Bộ trưởng Thông tin Truyền thông VN kêu gọi kiểm soát mạng xã hội

Bộ trưởng Thông tin Truyền thông VN Nguyễn Mạnh Hùng hôm 6/6 nói trước Quốc hội rằng Bộ này sắp tới sẽ có yêu cầu cụ thể đối với các nhà mạng phải có các bộ lọc để xử lý thông tin trên mạng xã hội, mà ông ta gọi là dọn rác.

Ông này cho biết Bộ Thông tin Truyền thông VN đã có trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia và có thể phân tích, đánh giá. Các bộ ngành sau khi xác định thông tin nào là “rác” sẽ thông báo đến Bộ Thông tin Truyền thông để gỡ bỏ thông tin, kể cả đối với các nhà mạng nước ngoài.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, thời gian qua Việt Nam đã làm mạnh tay hơn đối với mạng xã hội nước ngoài nên trong 10 tháng qua, tỷ lệ gỡ bỏ theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước đã tăng 500%.

Báo cáo Minh bạch mới đây của Facebook ghi nhận trong 6 tháng cuối năm 2018, số lượng nội dung bị giới hạn trên trang mạng xã hội này theo yêu cầu của chính phủ đã tăng 500% so với thời gian trước đó.

Reuters trích phát biểu của người phát ngôn Facebook cho biết sự gia tăng hạn chế này là do Việt Nam thắt chặt kiểm soát internet, mà đỉnh điểm là từ khi Luật An ninh mạng của Việt Nam đi vào hiệu lực hồi đầu năm nay.