.

Trong bài diễn văn đọc trước đại hội đảng Bảo Thủ, tân thủ tướng Johnson hứa là sẽ hoàn thành việc rút nước Anh ra khỏi liên hiệp Âu Châu vào ngày 31 tháng 10 sắp đến.

Trong khi đó theo các viên chức của liên hiệp Âu Châu thì thỏa hiệp đạt được giữa liên hiệp và bà cựu thủ tướng May là thỏa hiệp cuối: “take it or leave it”.

Ông Johnson cũng từng nói là nếu không đạt được thỏa hiệp thì cũng không sao: không cần Brexit.

Tuy nhiên theo những khuyến cáo của nhiều kinh tế gia thì nếu không có thỏa hiệp , việc nước Anh rút ra khỏi liên hiệp Âu Châu sẽ gây những tình trạng chao đảo cho nền kinh tế nước Anh và sẽ đưa nền kinh tế của nước này vào vòng suy thoái?

Tình trạng nước Anh hiện nay là một tình trạng của những phân chia: khi những người ủng hộ Brexit và phản đối Brexit ngang ngửa nhau.