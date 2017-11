Bộ y tế Canada chấp thuận cho thiết lập một địa điểm chích ma túy có người trông nom ở thủ đô Ottawa.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 6 tháng 11, bộ y tế Canada đã chấp thuận cho thành phố Ottawa thiết lập một địa điểm dành cho những người nghiện, đến tự chích ma túy.

Địa điểm này là một căn nhà lưu động (trailer) được đặt ngay bên cạnh trung tâm tạm trú cho người không nhà ở trên đường Murray Street.

y viện tự chích ma túy có người trông nom mới, nằm trong khu đậu xe của trung tâm tạm trú the Shepherds of Good Hope trong khu vực the ByWard Market.

Địa điểm tự chích ma túy đã bắt đầu hoạt động từ ngày thứ ba 7 tháng 11.

Các thành phố lớn ở Canada đã nỗ lực xin bộ y tế chấp thuận cho thiết lập thêm những địa điểm tự chích cho những người nghiện ma túy, với mục đích ngăn ngừa số tử vong của những người chích ma túy quá liền lượng và giảm số người bị nhiễm HIV vì dùng kim tiêm không khử trùng.

Tại các địa điểm tự chích ma túy, có những nhân y tế trông coi.

Khách hàng chỉ cần mua ma túy ( lậu trên đường phố) và đem vào tự chích, vì trong các y viện này có đầy đủ bông băng, kim chích khử trùng.. Cũng như có những thuốc naloxone dùng để cứu những người bị ngất vì dùng ma túy quá mạnh: thật là an toàn trên xa lộ, chỉ thiếu một chuyện là chính quyền liên bang không cung cấp tiền cho những người nghiện đi mua ma túy.