Bộ Công an VN điều 400 cảnh sát cơ động đến Đồng Nai

Bộ Công an VN ngày 13/1 đã điều động 400 cảnh sát cơ động về tỉnh Đồng Nai. Lý do được cho biết nhằm tăng cường hỗ trợ tấn công trấn áp tội phạm tại địa phương trong dịp Tết nguyên đán sắp tới, dự kiến đến hết tháng 2.

Tin từ truyền thông trong nước loan đi ngày 14 tháng 1cho biết, trong số 400 cảnh sát cơ động này, tỉnh sẽ bố trí 200 người thường trực chiến đấu tại đơn vị, xử lý các tình huống đột xuất và tuần tra vũ trang trong địa bàn tỉnh Đồng Nai. Một nửa còn lại được đưa về các đơn vị trực thuộc công an tỉnh và địa phương cấp huyện.

Trong buổi lễ nhận quân, Đại tá Nguyễn Mạnh Kim – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết hiện nay tỉnh Đồng Nai có nhiều vụ khiếu kiện tranh chấp đất đai, cộng với tình hình công nhân diễn biến phức tạp nên “cần cương quyết xử lý các đối tượng có hành vi chống đối”.

Đồng Nai được biết đến như một khu công nghiệp lớn ở miền Nam với rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài từ Trung Quốc, Đài Loan, Đại Hàn… ước tính có hơn hàng chục ngàn công nhân làm việc tại đây. Việc nợ lương và thưởng khi dịp Tết cận kề luôn là nguyên nhân dẫn đến các cuộc đình công.

Bên cạnh đó, vào năm 2014 và 2018 vừa qua, hàng chục ngàn công nhân ở Đồng Nai đã xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam ở Biển Đông, hay phản đối dự luật An ninh mạng và Đặc khu kinh tế. Hàng chục người đã bị bỏ tù chỉ vì biểu tình ôn hòa.

Ngoài ra, ngày càng nhiều người Trung Quốc đến Đồng Nai buôn bán, hoạt động bất hợp pháp. Mới đây, một loạt quan chức cao cấp Sở Công an tỉnh này bị kỷ luật vì tham nhũng hoặc cấu kết với tội phạm.