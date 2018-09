Bonnie Crombie- bà thị trưởng thân thiết với cộng đồng người Việt

So với các thị trưởng tiền nhiệm, có thể nói rằng bà Bonnie Crombie, đương kim Thị trưởng Mississauga, là thị trưởng duy nhất có mối quan hệ mật thiết với Cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản.

Thị trưởng Bonnie Crombie, tốt nghiệp St. Michael’s College thuộc Viện đại học Toronto với văn bằng cử nhân“Bachelor of Art”, hoàn tất Cao học Quản trị Kinh doanh Viện đại học York năm 1992. Ngoài Anh ngữ, bà Bonnie Crombie còn nói được các ngôn ngữ: Pháp, Ba Lan và Ukraine.

Trước khi bước vào lãnh vực chính trị, bà Bonnie Crombie là một doanh gia, cựu cố vấn giao tế công cộng của Hội đồng Bảo hiểm Canada (Insurance Board of Canada), và đã từng làm việc cho hai công ty có tên trong danh sách Fortune 500: Walt Disney và McDonald’s. Riêng với McDonald’s, bà giữ vai trò giám sát tiếp thị các chi nhánh thuộc công ty này tại 5 tiểu bang Hoa Kỳ.

Từ năm 2008 đến năm 2011, bà Bonnie Crombie là dân biểu liên bang thuộc đảng Tự do, đơn vị Mississauga-Streetsville. Năm 2011, bà Bonnie Crombie, trong một cuộc bầu cử bổ túc, đắc cử chức vụ nghị viên khu vực 5, thành phố Mississauga.

“Với ước muốn phục vụ Cộng đồng, tôi ứng cử chức vụ nghị viên thành phố và đã được cử tri tín nhiệm bầu vào cương vị này”, bà Bonnie Crombie cho biết.

Trong cuộc bầu cử thị trưởng và nghị viên Hội đồng thành phố vào ngày 12/10 năm 2014, bà Bonnie Crombie đã vượt qua ứng cử viên Steven W. Mahoney, cựu dân biểu tỉnh bang Ontario và liên bang, cựu Tổng trưởng trong chính phủ thời Thủ tướng Jean Chretien, và chính thức giữ vai trò Thị trưởng Missisauga từ ngày 01/12 năm 2014, thay thế bà thị trưởng Hazel McCallion về hưu.

Bà Bonnie Crombie, sẽ tái tranh cử chức vụ Thị trưởng Mississauga trong cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 22/10 năm nay để tiếp tục thực thi các chương trình hoạt động đã được dự trù.

Trong gần 4 năm qua, Mississauga, dưới sự điều hành của Thị trưởng Bonnie Crombie, và Hội đồng nghị viên thành phố, Mississauga đã phát triển hệ thống vận chuyển cộng cộng, nỗ lực giải tỏa vấn đề tắc nghẽn giao thông, giữ cho mức thuế bất động sản ở mức thấp, tạo thêm việc làm, thu hút đầu tư, xây cất các trung tâm nghệ thuật và mang đến sự an toàn cho Mississauga qua các hoạt động chống tội phạm hình sự.

“Mississauga là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới để an cư. Đó là nơi mọi người chọn để sinh sống. Tôi cam kết sẽ cộng tác và cùng làm việc với các bạn để bảo đảm Mississauga tiếp tục phát triển, thịnh vượng và là một nơi tuyệt vời để cư ngụ, làm việc và để gầy dựng gia đình các bạn. ”, bà Bonnie Crombie nói.

Thị trưởng thân thiết với Cộng đồng người Việt

Trong những năm qua, Cộng đồng người Việt Mississauga luôn hưởng ứng các chương trình do thành phố này phát động: Chiến dịch Food Drive quyên góp thực phẩm cho người nghèo, bảo lãnh và trợ giúp người tỵ nạn Syria…

Nhận định về việc người Việt bảo trợ người tỵ nạn Syria, bà Bonnie Crombie nói: “Quý vị đã từng là người tỵ nạn và bây giờ quý vị đã trả lại những gì đã nhận được trong quá khứ qua việc bảo trợ người tỵ nạn cũng như đã giúp những người cần được giúp đỡ. Thành phố Mississauga cảm kích nghĩa cử của quý vị”.

Những hoạt động phối hợp và cộng tác tích cực với chính quyền địa phương của tập thể người Việt Mississauga đã tạo thiện cảm với các nghị viên thành phố Mississauga và Thị trưởng Bonnie Crombie.

Có thể đó là lý do đã đưa bà Bonnie Crombie gần gũi với Cộng đồng người Việt cư ngụ tại Mississauga.

Bà Bonnie Crombie thường xuyên tham dự các sinh hoạt của Cộng đồng người Việt tại địa phương: Hội chợ Tết Bính Thân, lễ Thượng kỳ Tưởng niệm Quốc hận 30/04, Tết Gala giới thiệu văn hóa cội nguồn dân tộc Việt, các ngày lễ Phật giáo, Tết Trung thu…

Thị trưởng Bonnie Crombie và nghị viên Carolyn Parrish là thành viên hội đồng thành phố Mississauga đã đưa ra đề nghị đặt tên cho công viên 317 tọa lạc tại 240 Matheson Blvd. W. là Saigon Park.

“Đây là một cơ hội tuyệt vời để vinh danh một cộng đồng đã đóng góp rất nhiều cho thành phố Mississauga”, Thị trưởng Bonnie Crombie phát biểu trong phiên họp hội đồng thành phố Mississauga bỏ phiếu thông qua đề nghị nói trên.

Thị trưởng Bonnie Crombie là người đã từng ủng hộ đề nghị của Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH yêu cầu được thượng kỳ tại kỳ đài thành phố Mississauga trong ngày Tưởng niệm Quốc hận 30/04.

“Xin nhớ rằng thành phố Mississauga luôn hoan nghênh Cộng đồng người Việt tổ chức lễ Chào cờ ở quảng trường Celebration”, Thị trưởng Bonnie Crombie nói trong ngày lễ thượng kỳ ở Queen’s Park năm 2017.

“Cuối tháng Tư vừa qua (28/04/2018), quý vị đã cử hành lễ Thượng kỳ và quý vị nên tiếp tục truyền thống này trong những năm tới”- bà Bonnie Crombie còn nhắc nhở.

Để thể hiện sự ủng hộ bà Bonnie Crombie trong vai trò Thị trưởng Mississauga, gần 150 thành viên Cộng đồng Mississauga, hôm 22/06, đã tham dự đêm gây quỹ yểm trợ Thị trưởng đương nhiệm tái tranh cử nhiệm kỳ 2018-2022.

Trong cuộc bầu cử sắp đến vào ngày 22/10, cử tri người Việt cư ngụ tại Mississauga sẽ thực thi quyền công dân hiến định. Xin dành quyền sử dụng lá phiếu bầu đúng cử xứng cho bạn đọc trong việc chọn một thị trưởng hiểu biết văn hóa dân tộc Việt và luôn trân trọng những đóng góp của Cộng đồng người Việt cho địa phương này.

Nếu bạn đọc muốn là một thiện nguyện viên hoặc yểm trợ tài chánh cho Quỹ tranh cử của Thị trưởng Bonnie Crombie, xin vui lòng liên lạc:

James Nguyễn

Email: jamnguy@hotmail.com

ĐT: (416) 738-3261

VPY