Bóng tối của đại dịch Vũ Hán!

Một câu nói đùa trong cộng đồng Việt nam, tuy châm biếm mà có ngụ một phần sự thực: “Đàn bà sợ Vũ phu, đàn ông sợ Vũ nữ, thế giới sợ Vũ Hán.” Biết sợ là khôn ngoan để tích cực phòng chống dịch bệnh cho mình và cho người.

Theo báo New York Times, các bác sĩ ở Trung Quốc đã kết luận rằng n-CoV hay coronavirus loại mới (N chỉ New hay Nouveau) có thể lây trong giai đoạn ủ bệnh. Một bài viết đăng trên tạp chí y khoa New England Journal of Medicine ngày 30-1 dường như càng củng cố nhận định này.

Trong báo cáo, một nhóm nghiên cứu ở Munich và Berlin mô tả lại một ổ virus xuất hiện ở Đức bắt nguồn từ một du khách đến từ Thượng Hải. Người phụ nữ này trông khỏe mạnh trong suốt chuyến thăm 4 ngày đến bang Bavaria, rồi đột ngột đổ bệnh trên chuyến bay khứ hồi về Trung Quốc.

Thông tin này làm dấy lên lo lắng trong cộng đồng khoa học thế giới, bởi nó cũng đồng nghĩa việc ngăn chặn con virus corona gần như là bất khả thi.

Mới đây, các giới chức y tế Đức đặt dấu hỏi về tính chính xác của báo cáo. Họ cho rằng vị khách Trung Quốc đã bộc lộ “những triệu chứng nhẹ, không xác định” trong khi còn ở Đức, bao gồm đau lưng, chứ không phải đợi đến lúc rời đi.

Cho tới ngày 6 tháng 2, 2010 trên toàn thế giới đã có 28.261 ca nhiễm bệnh và riêng ở Trung quốc trường hợp tử vong do coronavirus lên tới 565 người.

Tại sao con người chậm hay chịu bó tay trước dịch bệnh lan tràn? Các nhà nghiên cứu và chuyên gia trị liệu tìm điểm xuất phát và mức lan tràn quá nhanh của coronavirus. Ban đầu mọi người đều tin vào nguồn gốc của thứ virus mới này là ở loài dơi và bột phát mầm độc ở chợ hải sản Vũ Hán. Ngôi chợ có tên Vũ Hán Hoa nam hải tiển phê phát thị trường. Từ đó có chuỗi lý luận như sau: Dơi hút máu các sinh vật khác và bản thân tích tụ 2019-nCoV. Rắn ăn dơi, người xơi cả dơi lẫn rắn nên nhiễm coronavirus và truyền cho đồng loại! Nhưng nếu đơn giản như thế thì dập tắt mầm độc không tới mức khó khăn như ngày nay dù các cường quốc chung tay tẩy độc? Phải có một nguyên nhân khác! Phải chăng coronavirus do con người tạo ra với âm mưu chế biến một thứ võ khí sinh học (Biological warfare).

Nghi ngờ này bắt nguồn từ một nguồn tin do Express loan ra và có dính dáng tới một phòng nghiên cứu vi sinh của TQ đặt ở Vũ Hán:

“Phòng thí nghiệm duy nhất của Trung Quốc để nghiên cứu các căn bệnh chết người nằm ở Vũ Hán và là điểm đến trong một số chuyến đi của một nhà khoa học Trung Quốc đang bị chính phủ Canada điều tra.



Nhà khoa học làm việc tại Phòng thí nghiệm vi sinh quốc gia ở Winnipeg đã thực hiện ít nhất 5 chuyến đi đến Trung Quốc trong giai đoạn 2017-18, bao gồm một chuyến đi để đào tạo các nhà khoa học và kỹ thuật viên tại phòng thí nghiệm cấp 4 mới được chứng nhận của Trung Quốc, chuyên nghiên cứu các mầm bệnh nguy hiểm nhất.

Nữ khoa học gia, Xiangguo Qiu đã bị cách ly khỏi phòng thí nghiệm ở Winnipeg vào tháng 7 trong lúc cuộc điều tra về những gì được Cơ quan Y tế Công cộng Canada mô tả là vi phạm chính sách có thể xảy ra. Bà này đã đến Phòng thí nghiệm an toàn sinh học quốc gia Vũ Hán của Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc 2 lần/năm và diễn ra trong hai năm, mỗi lần lên đến hai tuần. Một số đồng nghiệp của bà Qiu nói rằng luôn có những câu hỏi về những chuyến đi của bà đến Trung Quốc, và những thông tin và công nghệ mà bà đã chia sẻ với các nhà nghiên cứu ở đó.

Một nhân viên nói: “Thật không đúng khi cô ấy là một nhân viên chính phủ Canada lại cung cấp chi tiết về công việc tuyệt mật và bí quyết để thiết lập một phòng thí nghiệm cấp cao cho một quốc gia nước ngoài”.

Theo các tài liệu thu được từ CBC News trong chuyến đi tháng 9/ 2017, bà Qiu cũng đã gặp các cộng tác viên ở Bắc Kinh, các tài liệu nói, nhưng tên của họ cũng đã bị bôi đen. Ngoài bà Qiu, chồng bà và một số học sinh của bà đến từ Trung Quốc cũng đã bị cấm đến phòng thí nghiệp Cấp 4 của Canada (The level-4 virology facility), phòng thí nghiệm duy nhất của Canada chuyên nghiên cứu về các siêu vi nguy hiểm nhất cho của súc vật và con người.

Giấy phép cho cặp vợ chồng và các sinh viên Trung Quốc ra vào cơ sở thí nghiệm cũng đã bị thu hồi.

Qiu là một bác sĩ y khoa và nhà virus học gốc từ Thiên Tân, Trung Quốc, người đã giúp phát triển ZMapp, một phương pháp điều trị virus Ebola chết người, đã giết chết hơn 11.000 người ở Tây Phi trong giai đoạn 2014-2016 và chứng kiến ​​sự bùng phát ở Congo vào đầu năm nay.

Bà Qiu đến Canada để học cao học năm 1996. Bà vẫn có mối liên hệ với trường đại học ở đó và đã đưa nhiều sinh viên trong những năm qua để giúp đỡ công việc của mình.

Tin tức này được đưa ra trong lúc Bộ Tư pháp thông báo rằng Chủ tịch của Khoa Hóa học và Sinh học Hóa học Đại học Harvard và hai công dân Trung Quốc đã bị buộc tội liên quan đến việc hỗ trợ Trung Quốc.

Bác sĩ Charles Lieber, 60 tuổi, Chủ tịch Khoa Hóa học và Sinh học Hóa học tại Đại học Harvard, đã bị bắt và bị cáo buộc hình tội với một tội đưa ra tuyên bố sai sự thật, hư cấu và lừa đảo.

Yan Khánh Ye, 29 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, cũng bị cáo buộc tội với một tội danh gian lận visa, đưa ra những tuyên bố sai lệch, hoạt động như một đặc vụ của một chính phủ nước ngoài và âm mưu.Ye hiện đang ở Trung Quốc.

Zaosong Zheng, 30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đã bị bắt vào ngày 10/12/2019, tại Sân bay Quốc tế Logan Boston và bị cáo buộc tội nỗ lực buôn lậu 21 lọ thuốc nghiên cứu sinh học cho Trung Quốc.

Vào ngày 21/1/2020, Zheng bị truy tố về một số lượng hàng lậu từ Mỹ và một tội đưa ra những tuyên bố sai lệch, hư cấu hoặc lừa đảo.

Nếu giả thuyết “nội gián” trên quả là sự thực thì việc “cởi chuông phải là bổn phận của người treo chuông” và áp lực dư luận lên các cường quốc hy vọng sẽ có kết quả phòng chống virus tích cực hơn hiện giờ

Không ai giúp chúng tôi!

Hiện giờ bi quan nhiều hơn lạc quan. Ngay tại Vũ Hán, dân chúng có dấu hiệu nhiễm bệnh cũng khó tìm ra nơi theo dõi và giúp đỡ trị liệu. Đài BBC mới đây, 6/02, có công bố những lởi than thở của một phụ nữ ở Vũ Hán, bà Vương văn Quân. Bà này tiết lộ thảm trạng của gia đình bà do coronavirus gây ra. Biết sự thực để mọi người hãy trông cậy vào mình, “phòng bệnh hơn chữa bệnh” là chính:

“Kể từ khi dịch virus corona bùng phát, chú tôi đã qua đời, bố tôi bị bệnh nặng và mẹ và dì tôi bắt đầu xuất hiện một số triệu chứng.

Chụp CT cho thấy phổi của họ bị nhiễm trùng. Anh trai tôi cũng bị ho và khó thở.

Bố tôi bị sốt cao. Nhiệt độ của ông ấy là 39,3 độ C ngày hôm qua và ông ấy liên tục ho và khó thở. Chúng tôi có cho ông ấy thở bằng máy oxy ở nhà và ông ấy phải phụ thuộc vào cái máy đó 24/7.

Hiện tại ông ấy đang phải dùng cả thuốc Đông y và Tây y. Không có bệnh viện cho ông ấy nhập viện đến vì trường hợp của ông ấy vẫn chưa được xác nhận do họ thiếu bộ dụng cụ xét nghiệm.

Mẹ và dì của tôi đi bộ đến bệnh viện mỗi ngày với hy vọng có được một chiếc giường cho bố tôi bất chấp tình hình sức khỏe của chính họ. Nhưng không có bệnh viện nào chịu nhận.

Ở Vũ Hán, có nhiều điểm cách ly để chứa những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc vẫn đang trong thời gian ủ bệnh.



Những cơ sở này đơn giản và cơ bản nhưng đối với những người nguy kịch như cha tôi thì lại không có giường cho họ. Chú tôi thực sự đã chết ở một trong những điểm cách ly vì không có cơ sở y tế cho những người có triệu chứng nghiêm trọng. Tôi thực sự hy vọng cha tôi có thể được điều trị thích hợp nhưng không ai chịu tiếp xúc với chúng tôi hoặc giúp chúng tôi vào lúc này. Tôi đã liên lạc với các nhân viên xã hội nhiều lần, nhưng câu trả lời tôi nhận được là, “chúng tôi không thể nào có được một chiếc giường trong bệnh viện”.

Chúng tôi ban đầu nghĩ rằng điểm cách ly mà bố và chú tôi đã đến là một bệnh viện, nhưng hóa ra đó là một khách sạn. Không có y tá hoặc bác sĩ và không có máy sưởi. Họ đến vào buổi chiều và các nhân viên ở đó phục vụ họ với một bữa tối lạnh lẽo tối hôm đó. Chú tôi lúc đó rất ốm, với các triệu chứng hô hấp nghiêm trọng và bắt đầu bất tỉnh. Không có bác sĩ nào đến để điều trị cho ông ấy. Ông ấy và bố tôi ở trong phòng riêng và khi bố tôi đến gặp ông ấy lúc 6:30 sáng, ông ấy đã qua đời rồi.

Các bệnh viện mới đang được xây dựng dành cho những người đã ở trong bệnh viện rồi. Họ sẽ được chuyển sang những bệnh viện mới.

Nhưng đối với những người như chúng tôi, chúng tôi thậm chí không thể có được một chiếc giường bây giờ, chứ đừng nói đến việc có được một chiếc giường trong các bệnh viện mới.

Nếu chúng tôi làm theo hướng dẫn của chính phủ, nơi duy nhất chúng tôi có thể đến bây giờ là những điểm cách ly đó. Nhưng nếu chúng tôi đi, những gì xảy ra với chú tôi có thể sẽ xảy ra với bố tôi.

Vì vậy, chúng tôi thà chết ở nhà còn hơn. Có rất nhiều gia đình như chúng tôi xung quanh, tất cả đều phải đối mặt với những khó khăn tương tự. Bố của bạn tôi thậm chí đã bị nhân viên tại các điểm cách ly từ chối vì ông bị sốt cao. Nguyên vật liệu có hạn nhưng dân số bị nhiễm bệnh là rất lớn. Chúng tôi sợ, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. (Thông điệp của bà Vương gửi ra thế giới)

Hiện giờ một nguồn tin cho hay (2019-nCoV) lan tràn quá nhanh, không phải chỉ nhờ đường bộ, đường hàng không mà còn qua đường biển ở trong thời đại kỹ nghệ du lịch nở rộ. Lại đến phiên nhà giàu cũng khổ!



Nhà giàu cũng khổ : Du thuyền World Dream

Cuối tháng 01, 2020 sang đầu tháng 02, 2020 đã có tin những du thuyền cực kỳ sang trọng chở theo hàng ngàn du khách phú quý đã phải chặn ở hải cảng để làm thủ tục cách ly vì có thể có hành khách vô tình gieo rắc mầm bệnh vượt đại dương. Đặc biệt chúng có ghé qua cảng Việt nam nên tạo cho người dân mối lo, chỉ vì lợi ích nhóm (nhóm đại gia ngành du lịch trong ngoài nước) mà nhà cầm quyền sao lãng bảo vệ tính mạng dân chúng.

Nguồn tin từ Nha trang cho biết vào ngày 21 tháng 1, du thuyền năm sao World Dream từ Nam sa (Quảng đông) chở theo 3.000 du khách cập cảng Nha trang để lên bờ mua sắm và du ngoạn ở thành phố

Báo South China Morning Post (SCMP) ngày 3-2 đưa tin du thuyền World Dream chở hơn 4.000 người gồm thủ thủy đoàn và du khách, trong đó có 108 người tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), thực hiện tour du lịch từ 19 đến 24-1. Sau khi tàu trở về, cơ quan chức năng Trung Quốc xác nhận có 1 du khách Trung Quốc dương tính với virus corona chủng mới (nCoV). Tuy nhiên, có thông tin từ y tế ở Quảng Đông cho biết có đến 3 người đi trên tàu dương tính với virus nêu trên và 2 người khác trong vòng nghi ngờ.

Tàu này được cho là có ghé Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Tuy nhiên, Sở Du lịch Quảng Ninh bác bỏ thông tin du thuyền 5 sao World Dream có ghé lại Hạ Long trong thời gian trên. 5-2. Ai chịu trách nhiệm vì nguồn lây bệnh cho dân chúng Việt nam do những du khách có vấn đề gây ra? Giới hữu trách Việt nam làm việc tắc trách chỉ vì lợi nhỏ của nhóm lợi ích (interest group hay advocacy group) đã gây áp lực, tạo cơ nguy gây hại tới biết bao sinh mạng con dân đất Việt.

Du thuyền Costa Smeralda

Nhưng ở Ý, người Ý, có mức ý thức trách nhiệm cao hơn, đã sớm cách ly những du thuyền nghi ngờ có vấn đề: Nguồn tin CNN ngày 30 tháng 01, 2020 cho biết “Một tàu du lịch chở theo 6.000 người đã bị từ chối cho cập cảng ở Italy để chờ xét nghiệm cho 2 du khách người Trung Quốc trên tàu, sau khi họ có dấu hiệu bị cảm cúm và khó thở.

Theo Guardian, hàng nghìn người đã bị giữ lại trên một tàu du lịch ở ngoài bờ biển tại cảng Civitavecchia, phía tây bắc Rome, do phát giác 2 du khách người Hoa có dấu hiệu bị cảm cúm và khó thở. Reuters cho biết hai công dân Trung Quốc đến Ý vào ngày 25/1 để lên con tàu du lịch – có tên Costa Smeralda – khi đó đang đậu ở cảng Savona. Người phụ nữ 54 tuổi đến từ Macau có dấu hiệu bị cảm cúm, bà bị cách ly với các du khách khác trên tàu. Chồng của bà không có triệu chứng nào, nhưng vẫn bị cách ly để chờ xét nghiệm.

Họ bay đến Milan từ Hong Kong vào ngày 25/1 trước khi lên tàu. Một du khách giấu tên chia sẻ với hãng thông tấn ANSA của Ý.

“Cabin của hai người đã bị phong tỏa và họ đang ở cùng các bác sĩ theo dõi. Tất nhiên chúng tôi có lo lắng đôi chút, không ai được lên hay xuống tàu, ngoại trừ các bác sĩ. Kỳ nghỉ này có nguy cơ kết thúc trong một cơn ác mộng”,

Trên hành trình của mình, con tàu đã đi qua cảng Marseilles ở Pháp, Barcelona và Palma de Mallorca ở Tây Ban Nha trước khi đến cảng Civitavecchia. Không ai trong số 6.000 hành khách và thủy thủ đoàn được phép rời khỏi tàu, và việc kiểm tra y tế đang được thực hiện để xem liệu cặp này có bị nhiễm virus corona hay không, người phát ngôn của Costa Crociere – công ty quản lý con tàu du lịch – cho hay.

Đặc biệt trên tàu có tới 750 du khách Trung quốc nên giới hữu trách không thể không có biện pháp để phòng cẩn mật. Ông Vincenzo Leone, người đứng đầu lực lượng bảo vệ bờ biển thành phố Lazio, cho biết: “Chúng tôi vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm, nhưng mọi thứ cần phải được thực hiện thì đã được thực hiện”. “Tình hình đang được kiểm soát và hiện tại những người trên tàu không có gì phải lo lắng”, ông Leone nói thêm. Chưa có trường hợp nào được xác nhận nhiễm virus corona ở Italy ngoài hai trường hợp “tồn nghi.”

Du thuyền Diamond Princess

Nhật bản cũng có chính sách phòng bệnh, đặt an sinh của dân tộc lên trên lợi tức do du lịch mang lại. Một nguồn tin từ Japan Times cho biết, giới hữu trách Nhật mới đây phát hiện 10 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán trên du thuyền bị cách ly tại cảng Yokohama tại Nhật. Du thuyền với 3.700 người bị cách ly tại Nhật Bản sau khi một hành khách xuống tàu tại Hồng Kông dương tính với vi rút mới (nCoV) gây viêm phổi Vũ Hán.

Hãng Reuters ngày 5.2 dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato cho hay 10 người trên du thuyền bị cách ly tại cảng Yokohama được chẩn đoán nhiễm vi rút nCoV gây dịch bệnh Vũ Hán.

Đây chỉ mới là con số ban đầu, dựa trên 31 kết quả xét nghiệm trong số 273 người được lấy mẫu. Có đến 3.700 người trên du thuyền của Carnival Corp. (trụ sở ở Mỹ) và chưa rõ bao nhiêu người đã qua kiểm tra và sẽ được xét nghiệm.

Theo Đài NHK, các nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm đối với những người có triệu chứng sốt và những người tiếp xúc với họ.

Một giới chức Bộ Y tế Nhật Bản cho biết không phải người nào trên du thuyền cũng sẽ được xét nghiệm PCR (phản ứng chuỗi polymerase) vì rất mất thời gian và không cần thiết.

Việc kiểm tra bắt đầu từ tối 3.2 sau khi một người đàn ông Hồng Kông 80 tuổi đã xuống tàu được chẩn đoán là nhiễm nCoV.

Vào ngày 4-2, Công ty Carnival Nhật Bản trực thuộc Carnival Corp. cho biết tàu có thể rời cảng chậm hơn 1 ngày so với dự kiến. Tuy nhiên, chưa rõ kế hoạch mới sau khi có các trường hợp nhiễm nCoV. Các trường hợp dương tính mới nhất nâng tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Nhật lên 33 người.

Nguồn tin Kyodo News cho biết thêm, 10 trên tổng số gần 3.700 người trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly tại cảng Yokohama có kết quả dương tính với virus corona chủng loại mới (2019-nCoV).

Trong đó có hai người Úc, ba người Nhật, ba dân Hong kong, một Mỹ và một Phi luật tân,

Trong số hành khách bị cách ly vì sợ nhiễm coronavirus có 251 du khách người Canada nhưng chưa có ai bị nghi nhiễm bệnh Vũ hán.

Các hành khách trên tàu vì vậy được yêu cầu đợi trong phòng, được cung cấp thực phẩm và tự do xài internet để liên lạc với bên ngoài, để chờ xét nghiệm. Chiếc tàu đã được kiểm dịch một lần vào ngày 1-2 tại một cảng ở Naha thuộc tỉnh Okinawa ở cực nam của Nhật Bản. Đợt kiểm dịch thứ hai được tiến hành sau khi có thông tin hành khách xuống tàu ở Hong Kong bị nhiễm bệnh.

Điều đặc biệt nên biết là Tàu du lịch Diamond Princess, hiện đang phải đậu ngoài khơi Yokohama Nhật Bản để cách ly sau khi ít nhất 10 người có xét nghiệm dương tính với virus corona, đã từng ghé Vịnh Hạ Long vào 28/01 (tức mùng 4 Tết), theo một bức ảnh đăng trên Facebook của du thuyền này. Có nguy cơ nào xảy ra đối với dân ven biển Đông VN hay không?

