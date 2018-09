Bóng bầu dục và các em nhỏ

Đầu Tháng 9 vừa qua, viện nghiên cứu Aspen Institute, dựa trên kết quả của một số cuộc nghiên cứu, đã đưa ra lời khuyên rằng các em trai dưới 14 tuổi, tức trước khi bước vào trung học, không nên chơi bộ môn bóng bầu dục truyền thống có nhiều va chạm mạnh (tackle football) mà chỉ nên chơi môn bóng bầu dục giựt cờ (flag football).

Theo một bản phúc trình dài 27 trang nghiên cứu về tương lai của bộ môn bóng bầu dục bởi Aspen Institute, các nhà khoa học tin rằng các em nhỏ rất dễ bị chấn thương não khi chơi những môn thể thao có va chạm nhiều như môn bóng bầu dục là vì bộ não của các em vẫn còn trong giai đoạn phát triển. Bản phúc trình cũng nói rõ là ở lứa tuổi này, đầu của các em tương đối lớn trong khi cổ và bắp cơ vai lại tương đối yếu so với người lớn, do đó các em có nhiều rủi ro dễ bị chấn thương não. Ngoài ra bản phúc trình cũng ghi nhận là mặc dù loại mũ an toàn (helmets) có thể ngăn ngừa tình trạng bị nứt sọ rất có hiệu quả, nhưng theo các chuyên gia y khoa, loại mũ này không có khả năng ngăn ngừa những cú va động não (concussion).

Theo Hiệp hội Kỹ nghệ Thể dục Thể thao (SFIA), trong mấy năm gần đây, con số các em nhỏ tham gia chơi bộ môn bóng bầu dục giựt cờ đã tăng đáng kể, và năm ngoái đã vượt qua con số các em tham gia chơi môn bóng bầu dục truyền thống ở lứa tuổi 6-12. Thậm chí cầu thủ quarterback Drew Brees của đội bóng New Orleans Saints cũng tham gia vào bộ môn này, thành lập một liên đoàn bóng bầu dục giựt cờ. Mặc dù môn bóng bầu dục giựt cờ cũng có khả năng gây ra thương tích, nhưng mức rủi ro gây chấn thương nghiêm trọng nơi đầu thì rất thấp.

Cho các em chơi bóng bầu dục giựt cờ không phải va chạm mạnh là cho các em có cơ hội học hỏi những kỹ năng cần thiết của bóng bầu dục mà lại an toàn, không lo các em sẽ bị những vụ chấn thương nghiêm trọng. Ông John Madden, cựu huấn luyện viên của đội Oakland Raiders cũng đã từng nói rõ về điểm này: “Các em có thể chơi bóng bầu dục giựt cờ – và với bóng bầu dục giựt cờ các em học được tất cả các kỹ thuật. Các em không cần thiết phải đội mũ an toàn ở tuổi này.”

Một nghiên cứu năm 2017 của Đại học Boston cho thấy có sự liên hệ giữa việc bắt đầu chơi bóng bầu dục truyền thống trước 12 tuổi thì càng về sau nguy cơ bị mắc các chứng bệnh trầm cảm, suy giảm nhận thức và không tự kiểm soát được hành vi càng tăng cao. Hiện đã có một số tổ chức kêu gọi hãy nên hoãn cho các em chơi môn bóng bầu dục truyền thống cho đến năm 14 tuổi, trong đó có Tổ chức Di sản Chấn thương não (CLF) có trụ sở tại Boston và một nhóm các bà mẹ có con trai chơi bóng bầu dục lúc nhỏ và sau này được chẩn đoán bị nhiễm căn bệnh chấn thương não mãn tính (CTE), mà theo phúc trình của Aspen Institute, là một căn bệnh thần kinh bị thoái hoá có liên quan tới đầu bị va chạm liên tục nhiều lần.

Bóng bầu dục truyền thống đến nay vẫn là môn thể thao được số đông các em học sinh trung học tham gia nhiều nhất, bỏ xa tất cả những môn thể thao khác. Theo số liệu của Hiệp hội Liên đoàn Các trường trung học Toàn quốc, có tới 1,067,970 em tham gia chơi môn này trong năm ngoái. Tuy nhiên, con số các em tham gia cho thấy đã giảm liên tục trong bốn năm liên tiếp vào lúc khi nhiều bộ môn thể thao khác vẫn đang tiếp tục phát triển.

Cũng theo phúc trình của Aspen Institute, mặc dù ngày càng có nhiều tổ chức cũng như nhân vật thể thao nổi tiếng kêu gọi hãy hoãn việc cho các em nhỏ chơi môn bóng bầu dục truyền thống quá sớm, lời kêu gọi này không hẳn là mới. Năm 1907, Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đã lên án việc tham gia chơi môn bóng bầu dục truyền thống đối với bất kỳ người nào dưới 18 tuổi, gọi đó “không phải là môn thể thao cho các em trai nhỏ chơi.” Bản phúc trình cũng nói rằng trước thập niên 1950 và 60, môn bóng bầu dục truyền thống không phổ biến ở những lớp thấp hơn trung học.

Hiện nay có một nhóm gồm các cựu cầu thủ bóng bầu dục NFL – trong đó có một vài tên tuổi lẫy lừng như Harry Carson từng chơi cho đội New York Giants và Nick Buoniconti chơi cho đội Miami Dolphins – đang lên tiếng kêu gọi phụ huynh đừng nên cho con cái học chơi bóng bầu dục truyền thống cho tới khi các em ít nhất đủ 14 tuổi.

Nhóm này cũng đã ủng hộ cho chương trình có tên gọi “Bóng bầu dục giựt cờ dành cho tuổi dưới 14” (Flag Football Under 14), được thành lập bởi Tổ chức Di sản Chấn thương não. Chương trình nhằm mục đích giáo dục cho phụ huynh và các cầu thủ trẻ về căn bệnh chấn thương não mãn tính, mà theo tổ chức CLF, căn bệnh này được phát giác ở hơn 85 phần tram các cầu thủ bóng bầu dục truyền thống qua cuộc nghiên cứu kéo dài hơn 10 năm.

Các em nhỏ với bộ óc còn đang trong thời kỳ phát triển sẽ gặp nhiều rủi ro bị chấn thương hơn khi đầu bị đụng mạnh, và việc này có thể đưa tới những hậu quả tai hại về sau. Thế nên nhóm cựu cầu thủ trên đã khuyên là chỉ nên cho các em chơi bóng bầu dục giựt cờ, không có va chạm mạnh, để có thể giúp bảo vệ sức khoẻ về lâu dài cho các em, và điều này cũng không hề lấy mất đi cơ hội một ngày nào đó các em có thể trở thành những cầu thủ bóng bầu dục NFL – niềm mơ ước của hang triệu trẻ em.

Tạp chí Brain gần đây cũng cho đăngbài khảo cứu cho biết hậu quả khi đầu bị va chạm lien tục – thậm chí kể cả khi không có dấu hiệu bị chấn động não – vẫn có thể gây ra că nbệnh CTE.

Theo tổchức CLF, rất nhiều cầu thủ thượng thừa của NFL đã không bắt đầu chơi bóng bầu dục truyền thống cho tới khi 14 tuổi, trong đó có những tên tuổi mà trong giới hâm mộ hầu như ai cũng biết: Jim Brown, Tom Brady, Walter Payton, Jerry Rice và Lawrence Taylor.

Công bằng mà nói, ngoài bóng bầu dục còn có nhiều môn thể thao khác mà những vụ chấn thương não xảy ra rất thường xuyên. Võ tổng hợp, bóng đá và bang cầu là những môn thể thao nằm trên đầu danh sách. Các chuyên gia y khoa cần phải thực hiện thêm những cuộc nghiên cứu về các cầu thủ của những môn thể thao trên.

Nhưng ngay vào lúc này, các cuộc nghiên cứu chú trọng nhiều nhất đến môn bóng bầu dục – và kết quả làm cho chúng ta phải suy nghĩ và đắn đo khi trong nhà có con em đang tham gia chơi bóng bầu dục truyền thống. Nhiều gia đìnhViệt Nam hiện cũng đang có con em chơi môn thể thao nàycũng nên để ý tới lời khuyên của các chuyên gia và các cựu cầu thủ.

Chúng ta vẫn hay khuyến khích các em chơi thể thao để cơ thể được khoẻ mạnh và cường tráng, nhưng không ai trong chúng ta muốn thấy các em bị vướng vào những vụ chấn thương, nhất là chấn thương nơi đầu có thể đưa tới những hậu quả tai hại cho sức khoẻ của các em về sau này.

Huy Vũ